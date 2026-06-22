'Quá nhỏ bé, quá béo, quá chậm chạp', Deniz Undav giờ đã trở thành 'ngôi sao World Cup'

Deniz Undav bắt đầu chơi bóng đá từ năm sáu tuổi với TSV Achim và chuyển đến học viện đào tạo trẻ của Werder Bremen năm 2007. Sau đó, anh chơi cho SC Weyhe, TSV Havelse, Eintracht Braunschweig II và SV Meppen. Bước ngoặt quyết định đến khi anh chuyển đến câu lạc bộ Union Saint-Gilloise của Bỉ, nơi anh trở thành vua phá lưới của giải vô địch Bỉ mùa giải 2021/2022, với 25 bàn thắng.

Sau đó, anh gia nhập Brighton & Hove Albion trước khi chuyển đến VfB Stuttgart theo dạng cho mượn vào năm 2023. Từ tháng 8/2024, anh đã ký hợp đồng chính thức với VfB Stuttgart, thời hạn đến năm 2027.

Vào tháng 3 năm 2024, Deniz Undav lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Đức. Hai tháng sau, huấn luyện viên trưởng Julian Nagelsmann cũng gọi anh vào đội hình tham dự Giải vô địch châu Âu 2024. Anh chơi ở vị trí tiền đạo cho đội tuyển quốc gia Đức và đã ghi được một số bàn thắng. Dù có bố mẹ là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và mang dòng máu Kurd, nhưng Deniz Undav đã từng chia sẻ: "Đối với tôi, điều luôn rõ ràng là tôi chỉ muốn chơi cho đội tuyển Đức".

Với mùa giải xuất sắc của Undav cho VfB Stuttgart, câu hỏi liệu cầu thủ 29 tuổi này có nên được đá chính thường xuyên tại World Cup hay không là chủ đề được bàn luận sôi nổi xung quanh thời điểm các trận giao hữu cuối tháng 3/2026. Tuy nhiên, Nagelsmann đã giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc thảo luận xung quanh cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Đức và nhấn mạnh ý định của mình là sẽ giữ nguyên vai trò đã được bàn luận nhiều của anh ấy.

Và chỉ sau hai trận đấu, 'siêu dự bị' Deniz Undav đã làm nên lịch sử World Cup cho đội tuyển Đức, một kỷ lục đang trong tầm tay. Tiền đạo của VfB Stuttgart, với hai bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của Đức, đã có 3 bàn thắng và tổng cộng 5 pha kiến tạo sau hai trận đấu vòng bảng. Cho đến nay, chỉ có Andre Schürrle, khi vào sân từ băng ghế dự bị, là có tầm ảnh hưởng lớn như vậy đối với đội tuyển quốc gia Đức. Andre Schürrle đã trực tiếp tham gia vào 5 trong số các bàn thắng của Đức (3 bàn thắng, 2 pha kiến ​​tạo) trong chiến thắng World Cup của Đức tại Brazil, nhưng anh cần đến 6 lần vào sân từ băng ghế dự bị để đạt được thành tích này. Số bàn thắng của Undav chỉ bị vượt qua bởi huyền thoại Roger Milla của Cameroon tại World Cup 1990 (4 bàn thắng). Laszlo Kiss của Hungary cũng có thành tích tương tự, với 3 bàn thắng năm 1982.

Nguồn ảnh: AFP

Deniz Undav: Một câu chuyện nói lên nhiều điều về thành công hơn bất kỳ con số thống kê nào

Undav đã chơi ở học viện bóng đá trẻ của Werder Bremen trong năm năm rưỡi, cho đến khi ở tuổi gần 16, thời gian của anh ở đó kết thúc. Lý do được đưa ra: 'Quá nhỏ con để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và luôn hơi thừa cân'. Một thiếu niên luyện tập chăm chỉ hơn nhiều người khác mỗi ngày. Anh chỉ có một ước mơ duy nhất. Và rồi một huấn luyện viên nói thẳng vào mặt anh: "Quá nhỏ con. Quá chậm chạp. Quá tầm thường'.

Ba năm sau, ở tuổi 19, không phải câu lạc bộ muốn anh ra đi mà lần này, chính anh quyết định: "Đó không phải là thời điểm tồi tệ nhất khi tôi muốn bỏ cuộc, vì tôi còn rất, rất trẻ và có thể lựa chọn công việc của kỹ sư cơ khí. Tôi vẫn là một cầu thủ giỏi, nhưng tôi chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục nữa. Tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy trước đây, không được ra sân thi đấu dù mình giỏi hơn người khác, và không có cơ hội cọ xát để tiến bộ hơn nữa. Đó là cú sốc đầu tiên".

Nguồn Ảnh: Hãng thông tấn Đức DPA

Sẽ có lúc nỗi đau lấn át cả tham vọng. Ai cũng sẽ trải qua thời điểm này. Với một nhân viên bán hàng sau lần thứ hai mươi bị từ chối, với một người quản lý sau dự án thất bại thứ ba, không phải vì họ không thể làm được nữa mà vì họ cho phép bản thân ngừng chiến đấu. Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi đã nghe câu "không" 598 lần qua điện thoại trước khi nhận được đơn hàng đầu tiên. Câu hỏi không bao giờ là liệu đơn hàng có đến hay không, mà là bạn sẽ làm gì khi nhận được nó?.

Phải mất gần 3 năm, ở tuổi gần 22, Undav cuối cùng cũng trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp với SV Meppen ở giải hạng ba. Không có màn ra mắt ở Bundesliga, không có tên tuổi lớn. Một câu lạc bộ mà hầu hết mọi người thậm chí không biết đến. Nhưng đó lại chính xác là thời điểm mà không ai nhắc đến khi kể những câu chuyện thành công: "Chúng không bắt đầu bằng sự hào nhoáng. Chúng bắt đầu từ những điều không được nhìn thấy".

Từ Braunschweig, Bỉ, và Anh cho đến tận Bundesliga với VfB Stuttgart, và chiếc áo đội tuyển quốc gia Đức, Undav đã cho cả thế giới thấy một điều rằng: "Tất cả chúng ta đều bị loại bỏ vào một thời điểm nào đó. Ai cũng vậy thôi. Điều quan trọng là những gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Khi Joshua Kimmich (hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Bayern Munich tại giải Bundesliga và giữ vai trò đội trưởng của đội tuyển quốc gia Đức) tham dự World Cup lần đầu tiên vào năm 2018, Deniz Undav vẫn đang chơi ở giải hạng ba. Ngày nay, Deniz Undav cần trung bình 36 phút để đóng góp vào một bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Đức và đối với anh ấy điều đó vẫn chưa đủ.

'Bản năng của một cầu thủ ngôi sao' ẩn chứa trong trong một cá tính khác biệt



Với Undav, việc trở thành một tiền đạo được yêu mến không đơn giản chỉ là ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn: "Trước hết, chỉ nói suông để được coi là tiền đạo được yêu mến thì chẳng có ích gì. Điều quan trọng nhất là phải thể hiện tốt, nếu không thì tôi đã không ở đây. Bây giờ là lúc để tôi chứng minh sự xứng đáng của mình. Là người ngoài cuộc, bạn luôn nghĩ: Là một tiền đạo, bạn phải ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Nhưng cũng có những điều khác bạn có thể tác động. Ví dụ như kiến ​​tạo bàn thắng. Đúng vậy, hoặc đơn giản là làm gương bằng những màn trình diễn tốt trong tập luyện và các trận đấu. Làm gương cho mọi người khi vào sân hoặc bắt đầu trận đấu đều phải nỗ lực hết mình để thành công. Cho dù là cầu thủ dự bị hay đá chính, tôi sẽ cố gắng hoàn thành 100% mọi vai trò được giao. Vai trò đó như thế nào luôn phụ thuộc vào đối thủ. Tôi không cao, nhưng tôi có thể lực tốt, dứt điểm sắc bén và cũng đủ thông minh để tạo khoảng trống cho các đồng đội".

Undav luôn ghi bàn trong suốt cuộc đời mình. Theo Undav, ban đầu không phải ở các giải đấu hàng đầu, nhưng đó là nơi anh ấy học chơi bóng đá, và nguyên tắc thì vẫn vậy: "Là một cầu thủ tấn công hay tiền đạo, bạn không bao giờ được rơi vào tình trạng nghĩ: Tại sao mình chưa ghi bàn trong hai trận đấu rồi, hoặc Tại sao mình lại bỏ lỡ ba cơ hội rõ ràng? Tâm lý phải luôn giữ nguyên: Bình tĩnh, mình sẽ ghi bàn trận tiếp theo. Ngay cả khi bạn đã có năm cơ hội trước đó. Nếu bạn rơi vào tình huống bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ càng làm hỏng mọi thứ hơn. Nhưng tất nhiên, cũng có cả việc luyện tập chuyên biệt, đặc biệt là khi bạn không ghi bàn".

Khi không thể ghi bàn, Undav trở lại lối chơi tự nhiên nhất có thể. Nhưng để làm được điều đó, Undav đã phải nghiêm túc với mọi bài tập, mọi cơ hội: "Chỉ tham gia bài tập một cách hời hợt là không đủ; bạn sẽ không tiến bộ theo cách đó. Nhưng nếu bạn thực hiện mọi bài tập với 100% nỗ lực, thì cuối cùng bạn sẽ nhận ra tình huống đó một cách bản năng. Có thể không phải trong trận đấu tiếp theo hoặc trận đấu sau đó, nhưng cuối cùng nó sẽ đến, và rồi bạn sẽ lại đưa bóng vào lưới. Tôi chưa bao giờ có xuất phát điểm từ một học viện bóng đá trẻ, tôi đã đi theo một con đường hoàn toàn khác. Đó là cách tôi trở thành con người của ngày hôm nay".

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