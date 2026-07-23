'Hoa khôi Báo chí' Nguyễn Thục Uyên Nhi mong muốn mang những nét đẹp tinh hoa văn hóa Hà Nội đến ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’

SVO - Cô gái gen Z tài năng Nguyễn Thục Uyên Nhi thổ lộ, hình ảnh trên giảng đường của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã tiếp thêm động lực để cô tự tin đến với cuộc thi ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’.

Nguyễn Thục Uyên Nhi (sinh năm 2004) vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đồng thời, cô cũng theo học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương. Năm 2023, Uyên Nhi gây chú ý khi trở thành Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023.

Không chỉ sở hữu nhan sắc thanh tú, Uyên Nhi cũng có thành tích học tập đáng nể. Cô có chứng chỉ IELTS 7.0 và là nhà sáng lập dự án thiện nguyện "Kết nối yêu thương". Uyên Nhi là sinh viên tiêu biểu nhận học bổng tại Lễ trao giải Báo chí - Truyền thông “Thắp sáng 2023”, là đại biểu sinh viên tham dự Hội thảo Khoa học của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... Cô còn được trao tặng giấy khen nhờ thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Cơ duyên nào đưa Uyên Nhi đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026?

Mình đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất phát từ suy nghĩ rằng, mình đang trong lứa tuổi đôi mươi, quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân. Mình luôn mong muốn trong những năm tháng ấy, sẽ có thật nhiều trải nghiệm, không ngừng học hỏi thêm kiến thức, kỹ năng và dám bước ra khỏi “vùng an toàn” để khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Năm thứ nhất đại học, mình đã rất may mắn khi đạt danh hiệu Hoa khôi Báo chí 2023. Thời điểm đó, mình cũng từng cân nhắc việc tham gia một cuộc thi sắc đẹp có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, mình đã quyết định tạm dừng để hoàn thành tốt việc học, đồng thời, dành thời gian tích lũy thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân.

Đến thời điểm hiện tại, mình đã tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền và cũng thật may mắn khi có cơ duyên đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Mình tin rằng, đây là thời điểm phù hợp để bước tiếp trên hành trình này, không chỉ để thử thách bản thân mà còn để học hỏi, trưởng thành và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Được chú ý với danh hiệu Hoa khôi Học viện báo chí và Tuyên truyền, Uyên Nhi có áp lực như thế nào đến với cuộc thi năm nay?

Đối với mình, danh hiệu Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền không phải áp lực, mà là động lực khi mình đến với cuộc thi. Là Hoa khôi Báo chí, mình vinh dự được mang tiếng nói, hình ảnh của thế hệ trẻ Học viện báo chí và Tuyên truyền, ngôi trường có bề dày truyền thống đến với cuộc thi có quy mô lớn cấp quốc gia Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, danh hiệu Hoa khôi luôn nhắc nhở mình cố gắng rèn luyện phẩm chất, trau dồi tri thức, bồi đắp kỹ năng, tích cực học hỏi để có thể hoàn thành tốt nhất các vòng thi.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vốn nổi tiếng khi có nhiều người đẹp đoạt giải cao tại Hoa hậu Việt Nam, như Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Dương Tú Anh. Hai tên tuổi đó truyền cảm hứng cho Uyên Nhi như thế nào trong hành trình lần này?

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Dương Tú Anh là những hình ảnh đẹp, đại diện cho thế hệ đi trước của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mang đến cho mình và các thế hệ sinh viên của trường niềm tự hào, tình cảm yêu mến và sự ngưỡng mộ. Họ đã đạt được những danh hiệu quý giá trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Khi trở về cuộc sống đời thường, họ vẫn tiếp tục học tập, nâng cao tri thức, miệt mài lao động, sáng tạo, cống hiến và có một cuộc sống riêng hạnh phúc.

Đặc biệt, trong quá trình học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mình đã may mắn được cô Nguyễn Thị Huyền giảng dạy trực tiếp. Hình ảnh cô trên giảng đường với những bài học, câu chuyện cuộc sống rất gần gũi đã truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để mình mạnh dạn, tự tin đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Vừa là sinh viên, vừa là một Hoa khôi, Uyên Nhi có lo lắng về việc giữ hình ảnh?

Mình nghĩ rằng, mỗi sinh viên đều có trách nhiệm xây dựng và gìn giữ hình ảnh của bản thân. Trong những năm tháng đại học, mình đã may mắn đoạt danh hiệu Hoa khôi tại Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Danh hiệu này không phải là áp lực khiến mình lo lắng, mà là một dấu ấn, một kỷ niệm đẹp, tạo động lực để mình càng phải cố gắng nỗ lực, hoàn thiện bản thân, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và cuộc sống. Chính danh hiệu Hoa khôi đã cho mình cơ hội để khẳng định tiếng nói, phong cách, bản lĩnh của sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền trong cộng đồng, xã hội.

Lần này, cuộc thi có chủ đề "Miền hương sắc", Uyên Nhi sẽ mang đến điều gì nếu đi sâu vào các vòng thi khác?

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi lớn, có uy tín trong nhiều năm. Mỗi mùa, cuộc thi lại hướng tới những thông điệp riêng mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Mình nghĩ rằng, đây là một chủ đề đầy hứa hẹn, với những vòng thi hấp dẫn cho các thí sinh. Các cô gái tham gia cuộc thi đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi người sẽ mang đến nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc quê hương mình. Họ chính là các đại sứ văn hóa mang tới những "miền hương sắc" độc đáo, hấp dẫn.

Là cô gái sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mình rất tự hào về những nét đẹp văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến, thể hiện trong lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử, ẩm thực, trang phục… Bước vào cuộc thi, mình mong muốn mang những nét đẹp tinh hoa văn hóa Hà Nội đóng góp cùng với màu sắc văn hóa của các vùng miền mà các thí sinh mang đến, tạo nên bản đồ văn hóa Việt Nam toàn diện, rực rỡ sắc màu.

Mình tin rằng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là sự kiện tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Là một người trẻ góp mặt tại cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, Uyên Nhi mong chờ những phần thi hay trải nghiệm nào?

Mỗi phần thi tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đều có màu sắc và sức hấp dẫn riêng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, tâm hồn, trí tuệ của các cô gái Việt Nam. Tuy nhiên, phần thi mà mình mong đợi có lẽ là thi ứng xử.

Bởi vì ở phần thi này, các cô gái có cơ hội thể hiện tư duy logic, phản biện, vốn hiểu biết xã hội, quan điểm về các vấn đề của cuộc sống, bản lĩnh sân khấu... Vòng thi này cũng sẽ giúp ban giám khảo và các khán giả có cái nhìn khách quan, lựa chọn được những người đẹp xứng đáng với các danh hiệu cao quý của cuộc thi, lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng.

Cảm ơn Uyên Nhi!