Quán quân The Next MC 2023: ‘Tiếp bước hành trình nỗ lực để bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày’

SVVN - Lý Xuân Mai là sinh viên năm 2 chuyên ngành Báo Ảnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không chỉ là một sinh viên mẫu mực, Xuân Mai còn là một người dẫn chương trình tài năng. Mới đây, cô nàng xuất sắc đạt được danh hiệu Quán quân của cuộc thi The Next MC 2023.



Bén duyên với “nghề cầm mic” từ thời học sinh

Xuân Mai có cơ hội được trải nghiệm với nghề MC từ cấp ba, khi cô nàng còn là một học sinh của ngôi trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội. Lần đầu được dẫn một sự kiện của trường, dù chưa có bất cứ nền tảng nào nhưng Xuân Mai kể lại lúc đó bản thân vẫn rất tự tin, cô nàng nhận ra mình thích được đứng trên sân khấu và cất lên tiếng nói. Sau đó, Xuân Mai ngày càng yêu thích công việc này hơn, cô nàng dần trở nên quen thuộc trong các chương trình của trường, Đoàn thanh niên… Đó cũng chính là lý do để Xuân Mai lựa chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền là nơi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành một MC chuyên nghiệp.

Sau khi lên đại học, được gặp gỡ và truyền lửa từ các anh chị trong nghề, Xuân Mai luôn nỗ lực, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng của mình mỗi ngày. Xuân Mai tâm sự: “Mình đã cố gắng để có thể tự công nhận chính năng lực của bản thân. Mình tập trung rèn luyện tư duy biên tập, điều chỉnh giọng nói. Mình bày ra cách tự tìm một chủ đề để biên tập mỗi ngày và nếu không nghĩ ra là mình sẽ không đi ngủ”.

Bước ngoặt với danh hiệu Quán quân The Next MC 2023

Có thể nói, danh hiệu Quán quân The Next MC 2023 chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô MC mới năm hai đại học. Trước khi đến với cuộc thi này, Xuân Mai luôn dành thời gian để trau dồi kiến thức, rút kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng của mình.

Với tinh thần ham học hỏi, Xuân Mai đến với The Next MC trong một tâm thế vô cùng thoải mái, cô nàng không đặt nặng chuyện thắng thua mà chỉ coi chính bản thân của ngày hôm qua là đối thủ mạnh nhất cần vượt qua.

Sau gần hai tháng tham gia cuộc thi, Xuân Mai đã được gặp gỡ nhiều anh chị tiền bối trong nghề và các bạn thí sinh vô cùng tài năng. Là một cuộc thi do Thành đoàn- Hội Sinh viên Thành phố và Cung Thanh niên Hà Nội tổ chức, The Next MC 2023 đã giúp cô gái nhỏ bé tìm thấy những nguồn cảm hứng mới, khao khát được đứng trên sân khấu và cất lên tiếng nói của mình một cách thật cháy bỏng. Trải qua ba vòng thi với độ khó khác nhau và bằng tất cả kiến thức, kỹ năng, sự bản lĩnh và phong thái nhẹ nhàng của mình, Xuân Mai đã xuất sắc thuyết phục ban giám khảo cùng các quý vị khán giả để chính thức chạm tay vào ngôi vị cao quý nhất.

Sau hai tuần kể từ ngày đăng quang, Xuân Mai vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc vỡ òa. Cô nàng tâm sự: “Đến bây giờ mình vẫn còn hạnh phúc! Mình trân trọng danh hiệu đã đạt được, đó là bước đệm để mình phát triển hơn trong sự nghiệp dẫn chương trình”. Cùng với đó, Xuân Mai cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ để cô nàng có thể thỏa sức đam mê với cây mic.

Luôn miệt mài tìm kiếm những bài học quý giá

​Sau khi kết thúc cuộc thi, Xuân Mai cho biết bản thân sẽ cân bằng giữa học tập và đam mê dẫn chương trình của mình. Dù dành khá nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng MC nhưng cô nàng vẫn là một sinh viên rất mẫu mực. Xuân Mai đạt được 3 kỳ học bổng học tập liên tiếp, là Ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn Viện Báo chí. Cô nàng luôn được thầy cô, bạn bè tin tưởng trong nhiều hoạt động.

​Danh hiệu Quán quân The Next MC là một bước đệm lớn của Xuân Mai. Tuy nhiên, cô nàng không hề ngủ quên trên chiến thắng mà vẫn luôn miệt mài tìm kiếm các cơ hội, trải nghiệm mới. Với cô nàng: “ Tiếp bước hành trình của sự nỗ lực là cách để bản thân tiến lên và hoàn thiện hơn mỗi ngày”.