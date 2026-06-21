Quang Hùng MasterD và điểm chạm cho hành trình 10 năm thanh xuân tại concert của báo Tiền Phong

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong kỳ vọng concert 'Thanh xuân' trở thành điểm hẹn văn hóa của tuổi trẻ Việt Nam. Đây là nơi âm nhạc đánh thức niềm tự hào, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng về một thế hệ sẵn sàng bước tới.

Concert 'Thanh xuân' diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Concert quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox. Trong đó, Quang Hùng MasterD trở thành cái tên được khán giả quan tâm.

Quang Hùng MasterD là một ca sĩ trẻ luôn nỗ lực với hoài bão của mình. Anh dùng cả thanh xuân để chứng minh tài năng âm nhạc. Khi mới bước vào con đường âm nhạc, giọng ca này khá chật vật. Anh chỉ được chú ý như một hiện tượng mạng với bản mashup 30 “bản hit” của V-pop vào năm 2015.

Quang Hùng MasterD đã lăn lộn với đủ loại công việc để trụ lại TP. HCM lập nghiệp. Mãi đến khi “bản hit” Dễ đến dễ đi trở thành hiện tượng tại Thái Lan thì sự nghiệp của anh mới có chuyển biến. Tuy vậy, lúc này, tên tuổi của anh vẫn không được khán giả trong nước chú ý. Đến nỗi, truyền thông gọi anh là ‘con ghẻ quốc dân’.

Anh từng chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam về quãng thời gian khó khăn: “Từng có giai đoạn việc 'cơm áo gạo tiền' ảnh hưởng đến tôi. Việc phải làm sao để trụ lại đất Sài Gòn là điều nan giải. Rồi ‘trộm vía’, được mọi người yêu thương, tôi cũng ổn hơn được phần nào. Nhờ đó, tôi có thể giúp đỡ nhiều hơn cho gia đình cũng như cho sự nghiệp”.

Nhưng chính Dễ đến dễ đi đã tạo thêm nhiều cơ hội cho Quang Hùng MasterD xuất hiện, đi diễn nhiều hơn. Dần dần, anh tìm thấy phong cách âm nhạc phù hợp với bản thân. Giọng ca này có cú bứt phá nhanh chóng khi góp mặt tại Anh trai say hi mùa đầu tiên, bước vào đội hình nhóm nhạc toàn năng Best 5, bên cạnh Hiếu Thứ Hai, Ryhder, Isaac và Đức Phúc.

Anh sở hữu thêm “bản hit” cá nhân và cả những bài hát kết hợp cùng dàn Anh trai say hi, Em xinh say hi như Thủy triều, Lò vi sóng, Chất gây hại, Ánh mắt biết cười, Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Trói em lại, Chân thành, Gã săn cá. Với hành trình thanh xuân hơn 10 năm theo đuổi âm nhạc, anh đã gặt hái những thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực ấy.

Nổi tiếng đi cùng áp lực, Quang Hùng MasterD cho biết: “Theo tôi, ở ngưỡng nào cũng đều sẽ có áp lực. Nên tôi luôn tự nhủ, mình phải cố gắng lên, phải cập nhật và phát triển bản thân hơn trong mọi khâu. Tôi cũng chỉ biết nỗ lực để làm sao chinh phục từng thử thách và cơ hội. Tôi mong sẽ luôn nhận được tình yêu thương và niềm tin của mọi người”.

Là nghệ sĩ thuộc hàng “đỉnh lưu” hiện tại của nhạc Việt, Quang Hùng MasterD rất ý thức trong việc giữ hình ảnh cá nhân. Anh bày tỏ: “Và đã là người của công chúng, tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong cuộc sống cá nhân. Vì khi khán giả yêu quý, đặt nhiều niềm tin ở mình thì trách nhiệm của mình phải lớn hơn. Tình cảm của mọi người sẽ là động lực để tôi cố gắng”.