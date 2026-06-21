Soyee kết hôn vào tháng Tám

Soyee ra mắt năm 2016 với tư cách là thành viên của nhóm Gugudan. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2020, cô đã đổi nghệ danh thành tên thật của mình, Jang So Jin vào năm 2022 và chuyển sang diễn xuất, nhưng không tham gia bất kỳ hoạt động đáng kể nào. Kể từ đó, cô sống cuộc sống của một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện trong làng giải trí.



Bộ ảnh cưới được đăng tải cùng thông báo: "Tôi đã hứa sẽ dành cả cuộc đời mình cho người đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn. Trong mỗi khoảnh khắc bên anh ấy, tôi thấy mình luôn mỉm cười không ngừng. Tôi cũng nhận ra rằng mình là chính mình nhất khi ở bên anh ấy. Tháng Tám tới, chúng tôi sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc sống với tư cách vợ chồng. Chúng tôi sẽ là những người đáng tin cậy nhất của nhau trong mọi khoảnh khắc mà chúng tôi đối mặt trong tương lai". Chồng tương lai của Jang So Jin là luật sư Yoo Jong Min. Anh ấy đã xuất hiện trên truyền hình và sở hữu vẻ ngoài điển trai.

Sau khi nghe tin Soyee kết hôn, Mimi, cựu thành viên nhóm Gugudan, đã gửi lời chúc mừng: "Chào mừng, bánh gạo đã kết hôn. Chúc mừng đám cưới của bạn!". Kang Mina cũng thể hiện sự ủng hộ bằng cách để lại bình luận: "Tôi chắc phát điên rồi. Bạn trông thật xinh đẹp!".

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