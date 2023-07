Hành trình tự học tiếng Hàn từ 'con số 0' đến TOPIK 6 của nữ sinh ngành truyền thông

SVVN - Đỗ Khánh Huyền là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự học tiếng Hàn Quốc và đỗ TOPIK 6 - cấp độ cao nhất trong bài thi Đánh giá Năng lực tiếng Hàn Quốc (Đọc 86, Viết 75, Nghe 76).

Tự học ngoại ngữ đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì

Khi mới bắt đầu học tiếng Hàn, Khánh Huyền gặp không ít khó khăn bởi thành phố Huyền sinh sống không có bất kỳ trung tâm hay trường lớp nào giảng dạy tiếng Hàn Quốc. Chính vì vậy, không còn cách nào khác là lên mạng đặt mua giáo trình và bắt đầu hành trình tự học ngoại ngữ này.

Ban đầu, mọi thứ đến với Khánh Huyền đều khó khăn và mông lung, vì lượng kiến thức nhiều, mà gặp chỗ khó lại không biết hỏi ai bởi tự học. Huyền cho biết: “Do tự học mà khả năng giao tiếp của mình còn hạn chế. Mình vẫn nhớ lần đầu gặp người Hàn Quốc ở ngoài đời, họ nói những điều khác xa với kiến thức mình đã học trong sách vở. Điều này khiến mình hoài nghi bản thân trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đã ổn vì mình đã tìm nhiều phương pháp cải thiện như đi làm thêm ở các công ty Hàn Quốc hay làm quen với nhiều bạn người Hàn để luyện tập.

Học ngoại ngữ là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực thôi vẫn chưa đủ. Không ít người có thể nỗ lực 1 ngày, 2 ngày, nhưng kiên trì 10 năm thì số người làm được sẽ ít đi nhiều lắm. Thậm chí chúng mình còn phải chuẩn bị một tinh thần là nó sẽ không bao giờ kết thúc: Học, học nữa, học mãi, học cả đời”.

Phương pháp tự học tiếng Hàn Quốc

Thi TOPIK là một trong những dấu mốc quan trọng của bất kỳ một người học tiếng Hàn nào; không chỉ đơn thuần là bài thi đánh giá năng lực, kết quả TOPIK còn là minh chứng cho quá trình học tập đầy mồ hôi, nước mắt. Do lịch trình công việc bận rộn cũng như phải cân bằng song song việc học tập trên giảng đường nên bản thân Huyền cũng rất khó để có thể tuân thủ chính xác mọi kế hoạch ôn thi TOPIK theo mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, Huyền luôn cố gắng để bản thân học và tiếp xúc với tiếng Hàn ít nhất 3-4 tiếng mỗi ngày; đồng thời lựa chọn học tập một cách thông minh và khoa học thay vì chăm chỉ vùi đầu vào sách vở.

Với từng phần thi, Khánh Huyền sẽ có chiến lược ôn luyện khác nhau:

Viết

Với xuất phát điểm từ một người tự học tiếng Hàn tại nhà, mình chưa bao giờ tự tin về khả năng viết của bản thân. May mắn là trong quá trình ôn thi, mình được biết đến cuốn sách “TOPIK 쓰기의 모든 것” và yên tâm học theo các dạng bài mẫu cho các câu 51, 52, 53. Việc luyện tập hơn 100 câu hỏi ở tất cả các dạng bài giúp mình có thể triển khai viết bài ngay sau khi đọc đề và tự tin đạt điểm tối đa. Đối với câu 54, mình cố gắng viết cho đủ bố cục của bài: mở - kết và trả lời 3 câu hỏi được đưa ra, mỗi câu tương ứng với một đoạn văn. Để tiết kiệm thời gian hoàn thiện bài, mình cũng vạch ra những ý chính sẽ triển khai trong từng phần, định hình xem mình sẽ sử dụng các cấu trúc nào, mẫu câu ra sao rồi sau đó viết một mạch luôn.

Nghe - Đọc

Bên cạnh đó, mình cũng không dám lơ là trong việc nâng cao kỹ năng nghe - đọc. Tài liệu được mình chú trọng nhất để ôn luyện hai kỹ năng này không đâu xa chính là 8 đề thi TOPIK chính thức do Viện Giáo dục Hàn Quốc công bố. Mình tải đề làm và bấm giờ không khác gì bài thi thực tế nhằm đánh giá kết quả theo đúng năng lực, sau đó tự chấm điểm luôn. Mấu chốt của việc luyện đề là chữa bài thật kỹ để hiểu bản thân sai ở đâu và không lặp lại lỗi ấy. Ngoài ra, vì mình khá kỹ tính và hay lo xa nên không ngần ngại rèn luyện thêm kỹ năng đọc - viết theo từng dạng bài qua bộ sách HOT TOPIK và ôn tập tổng thể với cuốn TOPIK Master nữa.

Trong thời gian đầu luyện tập phần nghe, mình thực hành phương pháp nghe chép chính tả và cảm nhận được hiệu quả rõ rệt. Tài liệu nghe mình sử dụng chính là đề thi nghe TOPIK luôn nhằm tận dụng sự có mặt của phụ đề đi kèm. Nhờ kiên trì luyện tập mà khi thi nghe, đối với những câu được nghe 2 lần, mình chỉ nghe 1 lần duy nhất để lần tiếp theo dành thời gian đọc trước và gạch từ khoá của câu sau.

Tiếp tục truyền cảm hứng học tiếng Hàn đến với mọi người qua Youtube

Tìm tới tiếng Hàn bằng một niềm đam mê cháy bỏng, một sự cố gắng bền bỉ và một khát vọng chạm đến ước mơ, mình đã đạt được những mục tiêu. Đối với Khánh Huyền, TOPIK 6 là một dấu mốc tuyệt vời trên hành trình chinh phục tiếng Hàn. Khánh Huyền cũng cho biết “đích đến thực sự trong việc học ngoại ngữ không phải là những tấm bằng hay thành tích, thay vào đó, việc giỏi tiếng Hàn cho phép mình tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn để phục vụ cho công việc trong tương lai. Đó chính là nguồn động lực to lớn để mình không ngừng tiến về phía trước”.

Hiện tại, Khánh Huyền cũng là nhà sáng lập nội dung Youtube “Yuseong in the sky” - kênh Youtube của cô đã chạm mốc hơn 26.000 người đăng ký và 1.000.000 lượt xem. Chia sẻ về dự định tương lai trong quá trình truyền cảm hứng học tiếng Hàn đến mọi người, cô nàng tâm sự: “Hiện tại, trên kênh Youtube Yuseong in the sky, bên cạnh những video chia sẻ phương pháp học tiếng Hàn, mình cũng tích cực triển khai nhiều nội dung đa dạng, mới mẻ nhằm thu hút, đáp ứng nhu cầu của khán giả mọi lứa tuổi. Nổi bật có thể kể đến series “Yuseong K-Talk” - chương trình phỏng vấn và trò chuyện cùng những nhân vật có nhiều đóng góp tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng học tiếng Hàn tại Việt Nam. Hoặc mới đây nhất là loạt vlog trải nghiệm và học tập của mình tại Hàn Quốc xinh đẹp.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều nội dung thú vị nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần học tập "học mà chơi - chơi mà học" đến cộng đồng. Mình cũng hy vọng được tham gia thêm nhiều dự án quảng bá văn hoá Hàn - Việt nhằm đóng góp một phần giá trị cho quan hệ ngoại giao hai nước”.