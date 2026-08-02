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Hãy uống nước ngay cả khi bạn không khát

Tuệ Nghi
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SVO - Tình trạng khẩn cấp do 'mất nước tiềm ẩn' có thể xảy ra khi mà bạn không cảm thấy khát.

Với đợt nắng nóng kéo dài, nguy cơ mắc bệnh thận do mất nước đang gia tăng, bên cạnh các bệnh liên quan đến nhiệt độ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo cần đặc biệt thận trọng, nhất là đối với người cao tuổi, vì khả năng cảm nhận cơn khát của họ bị suy giảm, thường dẫn đến việc họ không nhận ra khi cơ thể bị mất nước.

Nếu không bổ sung đủ chất lỏng và chất điện giải sau khi đổ mồ hôi nhiều trong mùa Hè, tình trạng mất nước có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, dẫn đến suy thận cấp.

Thận là cơ quan chịu trách nhiệm lọc các chất thải từ máu, và chúng cần đủ lượng máu để hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, nếu bị mất nước, lưu lượng máu đến thận sẽ giảm, dẫn đến suy giảm chức năng nhanh chóng.

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Thực tế, số lượng bệnh nhân bị tổn thương thận cấp tính có xu hướng tăng lên trong những tháng Hè. Người cao tuổi đặc biệt có nguy cơ mất nước cao hơn trong những đợt nắng nóng. Điều này là do khi con người già đi, lượng nước trong cơ thể giảm và cảm giác khát giảm, trong khi khả năng duy trì chức năng thận trong điều kiện mất nước cũng giảm. Đối với những người có bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp hoặc suy tim, ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể gây gánh nặng cho thận.

Các chuyên gia khuyên nên uống nước thường xuyên trong những đợt nắng nóng, ngay cả khi không cảm thấy khát. Trong điều kiện ổn định, không đổ mồ hôi, lượng chất lỏng cần thiết hằng ngày khoảng 1,5 đến 2 lít thường được khuyến nghị. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính hoặc những người đang điều trị lọc máu không nên tăng lượng nước uống một cách tùy tiện. Giáo sư Cha Jin-ju, khoa Thận học, Bệnh viện Đại học Hàn Quốc cho biết: "Nếu tình trạng mất nước do nắng nóng kết hợp với suy giảm chức năng thận do tuổi tác, có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính. Ngay cả khi người cao tuổi không cảm thấy khát, tốt hơn hết là nên uống nước từng lượng nhỏ đều đặn thay vì uống một lượng lớn cùng một lúc.

Tuệ Nghi
#tác động của nắng nóng đến sức khỏe thận #nguy cơ suy thận do mất nước mùa hè #khuyến cáo uống nước phòng mất nước #đặc điểm mất cảm giác khát ở người cao tuổi #tác động của bệnh nền đến nguy cơ mất nước

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