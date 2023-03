Còn trẻ, còn sung sức, sao không cống hiến hết mình?

SVVN - Đó là chia sẻ của Lê Thu Hà (sinh năm 2002), hiện đang là sinh viên ngành Tài chính Tiên tiến 62A - Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Hiện tại, cô nàng đang là chủ nhân của nhiều bài báo nghiên cứu khoa học (NCKH) xuất sắc được vinh danh tại các Hội thảo NCKH tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Thành tích học tập đáng nể

Sinh ra tại mảnh đất Hà Nội giàu truyền thống hiếu học, ngay từ những năm còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, Thu Hà đã có định hướng rõ ràng về con đường học vấn của bản thân. Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, là người sáng lập CLB Văn học tại trường cấp 3 đã tạo tiền đề cho một Thu Hà bản lĩnh trên hành trình “đèn sách”.

Lên Đại học, môi trường năng động và sáng tạo của NEU khiến ít nhiều khiến cô nàng bị “ngợp”. Được học tập và hoạt động trong môi trường toàn những “tinh hoa”, Thu Hà luôn tự nhủ và quyết tâm thay đổi để không bị “tụt hậu” so với bạn bè đồng trang lứa. Điều đó đã trở thành nguồn động lực quý giá giúp cô gái trẻ tiếp tục tiến xa trong học tập. Điểm tích lũy của Hà luôn đạt loại giỏi, xuất sắc trong các học kỳ, trong đó có tới 4/5 học kì GPA đạt từ 3.6 trở lên, điểm rèn luyện đạt tuyệt đối là 100 điểm. Không chỉ vậy, Hà cũng gây ấn tượng khi là một sinh viên tham gia năng nổ các hoạt động Đoàn - Hội.

Tình yêu cháy bỏng với công tác Đoàn

“Còn trẻ, còn khỏe, còn đủ sức hãy cống hiến hết mình”, đó là chân lý mà Thu Hà luôn tâm niệm. Bởi vậy, ngay từ khi còn là một sinh viên năm nhất, Thu Hà đã chọn cho bản thân con đường hoạt động Đoàn để thử thách và khám phá sức mạnh tiềm tàng của bản thân. Từ một cô gái hướng nội, ít nói, rụt rè, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp Hà tự tin hơn, thoát khỏi “vùng an toàn” để cháy hết mình với đam mê cống hiến cho đời: “Việc tham gia công tác Đoàn - Hội đã trở thành “chất xúc tác” để bản thân trưởng thành mỗi ngày. Qua mỗi hoạt động, mình lại được học hỏi và làm quen được với rất nhiều những con người mới, được thoát ra khỏi “vỏ ốc” của sự tự ti, rụt rè, cháy hết mình với tuổi trẻ”.

Hoạt động Đoàn - Hội ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phủ rộng ở rất nhiều mảng kỹ năng. Điều đó đã trở thành môi trường lý tưởng để cô Đoàn viên trẻ thỏa sức vẫy vùng. Chỉ trong 3 năm, nữ sinh 2K2 đã trở thành “gương mặt thân quen” của hàng loạt hoạt động lớn nhỏ trong và ngoài trường, tiêu biểu có thể kể tới: Đội viên tại Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, BTC Chương trình tình nguyện “Gom nắng gửi yêu thương - Hè 2022” tại tỉnh Yên Bái của Ban Công tác Đoàn & Phát triển Đảng kết hợp với Liên chi đoàn Viện Đào tạo tiên tiến, CLC & POHE tổ chức …

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, trong 3 năm rèn luyện và phấn đấu dưới mái trường Đại học, Thu Hà vinh dự được tín nhiệm trở thành Phó mảng Chuyên môn Ban công tác Đoàn & Phát triển Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2022, 2022-2023. Trong mỗi cương vị mới, Thu Hà luôn cố gắng nỗ lực kết nối với mọi người để học hỏi qua từng hoạt động, sự kiện, đồng thời cũng mong muốn truyền động lực và cảm hứng cho những bạn trẻ, rằng hãy mạnh dạn thoát khỏi vùng an toàn của bản thân để vươn mình đến những chân trời mới ngoài kia.

Chủ nhân của nhiều công trình nghiên cứu khoa học

“Có lẽ, việc tham gia Nghiên cứu khoa học khi mới là sinh viên năm 2 chính là quyết định liều lĩnh nhất, và cũng là quyết định đúng đắn nhất của mình”, Thu Hà hóm hỉnh chia sẻ. Liều lĩnh bởi khi quyết định đăng kí tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường, cô nàng “chẳng hiểu mô tê gì về những con số, cách đọc biểu đồ hay cách sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu”. Lúc đó, khái niệm về NCKH trong Hà “trống trơn” y như tờ giấy trắng.

“Có đêm thức trắng nghiên cứu, chỉnh sửa bài viết, lúc không hiểu lại “lật đật” chạy đi hỏi khắp nơi, từ đàn anh, đàn chị đến giảng viên. Trong những tháng ngày ấy, cốc cà phê và chiếc máy tính không biết tự lúc nào đã trở thành “người bạn tâm giao không hay”” - Hà tâm sự.

Thành công không phụ những người cố gắng, ngay từ lần đầu thử sức với NCKH, cô nàng đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để giành giải Ba NCKH cấp trường năm học 2021-2022. Không dừng lại ở đó, Thu Hà còn tích cực tham dự và là tác giả tại các Hội thảo NCKH quốc gia như: Hội thảo Kinh tế Việt Nam năm 2021 và Triển vọng năm 2022, Hội thảo Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi và phát triển kinh tế,...

Những giải thưởng nhỏ, những thành tựu bước đầu đó chính là tiền đề giúp Thu Hà "vươn khơi" chinh chiến trên đấu trường quốc tế. Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực NCKH của Hà, khi cô nàng chính thức đứng tên bài báo khoa học được đăng tại Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 07 (ICOAF-2022). Bài báo "Perceived risks and intention to use digital financial services of Vietnamese college students" (tạm dịch: Nhận thức rủi ro và ý định sử dụng dịch vụ tài chính số của sinh viên đại học Việt Nam) đây là đề tài tiên phong trong việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực tế khả năng nhận biết rủi ro đối với dịch vụ tài chính kỹ thuật số thông qua khảo sát thực tế.

“Nghiên cứu khoa học tựa như một con đường, càng đi nhiều càng vỡ, càng tìm tòi, khám phá càng đúc kết được nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới, thực sự mình không có một “bí kíp” đặc biệt nào để trở nên xuất sắc…”, Hà khiêm tốn chia sẻ.