Ca sĩ Hà Myo: ‘Concert Thanh xuân khiến tôi nhớ lại chính mình của những ngày đầu với nhiều đam mê và khát vọng’

Góp mặt tại Concert Thanh xuân của báo Tiền Phong, Hà Myo có nhớ đến kỷ niệm thanh xuân nào đặc biệt của mình?

Khi nhắc đến thanh xuân, tôi nghĩ ngay đến những ngày đầu tiên mình đi hát, đi học, đi tìm màu sắc riêng cho âm nhạc. Đó là khoảng thời gian rất nhiều năng lượng nhưng cũng nhiều hoang mang. Vì tôi biết, mình yêu âm nhạc dân gian, yêu văn hoá Việt, nhưng làm thế nào để đưa chất liệu ấy đến gần hơn với khán giả trẻ lại là một hành trình không hề dễ.

Với tôi, thanh xuân không chỉ là những năm tháng rực rỡ, mà còn là thời điểm mình dám thử, dám sai, dám đi một con đường có thể chưa nhiều người chọn. Concert Thanh xuân khiến tôi nhớ lại chính mình của những ngày đầu, với nhiều đam mê, nhiều khát vọng và luôn tin rằng, âm nhạc Việt Nam có thể được kể bằng một ngôn ngữ rất mới, rất trẻ.

Hà Myo sẽ mang đến những 'bản hit' được làm mới như thế nào cho sân khấu Concert Thanh xuân?

Trong Concert Thanh xuân lần này, tôi mong muốn mang đến những ca khúc gắn với hình ảnh của mình, nhưng được khoác lên một tinh thần sân khấu mới, trẻ và giàu năng lượng hơn. Điều tôi luôn theo đuổi là sự kết hợp giữa chất liệu dân gian Việt Nam với hơi thở đương đại.

Vì vậy, các bản phối sẽ không chỉ giữ lại tinh thần văn hoá truyền thống, mà còn có những yếu tố hiện đại, bắt tai, phù hợp với không khí của một concert dành cho nhiều thế hệ khán giả. Tôi hy vọng, khi nghe, mọi người vẫn cảm nhận được cái hồn Việt trong đó, nhưng đồng thời cũng thấy âm nhạc dân gian hoàn toàn có thể rất mới nhưng cũng gần gũi và “chạm” tới người trẻ hôm nay.

Hà Myo nổi tiếng với các ca khúc mang đậm âm hưởng dân gian đương đại kết hợp với bản phối bắt tai. Với chị, việc quảng bá các giá trị văn hoá Việt đòi hỏi điều gì?

Theo tôi, muốn đưa văn hoá Việt đến gần hơn với Gen Z thì trước hết, mình phải thật sự hiểu và tôn trọng cả hai phía: Tôn trọng giá trị truyền thống, đồng thời hiểu ngôn ngữ tiếp nhận của người trẻ hôm nay. Người trẻ không hề quay lưng với văn hoá dân tộc. Chỉ là đôi khi, cách mình kể câu chuyện đó cần gần gũi, hiện đại và chạm đúng cảm xúc hơn.

Với tôi, làm mới không có nghĩa là làm mất đi bản sắc. Làm mới là tìm một cách biểu đạt khác để cái đẹp của văn hoá Việt có thêm đời sống mới. Âm nhạc, hình ảnh, thời trang, sân khấu, mạng xã hội, cách kể chuyện… tất cả đều phải đồng bộ. Nếu mình chỉ nói ‘hãy yêu văn hoá Việt’ thì có thể hơi xa. Nhưng nếu mình tạo ra một sản phẩm đủ hay, đủ đẹp, đủ tự hào, thì khán giả trẻ sẽ tự cảm thấy muốn tìm hiểu, muốn chia sẻ và muốn đồng hành.

Hà Myo từng được tuyên dương là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 2023 và Đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc. Với chị, đây là áp lực hay động lực?

Với tôi, đó là cả áp lực và động lực. Áp lực vì khi nhận được những danh hiệu, sự ghi nhận ấy, tôi hiểu rằng, mình cần sống, làm nghề và cống hiến có trách nhiệm hơn. Mỗi sản phẩm, mỗi lần xuất hiện trước công chúng không chỉ là câu chuyện cá nhân nữa, mà còn gắn với hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ đang theo đuổi con đường lan tỏa văn hoá Việt.

Nhưng nhiều hơn cả, đó là động lực. Những sự ghi nhận ấy khiến tôi tin rằng, con đường mình đang đi có ý nghĩa. Nó nhắc tôi rằng, nếu mình bền bỉ, nghiêm túc và thật sự có lý tưởng, thì những giá trị mình theo đuổi sẽ được nhìn nhận. Tôi xem đó là lời nhắc để bản thân không ngừng học hỏi, rèn luyện và làm nghề tử tế hơn mỗi ngày.

Phát triển sự nghiệp và tạo dấu ấn với chất liệu âm nhạc văn hoá dân gian Việt đòi hỏi sự bền bỉ, kiên nhẫn. Hà Myo đã từng bao giờ thấy chán nản muốn từ bỏ và điều gì đã khiến chị "giữ lửa" tiếp tục đến hiện tại?

Có chứ! Tôi nghĩ, bất kỳ nghệ sĩ nào khi đi một con đường riêng cũng sẽ có những lúc mệt mỏi, nghi ngờ chính mình, thậm chí tự hỏi, liệu mình có đang quá cố chấp hay không. Làm âm nhạc mang chất liệu văn hoá dân gian không dễ, vì mình phải cân bằng giữa nghiên cứu, cảm xúc, tính giải trí và sự tiếp nhận của công chúng. Có những lúc, sản phẩm mình rất tâm huyết nhưng chưa chắc đã được đón nhận ngay. Có những lúc, mình phải đi chậm hơn để hiểu sâu hơn.

Điều giữ tôi lại chính là tình yêu với văn hoá Việt và niềm tin rằng, con đường này có giá trị. Mỗi khi thấy khán giả trẻ hát theo, nhảy theo, hoặc nói rằng, nhờ một ca khúc mà các bạn tò mò hơn về xẩm, về chèo, về văn hóa dân gian Việt Nam, tôi lại thấy mình có thêm lý do để tiếp tục. Với tôi, đó không chỉ là sự nghiệp, mà còn là một hành trình dài để góp một phần nhỏ bé vào việc làm cho văn hoá Việt gần hơn với đời sống hôm nay.

Sắp tới, Hà Myo sẽ có những dự án nào gửi đến công chúng?

Thời gian gần đây, tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị, học tập, nghiên cứu và hoàn thiện định hướng âm nhạc tiếp theo. Có những giai đoạn, nghệ sĩ cần xuất hiện liên tục, nhưng cũng có những giai đoạn cần lùi lại một chút để làm mới mình, để nhìn rõ hơn mình muốn kể câu chuyện gì và kể bằng cách nào. Tôi không muốn ra sản phẩm chỉ để có sản phẩm. Với những gì liên quan đến văn hoá dân gian, tôi luôn muốn mình làm đủ kỹ, đủ chỉn chu và có trách nhiệm với chất liệu mình sử dụng.

Cảm ơn ca sĩ Hà Myo!