Trang Pháp tiến thẳng vào chung kết 'Đạp gió' 2026', được netizen xứ Trung hết lời khen ngợi

SVO - Trang Pháp không chỉ có những màn trình diễn bứt phá tiến vào chung kết 'Đạp gió 2026', mà cô còn 'gây bão' truyền thông Hoa ngữ.

Tập phát sóng mới nhất của chương trình Đạp gió 2026 đã chính thức gọi tênTrang Pháp, với một suất xứng đáng tại vòng chung kết. Đặc biệt, màn song ca giữa Trang Pháp và Tăng Bái Từ đã lập tức tạo nên một "cơn sốt" truyền thông, chiếm lĩnh vị trí số 1 "hot search" ở cả bảng tổng và bảng giải trí của mạng xã hội Weibo. Đây cũng là tiết mục có tốc độ lan truyền mạnh mẽ nhất mùa giải năm nay.

Đoạn dance break đôi giữa Trang Pháp và Tăng Bái Từ trở thành khoảnh khắc 'đắt giá' nhất đêm diễn, được netizen Trung - Việt chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhờ độ khó và sự quyến rũ. Trưởng nhóm Tăng Bái Từ cũng không tiếc lời ca ngợi Trang Pháp chính là "trạm sạc năng lượng" và là "báu vật" của cả đội. Thông tin hậu trường được lan truyền cho thấy, cả hai đã bàn bạc vũ đạo đến tận 3h sáng.

Ngoài ra, trong công diễn 5 này, nữ ca sĩ Trang Pháp cùng các tỷ tỷ trong nhóm Tăng Bái Từ gồm Đường Nghệ Hân, Từ Mộng Khiết và Phạm Vỹ Kỳ đã có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với nhóm du học sinh Việt Nam đang học tập tại trường ĐH Sư phạm Hồ Nam.

Chính người bạn du học sinh này đã thay mặt những người con xa xứ chia sẻ niềm tự hào về Trang Pháp: "Chúng em rất tự hào khi chị đến đây và thể hiện cho bạn bè quốc tế thấy hình ảnh một "tỷ tỷ" xuất sắc. Dù trên sân khấu, chị nhận được bao nhiêu phiếu bầu đi chăng nữa, chị luôn là số một trong tim chúng em”.

Lời bày tỏ chân thành đã chạm đến trái tim của Trang Pháp. Nữ ca sĩ vô cùng xúc động, hạnh phúc thốt lên: "Được nói tiếng Việt rồi!". Và cô ôm chầm lấy những người bạn nhỏ đồng hương. Với những nỗ lực hiện tại, Trang Pháp được netizen mong chờ để có thêm nhiều màn trình diễn ấn tượng tại chung kết Đạp gió 2026.