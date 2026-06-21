Top cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử 'World Cup', Messi và Cristiano Ronaldo, ai hơn ai?

Messi và Ronaldo đều đang chuẩn bị cho lượt trận thứ hai tại Bắc Mỹ trong kỳ World Cup lần thứ sáu của mình. Messi đã ghi 16 bàn thắng trong 27 lần ra sân tại giải đấu danh giá này, ngang bằng với huyền thoại người Đức, Miroslav Klose.
Huyền thoại bóng đá Croatia, Luka Modric, cũng góp mặt tại World Cup năm nay, nơi cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất này đang tham dự sự kiện lớn lần thứ năm, sau khi đóng vai trò quan trọng trong hành trình vào chung kết năm 2018 và bán kết năm 2022.
Tuy nhiên, dù Ronaldo đang sánh ngang cùng Messi về số lần tham gia World Cup nhiều nhất trong lịch sử, nhưng chỉ đứng vị trí thứ 4 sau Lothar Matthaus (Đức), Miroslav Klose (Đức) về số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup của một cầu thủ.
Top các cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup trong lịch sử:
Lionel Messi: Argentina, 27 lần
Lothar Matthäus: Đức, 25 lần
Miroslav Klose: Đức, 24 lần
Cristiano Ronaldo: Bồ Đào Nha, 23 lần
Paolo Maldini: Ý, 23 lần
Diego Maradona: Argentina, 21 lần
Uwe Seeler: Đức, 21 lần
Wladislaw Zmuda: Ba Lan, 21 lần
Manuel Neuer: Đức, 21 lần
Luka Modric: Croatia, 20 lần
Cafu: Brazil, 20 lần
Grzegorz Lato: Ba Lan, 20 lần
Javier Mascherano: Argentina, 20 lần
Philipp Lahm: Đức, 20 lần
Bastian Schweinsteiger: Đức, 20 lần
Hugo Lloris: Pháp, 20 lần