‘Nàng Hậu giỏi võ’ Kim Châu: ‘Hoa hậu Việt Nam là cơ hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp’

SVO - Sở hữu chiều cao nổi bật và bảng thành tích thể thao ấn tượng, Nguyễn Thị Kim Châu hứa hẹn là một gen Z mang đến sức trẻ năng nổ tại ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’.

Nguyễn Thị Kim Châu (sinh năm 2006) đang theo học ngành Tài chính – Ngân hàng của trường ĐH Văn Hiến. Ngoài danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, Kim Châu còn sở hữu bảng thành tích thể thao đặc biệt.

Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ, Kim Châu đã theo đuổi bộ môn Taekwondo nhiều năm. Cô đã đoạt nhiều giải thưởng như: Giải Nhì Taekwondo các lứa tuổi trẻ TP. HCM năm 2020, giải Nhất Taekwondo đối kháng đồng đội cấp thành phố năm 2022, giải Nhất Taekwondo đối kháng cấp quận năm 2023, giải Ba Taekwondo đối kháng cấp thành phố năm 2023. Ghi danh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, Kim Châu muốn học hỏi và lan tỏa các giá trị bền bỉ của cuộc thi qua các năm gồm: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Lần này, Kim Châu đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 với tâm thế như thế nào?

Mình đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 bằng một tâm thế tích cực và sẵn sàng học hỏi. Với Châu, đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ về sự tự tin, bản lĩnh và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Là một cô gái vốn đã có thành tích tại các cuộc thi nhan sắc trước đó, Kim Châu có áp lực như thế nào?

Châu nghĩ, mỗi cuộc thi đều có tiêu chí, màu sắc và giá trị riêng, nên áp lực là điều chắc chắn sẽ có. Tuy nhiên, mình không xem đó là gánh nặng, mà là động lực để mình nỗ lực nhiều hơn. Thay vì đặt áp lực phải vượt qua thành tích cũ, mình muốn vượt qua bản thân của ngày hôm qua.

Kim Châu có quan điểm gì về việc các cô gái nhiều lần thi Hoa hậu để tìm kiếm cơ hội 'tỏa sáng'?

Theo mình, mỗi cô gái đều xứng đáng có cơ hội được 'tỏa sáng'. Có một câu nói mà Châu rất thích: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" Chính vì vậy, nếu mình còn trẻ, còn ước mơ và còn cơ hội thì hãy mạnh dạn đi tìm ánh hào quang của riêng mình. Miễn là mình đến với cuộc thi bằng sự nghiêm túc, cầu tiến và mong muốn hoàn thiện bản thân. Việc tiếp tục chinh phục các “đấu trường” nhan sắc là điều rất đáng trân trọng.

Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi cấp Quốc gia nên sẽ đòi hỏi cao hơn từ các thí sinh. Kim Châu chuẩn bị hành trang cho bản thân ra sao khi đến với mùa thi lần này?

Mình đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cả về kiến thức, kỹ năng và thể lực. Bên cạnh việc rèn luyện hình thể, mình cũng trau dồi khả năng giao tiếp, ứng xử, cập nhật kiến thức xã hội. Châu mong muốn, khi đến với Hoa hậu Việt Nam, mình sẽ xuất hiện với phiên bản chỉn chu và trưởng thành nhất.

Năm nay, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam đều có thành tích học tập lẫn hoạt động ngoại khóa nổi bật. Kim Châu nghĩ gì về các đối thủ của mình?

Mình rất ấn tượng với các thí sinh năm nay. Mỗi bạn đều có thế mạnh và dấu ấn riêng, từ học tập, hoạt động cộng đồng đến kỹ năng. Châu không xem các bạn là đối thủ, mà là những người sẽ cùng mình học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau. Chính sự đa dạng ấy sẽ làm nên một mùa Hoa hậu Việt Nam 2026 rất đáng mong chờ.

Chủ đề Hoa hậu Việt Nam năm nay là "Miền hương sắc". Kim Châu sẽ mang đến "hương sắc" gì tại cuộc thi?

Châu sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Vì vậy, mình mong muốn mang đến hình ảnh của một cô gái TP. HCM hiện đại, năng động, tự tin nhưng vẫn giữ được sự chân thành, tình cảm và bản sắc của người phụ nữ Việt Nam. Châu hy vọng, "hương sắc" của mình sẽ được thể hiện không chỉ qua vẻ ngoài, mà còn qua cách ứng xử, suy nghĩ và những điều tích cực.

Cảm ơn Kim Châu!