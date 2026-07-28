Nữ sinh Học viện Tài chính Trần Tuệ Hân: ‘Hoa hậu Việt Nam luôn giữ một vị thế khác biệt’

Trần Tuệ Hân (sinh năm 2005) theo học song song chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Học viện Tài chính và chuyên ngành Kế toán Tài chính tại trường ĐH Greenwich (Vương quốc Anh).

Trước khi góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Tuệ Hân từng lọt top 10 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, cùng các giải phụ như “Người đẹp Du lịch”, “Người đẹp được yêu thích nhất”. Bên cạnh vẻ đẹp trời phú, nữ sinh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, cô nàng còn có năng khiếu chơi đàn bầu truyền thống, múa dân gian đương đại.

Động lực nào thúc đẩy Tuệ Hân tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026?

Động lực lớn nhất thôi thúc mình đến với cuộc thi năm nay xuất phát từ chính cái nôi nuôi dưỡng mình. Mình may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống có ông cha là quân nhân và bà cùng mẹ là nhà giáo. Sự nghiêm quản, kỷ luật của cha và lòng bao dung, trắc ẩn của mẹ đã định hình nên một Tuệ Hân biết tự lập, chịu được áp lực và luôn có trách nhiệm với cộng đồng.

Từ nhỏ, mình đã được dạy rằng, tri thức hay nguồn lực chỉ có giá trị khi được sẻ chia và tạo ra những chuyển biến thực tế cho xã hội. Là một sinh viên ngành Tài chính, mình muốn mang sự nhạy bén, tư duy logic kết hợp với nền tảng giáo dục gia đình để hiện thực hóa các dự án cộng đồng mang tính bền vững và thiết thực. Hoa hậu Việt Nam 2026 chính là bệ phóng uy tín nhất để mình thực hiện lý tưởng đó, dùng sức trẻ để cống hiến một cách có trách nhiệm.

Theo học cùng lúc hai trường là Học viện Tài chính và trường ĐH Greenwich (Vương quốc Anh), Tuệ Hân có áp lực khi tham gia cuộc thi năm nay?

Nếu nói không áp lực thì không đúng. Nhưng mình gọi đó là áp lực tích cực. Việc theo học song song chương trình của Học viện Tài chính và trường ĐH Greenwich đòi hỏi mình phải rèn luyện tư duy quản trị thời gian cực kỳ nghiêm khắc ngay từ năm nhất.

Ngành Tài chính dạy mình tư duy logic và sự nhạy bén, còn môi trường quốc tế dạy mình sự thích nghi linh hoạt. Cường độ học tập cao đã tôi luyện mình có sức bền, khả năng chịu áp lực tốt trước lịch trình dày đặc của cuộc thi. Mình tin rằng, một bộ óc được rèn luyện trong kỷ luật chính là hành trang vững chắc nhất để tự tin tỏa sáng.

Năm nay, Hoa hậu Việt Nam có chủ đề “Miền hương sắc” có ý nghĩa gì với Tuệ Hân?

Mình đã có cơ hội tham gia giao lưu tuyển sinh cùng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tại Học viện Tài chính. Với mình, chủ đề “Miền hương sắc” mang một tầng nghĩa rất thơ nhưng cũng đầy tính biểu tượng. “Miền” không bó hẹp ở một ranh giới địa lý, mà là không gian văn hóa, di sản của đất nước. “Sắc” là vẻ đẹp rạng rỡ, thanh xuân ngoại hình mà mắt thường có thể nhìn thấy. Còn “Hương” chính là phần chiều sâu bên trong - là tri thức, lòng trắc ẩn và khí chất của người phụ nữ. Một bông hoa có sắc mà thiếu hương sẽ chóng phai, nhưng một bông hoa ngát hương sẽ lưu lại giá trị lâu bền. “Miền hương sắc” nhắc nhở mình rằng, nhan sắc chỉ là tấm vé mở đầu, nhưng chính tri thức và một trái tim ấm áp mới là thứ định vị giá trị của một Hoa hậu Việt Nam.

Là một gen Z, Tuệ Hân có thần tượng Hoa hậu Việt Nam nào và vì sao?

Thành thật mà nói, đối với một cô gái trẻ như mình, việc chọn ra một hình mẫu lý tưởng duy nhất là điều rất khó. Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi có bề dày lịch sử và luôn nổi tiếng với sự lựa chọn khắt khe, toàn vẹn. Mỗi đàn chị đăng quang qua các nhiệm kỳ đều là một “vương miện” độc bản về cả nhan sắc, tri thức lẫn lòng nhân ái. Thay vì thần tượng một cá nhân cụ thể, mình chọn chắt lọc và học hỏi những điều phù hợp với bản thân từ những mảnh ghép giá trị từ các thế hệ đi trước để có thể hiện thực hoá một cách tốt nhất. Là một gen Z, mình sẽ không ngừng chắt lọc những tinh hoa ấy để hoàn thiện một phiên bản độc lập, mềm mỏng và có tư duy bản lĩnh.

Hiện nay có rất nhiều cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam, Tuệ Hân có quan điểm như thế nào về các cuộc thi nhan sắc?

Mình nhìn nhận việc có nhiều cuộc thi nhan sắc dưới góc nhìn tích cực. Đó là dấu hiệu cho thấy xã hội ngày càng cởi mở và phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Mỗi cuộc thi sẽ có một lăng kính và sứ mệnh riêng để tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp. Tuy nhiên, giữa một thị trường có nhiều sự lựa chọn, cuộc thi có những giá trị cốt lõi và có bề dày lịch sử như Hoa hậu Việt Nam sẽ luôn giữ một vị thế khác biệt. Quan trọng không phải là có bao nhiêu cuộc thi, mà là sau mỗi đêm chung kết, xã hội có thể nhận lại những giá trị nhân văn tốt đẹp như thế nào và có thêm bao nhiêu dự án nhân ái được thực hiện, các cô gái trẻ đóng góp được gì cho sự phát triển của cộng đồng.

Từng có kinh nghiệm tham gia cuộc thi nhan sắc trước đó, Tuệ Hân đã chuẩn bị như thế nào cho Hoa hậu Việt Nam 2026?

Thành tích tại cuộc thi trước là bước đệm quý giá giúp mình hiểu được những quy chuẩn cơ bản của một sân chơi nhan sắc. Nhưng đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, mình nhận thức được rằng, phải “nâng cấp” bản thân ở một phiên bản hoàn chỉnh8. Bên cạnh việc rèn luyện hình thể, kỹ năng catwalk qua các sàn diễn thời trang và học cách giải phóng ngôn ngữ cơ thể, mình dành thời gian để theo các khoá học MC sự kiện và biên tập viên truyền hình để trau dồi phông nền văn hóa và kỹ năng lập luận, ứng xử. Đặc biệt, mình cũng đang tích cực tập luyện nhạc cụ truyền thống đàn bầu kết hợp múa dân gian, với mong muốn mang đến phần thi tài năng đậm đà bản sắc, dùng nghệ thuật truyền thống để chạm đến cảm xúc của ban giám khảo và khán giả.

Trong các vòng thi tại Hoa hậu Việt Nam, Tuệ Hân ấn tượng với vòng thi nào và tự tin nhất ở phần nào?

Với mình, mỗi vòng thi tại Hoa hậu Việt Nam đều mang một sứ mệnh cốt lõi và có tầm quan trọng tương đương nhau để tìm ra một cô gái toàn diện nhất. Tuy nhiên, ở các vòng thi khác, các thí sinh có thể chuẩn bị trước bằng sự lộng lẫy của trang phục, kỹ năng catwalk hay những bước nhảy tài năng. Nhưng trong phòng phỏng vấn kín, mọi hào nhoáng bên ngoài đều được gác lại.

Đó là nơi các thí sinh phải đối diện trực tiếp với Ban giám khảo bằng tri thức, phông nền văn hóa và bản lĩnh thật sự của mình. Áp lực không đến từ các câu hỏi của Ban giám khảo, mà đến từ việc làm sao trong một thời gian rất ngắn, mình có thể truyền tải trọn vẹn tư duy, sự chân thành và năng lực của bản thân một cách thuyết phục nhất. Mình sẽ luôn chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ tâm lý, sức khỏe cho đến các kỹ năng trình diễn, ứng xử để đối diện với mọi thử thách bằng một tinh thần nghiêm túc.

Cảm ơn Trần Tuệ Hân!