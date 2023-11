Chàng thủ khoa đa tài thành công sớm với nghề MC

Bí quyết vừa học tập tốt, vừa tham gia được nhiều hoạt động của trường và làm MC kiếm thêm thu nhập

Cái duyên nghề dẫn chương trình đến với Ngọc Tân khi lần đầu được lên sân khấu dẫn chương trình cho một sự kiện của trường cấp ba. Lần đầu được đứng trên sân khấu với vai trò MC khiến mình hồi hộp lắm, tuy vậy được mọi người hưởng ứng nhiệt tình và ủng hộ nên mình cảm thấy rất vui. Cũng từ đó, tần suất mình được chọn lên sân khấu để dẫn các chương trình lớn nhỏ cũng nhiều hơn. Dần dần, trở thành một niềm mơ ước không ngừng trong cuộc sống của mình đến hiện tại, khiến bản thân mình phải thật sự cố gắng trau dồi, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm từ tiền bối để có thể theo đuổi cái duyên và niềm đam mê này của mình.

Mình vẫn thích đảm bảo các nguyên tắc được đặt ra, mình là người muốn vừa đảm bảo được việc học tập trên lớp, trên trường cũng như việc tham gia được nhiều hoạt động. Mình muốn chia sẻ những bí quyết có thể giúp mình cân đối được giữa việc học và việc tham gia các hoạt động để cho các bạn có thể tham khảo:

1. Xác định Mục Tiêu Rõ Ràng: Đặt ra mục tiêu học tập và hoạt động cụ thể; Xác định được lợi ích lâu dài của việc đầu tư thời gian vào cả học tập và các sự kiện; Lập kế hoạch thời gian hiệu quả và phù hợp.

2. Sử dụng lịch và danh sách công việc: Luôn ưu tiên công việc quan trọng; Đảm bảo có đủ thời gian cho việc học tập và các hoạt động ngoại khoá. Khi bạn sử dụng lịch rõ ràng thì khi bạn nhìn tổng quan lịch làm việc và hoạt động sẽ cân đối được các công việc của mình. Mình ưu tiên sử dụng Google Calendar và Google Task,...

3. Phân chia công việc: Chia nhỏ công việc lớn thành các bước nhỏ hơn để dễ quản lý hơn; Ưu tiên hoàn thành những công việc quan trọng trước.

4. Quản lý cảm xúc và áp lực (Stress): Mình chắc chắn sẽ có nhiều lúc rất stress vậy nên mình phải học cách xử lý áp lực thông qua các chia sẻ như podcast trên Spotify, Youtube; mình hay thực hành kỹ thuật thư giãn như thiền, tập thể dục để giảm căng thẳng.

5. Tìm Kiếm Hỗ Trợ và Đối Thoại: Nếu gặp khó khăn, hãy tìm sự giúp đỡ từ giáo viên, bạn bè, hoặc người thân; Tham gia các nhóm học tập để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Mình hay có thói quen khi gặp khó khăn, vướng mắc sẽ tìm kiếm những người bạn thân hoặc người có thể giải đáp cho mình để “tháo bỏ” các vướng mắc.

6. Duy Trì Động Lực: Lập danh sách những lợi ích mà bạn sẽ đạt được khi hoàn thành mục tiêu; Tưởng tượng về tương lai thành công để duy trì động lực.

7. Chủ Động Tham Gia Hoạt Động: Chủ động tìm kiếm và tham gia vào các hoạt động, sự kiện mà bạn quan tâm; Xem xét cách các hoạt động có thể bổ sung cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn của bạn.

8. Thiết Lập Ưu Tiên: Xác định những hoạt động quan trọng hơn và ưu tiên chúng. Đôi khi, việc từ chối một số hoạt động không quan trọng có thể giúp tập trung vào những mục tiêu quan trọng.

9. Tự thưởng cho bản thân là điều vô cùng quan trọng: Mình hay đặt ra các mốc nhỏ trong công việc và hoạt động rồi tự thưởng cho bản thân khi bạn đạt được chúng. Điều này giúp tăng cường ý chí và động lực cho mình thông qua các hoạt động và công việc học tập.

10. Tận Hưởng Quá Trình: Nhớ rằng quá trình học tập và tham gia hoạt động cũng quan trọng như nhau. Hãy tận hưởng mọi bước tiến và học hỏi từ những trải nghiệm. Bằng cách kết hợp các bước này, bạn có thể tối ưu hóa thời gian và năng lượng của mình để vừa học tốt vừa tham gia nhiều hoạt động, sự kiện.

Nghề MC đem lại nhiều trải nghiệm và thách thức

Nghề MC (Master of Ceremonies) mang lại nhiều trải nghiệm đa dạng và đầy thách thức. Dưới đây là một số trải nghiệm phổ biến mà người làm MC như mình đã thu nạp và đúc kết lại được:

1. Từ khi theo đuổi nghề Dẫn chương trình mình đã cải thiện được giao tiếp hiệu quả hơn. Nghề MC đòi hỏi kỹ năng giao tiếp xuất sắc để có thể tương tác với đám đông, giữ sự chú ý và tạo nên một không khí tích cực. Mình cũng đã cải thiện được rất nhiều về kỹ thuật làm chủ giọng nói, điều tiết cảm xúc và sử dụng ngôn từ phù hợp trong từng hoàn cảnh.

2. Mình đã tự tin hơn khi tương tác với đám đông: Trước đây mình rất sợ đám đông, sợ mọi người nhìn mình nên mình khá tự ti trong một thời gian dài. Sau này khi đi trải nghiệm nhiều, mình nhận ra một phần quan trọng của vai trò MC là tương tác với khán giả. Điều này bao gồm việc tạo sự thoải mái, gửi thông điệp tích cực và đôi khi thậm chí là giải quyết các tình huống khẩn cấp hoặc bất ngờ.

3. Mình đã có ý thức chuẩn bị cẩn thận mọi thứ: Mặc dù nhiều lời thoại của MC có thể dựa trên kịch bản, nhưng khả năng thích ứng và phản ứng nhanh chóng là quan trọng. Chuẩn bị cẩn thận giúp đảm bảo rằng MC có kiến thức đầy đủ về sự kiện và đội ngũ, đồng thời có thể đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Ngoài ra, còn có cả trang phục, thần thái,..... nếu có sự chuẩn bị chỉn chu, chắc chắn sẽ làm tốt hơn.

4. Trải Nghiệm Các Loại Sự Kiện: MC thường tham gia vào nhiều loại sự kiện khác nhau, từ hội nghị doanh nghiệp, đám cưới, lễ trao giải, đến các buổi biểu diễn nghệ thuật. Điều này mang lại trải nghiệm đa dạng và làm việc với nhiều đối tượng và địa điểm khác nhau.

5. Áp Lực và Thách Thức: MC thường phải đối mặt với áp lực và thách thức trong việc giữ cho sự kiện diễn ra suôn sẻ. Điều này bao gồm quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và giữ cho không khí tích cực ngay cả khi có sự cố.

6. Hòa Nhập và Mối Quan Hệ: MC có cơ hội hòa nhập với cộng đồng và xây dựng mối quan hệ với nhiều người. Điều này có thể tạo ra những kết nối đặc biệt và cơ hội mới trong sự nghiệp.

7. Sự Sáng Tạo: Việc tạo ra các phần trình diễn sáng tạo và hứng thú là một phần quan trọng của nghề MC. Điều này giúp tạo nên không khí độc đáo và đáng nhớ cho sự kiện. Nghề MC không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị và độc đáo mà còn đòi hỏi sự chuyên nghiệp, sáng tạo và linh hoạt trong môi trường làm việc.

Khó khăn là những bước đầu tạo nên thành công

Trong suốt những năm thanh xuân, mình đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong học tập và 7 công việc làm thêm. Gia đình mình không phải là hoàn cảnh khó khăn, nhưng việc đảm bảo nguồn thu nhập cũng là một phần không thể thiếu để hỗ trợ gia đình. Trong học tập, mình phải làm việc nhiều để đảm bảo có đủ tài chính để tiếp tục học tập, trải nghiệm các hoạt động nhiều hơn. Thỉnh thoảng, áp lực học tập và công việc làm thêm có thể làm tăng thêm gánh nặng tinh thần, đặt ra nhiều thách thức về quản lý thời gian và sức khỏe. Tuy nhiên, những khó khăn này đã trở thành động lực cho mình học hỏi và phát triển bản thân. Mình đã học cách quản lý thời gian hiệu quả, xây dựng kỹ năng làm việc nhóm và đặt ra mục tiêu cụ thể để đạt được trong học vấn và sự nghiệp.

Gia đình và Mẹ là nguồn động viên lớn nhất, và tình yêu thương của họ đã giúp mình vượt qua mọi gian khó. Sự nỗ lực và lòng kiên nhẫn đã đưa mình từ những bước khởi đầu nhỏ, như làm thêm để trang trải các loại chi phí, đến những thành công lớn hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. Tính cách tích cực và lòng biết ơn giúp mình nhìn nhận những thách thức như những cơ hội để phát triển. Mọi khó khăn đều là bài học, và mình đã học cách đối mặt với chúng một cách mạnh mẽ. Đôi khi, việc vượt qua khó khăn có thể tạo nên những thành công nhỏ, nhưng chúng là những bước quan trọng trên con đường trưởng thành và đạt được ước mơ.

Sứ mệnh truyền cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ và cộng đồng

Đối với mình, là một người trẻ với đam mê về giọng nói và sự tự tin. Mình luôn tự nhận thấy mình có một khao khát giúp các bạn trẻ vượt qua nỗi sợ chính bản thân mình, vượt qua cái bóng của chính mình. Mình có tham gia vào các Workshop truyền cảm hứng. Đặc biệt, với nguồn cảm hứng mình đã tổ chức Workshop The SHADOW: Vượt qua cái bóng của chính mình đã để lại được tiếng vang lớn đối với các bạn sinh viên.

Ngoài những hoạt động đó ra, mình cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội ở các doanh nghiệp, công ty. Quan trọng nhất, hãy chọn những hoạt động phản ánh giá trị và đam mê của bạn. Việc đóng góp cho xã hội không chỉ là cách tốt để giúp đỡ người khác mà còn là cơ hội để phát triển bản thân và xây dựng cộng đồng mạnh mẽ.

Trong tương lai, mình sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã lựa chọn đó chính là nghề Dẫn chương trình. Mình sẽ có một vài mục tiêu trong tương lai như học cao học Thạc sĩ, học thêm một ngoại ngữ mới và tham gia nhiều hoạt động hơn nữa. Mình sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, đem nguồn cảm hứng tới cho các bạn trẻ dùng giọng nói để kiến tạo xã hội, truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Một số thành tích nổi bật của Ngọc Tân:

1. Nguyên Chủ tịch tại PEM CLB Thuyết trình MC - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Thủ khoa đầu ra Chương trình Đào tạo Chất lượng Cao TT23 Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

3. Giải Nhì Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên Chất lượng cao cấp Khoa Khoa học Quản lý và cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

4. Quán Quân Cuộc thi Cuốn sách Tôi Yêu 2020.

5. Quán Quân Cuộc thi Tìm Kiếm Ý tưởng Khởi nghiệp Nhân Văn S-Star 2022.

6. Quý Quân Cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình tài năng Light On The Mic: The Debut 2021.

7. TOP 08 Chung Kết và chiến thắng giải thưởng Giọng nói Truyền cảm nhất của Cuộc thi Giọng nói Truyền cảm hứng Our Voice - Our Choice 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Từng là thí sinh của nhiều cuộc thi lớn về lĩnh vực Dẫn Chương trình như: Én Vàng học đường (bảng Giảng đường), SPEAK UP 2019 (Học viện Báo chí và Tuyên Truyền), MC Sparkling (Học viện Ngân Hàng),...

9. Thành viên Ban Truyền thông của CLB Nguồn Nhân lực - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

10. Thành viên Ban Truyền thông của CLB Nhân lực - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

11. Trưởng Ban Đối Ngoại - CLB Sở hữu trí tuệ Nhân văn - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

12. Trưởng Ban LGBT - CLB Nhân văn Bình Đẳng giới - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

13. Thành viên Ban Múa - CLB Nghệ thuật SOL - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

14. Founder/Manager tại Workshop "Time-management - Easy or Hard".

15. Founder/Manager - The Shadow: Vượt qua cái bóng của chính mình.

16. Brand Ambassador - Master CV: Bí quyết viết CV từ góc nhìn nhà Tuyển dụng.

17. Brand Ambassador tại HR Sandbox 2023.

18. Brand Ambassador - Light on The Mic 2023: Arrebol

19. Brand Ambassador - Workshop Tourmaline: Từ nhưng không tử

20. Hơn 10 năm kinh nghiệm với vai trò là Người dẫn chương trình, Voice Talent.