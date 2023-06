Hãy sống hết mình cho những mục tiêu, thành công sẽ đến với bạn

Nếu bạn tin tưởng rằng mình làm được, bạn sẽ làm được

Mình là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học – một ngành nghề mà ai cũng nghĩ mình không hợp vì mọi người đánh giá mình rất năng động, hoạt bạt, hướng ngoại nên học một ngôi trường nào đó như Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, Thương mại,… mới có thể phát huy hết khả năng của mình. Và rồi, nguyện vọng một trong tờ đăng ký xét tuyển đại học của mình lại là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Liệu sự lựa chọn này có dẫn mình tới thành công hay không thì mình không thể chắc chắn nhưng mình tin rằng dù là bất cứ con đường nào mình vẫn sẽ làm tốt vì mình tin vào bản thân mình. Vì vậy, mình đã trở thành sinh viên của khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và giờ đã là tân cử nhân với tấm bằng xuất sắc trong tay.

Hãy nói với bản thân rằng “tôi sẽ” thay vì “tôi không thể”

Người ta thường nói rằng nếu nhắc đi nhắc lại điều gì đó với bản thân mình, cuối cùng tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận nó là hiện thực. Khi tiềm thức chấp nhận chuyện gì đó là sự thật, nó sẽ làm việc cật lực để chuyển hóa ý tưởng đó thành sự thật.

Tới bây giờ, để nói rằng Sư phạm có phải đam mê của mình không thì mình cũng không có câu trả lời chắc chắn những điều mình chắc chắn nhất là Sư phạm đã mang tới cho mình rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân trên nhiều lĩnh vực. Có rất nhiều hoạt động được tổ chức trong một học kỳ như: dancestorm, mùa hè xanh, liên hoan ca khúc thanh niên, nghiệp vụ sư phạm… rất nhiều cuộc thi được tổ chức để sinh viên được thỏa niềm đam mê. Là một người thích hoạt động, mình tham gia rất nhiều cuộc thi của khoa, của trường và chính điều này đã khiến mình nhiều khi bị áp lực rất nhiều khi vừa phải cân bằng giữa việc học và việc tham gia các hoạt động. Khi áp lực các bạn thường làm gì? Còn mình, thay vì nghĩ rằng mình không thể làm nhiều thứ cùng một lúc thì mình luôn nghĩ mình có thể làm được chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, mình nghĩ về điều này mỗi ngày để động viên cho chính bản thân mình. Và rồi, mình kết thúc 4 năm đại học mình đã có 4 kì được học bổng xuất sắc đi kèm là rất nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn - Hội, trong đó có được một giải thưởng rất đáng tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc đó là giải nhất cuộc thi “Tinh hoa Việt Nam” do Trung Ương Đoàn tổ chức.

Hãy sống hết mình cho những mục tiêu, thành công sẽ đến với bạn

Cho tới bây giờ, mình cũng vẫn đang còn ngỡ ngàng, vì hiện tại ngoài là một người giáo viên, mình còn là một MC nữa. Đây là một công việc mà kể cả bản thân mình cũng không nghĩ có thể làm được. Câu chuyện bắt đầu khi mình tham gia một câu lạc bộ MC trong trường, mình được dẫn dắt vài sự kiện nho nhỏ của câu lạc bộ và sau đó mình được mọi người công nhận về khả năng MC. Từ đó, mình đã đặt ra rất nhiều mục tiêu trên con đường trở thành một MC chuyên nghiệp. Mình tìm kiếm cơ hội để được đứng trên sân khấu, tìm những người bạn, người thầy để học hỏi kinh nghiệm, mình tham gia các cuộc thi về MC và sống hết mình với nó. Và rồi, hiện nay mình đã có cơ hội được đứng trên rất nhiều sân khấu lớn nhỏ với vai trò MC dẫn dắt.

Không biết các bạn nghĩ sao về câu nói “Nghề chọn người”. Với mình thì việc nghề chọn mình hay mình chọn nghề đều có sự tham gia của cả 2 phía, ngay cả khi “nghề chọn mình” thì mình cũng có sự chủ động tiến đến nó thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và sáng tỏ hơn, quan trọng nhất là phải chủ động, dấn thân, trải nghiệm nhiều thì mới mong có được đáp án chính xác! Trong khi các bạn cùng khóa với mình đã lựa chọn được một ngôi trường để gắn bó sau khi ra trường thì mình vẫn vui vẻ, tận hưởng với công việc MC của mình, mình đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, cháy hết mình với những khoảnh khắc trên sân khấu. Vậy nên, nếu bạn đang có mục tiêu gì đó, đừng chần chừ nữa, hãy bắt tay vào làm ngay đi, sống hết mình với nó và mình tin thành công cũng sắp tới với bạn rồi đó.

Cuộc sống thiếu mục tiêu là một hành trình lang thang vô định, phó mặc cuộc đời cho sự may rủi và cho sự đưa đẩy ngẫu nhiên của thời cuộc. Người sống thiếu mục tiêu sẽ không biết tập trung trí tuệ, sức lực của mình vào đâu, nên dễ bỏ lỡ cơ hội. Thực chất đó là một sự hoang phí cuộc đời. Hãy sống cho những mục tiêu, thành công sẽ đến với bạn.

Thành tích của Mai Anh:

- Tốt nghiệp loại: Xuất sắc (3.63/4.0);

- 4 lần nhận học bổng xuất sắc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Giải nhất cuộc thi "Tinh hoa Việt Nam" do Trung Ương Đoàn tổ chức;

- Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Giải Ba cuộc thi "The next MC" do Hội sinh viên Thành phố Hà Nội tổ chức;

- Giải Ba cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” tại Khoa giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021 - 2022;

- Giải khuyến khích cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” tại Khoa giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022-2023;

- Giải nhì cuộc thi "Dance Storm 2020" tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Giấy khen "Đã có thành tích trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ nghề nghiệp" năm 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022;

- Giấy khen "Đã tích cực tham gia chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2021";

- Giấy chứng nhận "Đã tích cực tham gia chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022";

- Giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên" năm 2019-2020, 2021-2022;

- Giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào học sinh, sinh viên nội trú 2019-2020";

- Giấy chứng nhận có thành tích xuất sắc trong cuộc thi ảnh "Sư phạm Tháng Ba";

- Giấy chứng nhận "Học lớp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú";

- Giấy chứng nhận "Học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng".