Top cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử 'World Cup', Messi và Cristiano Ronaldo, ai hơn ai?

SVO - Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang trải qua những chiến dịch 'World Cup' lịch sử, nhưng ai nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất của một cầu thủ?

Messi và Ronaldo đều đang chuẩn bị cho lượt trận thứ hai tại Bắc Mỹ trong kỳ World Cup lần thứ sáu của mình. Messi đã ghi 16 bàn thắng trong 27 lần ra sân tại giải đấu danh giá này, ngang bằng với huyền thoại người Đức, Miroslav Klose.

Huyền thoại bóng đá Croatia, Luka Modric, cũng góp mặt tại World Cup năm nay, nơi cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất này đang tham dự sự kiện lớn lần thứ năm, sau khi đóng vai trò quan trọng trong hành trình vào chung kết năm 2018 và bán kết năm 2022.

Tuy nhiên, dù Ronaldo đang sánh ngang cùng Messi về số lần tham gia World Cup nhiều nhất trong lịch sử, nhưng chỉ đứng vị trí thứ 4 sau Lothar Matthaus (Đức), Miroslav Klose (Đức) về số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup của một cầu thủ.

Lothar Matthäus là một cựu cầu thủ bóng đá huyền thoại người Đức, hiện nay ông đang là huấn luyện viên. Năm 1990, trên cương vị là đội trưởng, ông đã đưa đội tuyển bóng đá quốc gia CHLB Đức giành chiến thắng, đoạt ngôi vô địch "World Cup 1990", giành danh hiệu "Quả bóng Vàng" năm 1990. Một năm sau đó, ông được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Miroslav Klose là cựu cầu thủ hiện là huấn luyện viên trưởng của CLB 1. FC Nürnberg ở Bundesliga 2. Là một tiền đạo cắm, Klose là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại cho đội tuyển Đức và giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở "FIFA World Cup". Klose là vua phá lưới "World Cup 2006" tổ chức tại Đức, với 5 bàn thắng. Anh cũng là một trong ba cầu thủ (cùng Teófilo Cubillas và Thomas Müller) ghi ít nhất 5 bàn trong hai kỳ "World Cup" khác nhau và là cầu thủ duy nhất ghi được ít nhất 4 bàn trong ba lần tham gia giải đấu này. Klose chính thức giã từ tuyển Đức sau khi cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch "World Cup 2014", với 136 lần ra sân và ghi được 71 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ của mình.