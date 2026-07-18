'Hot': Con bạch tuộc sử dụng gương để tìm thức ăn

SVO - Một con bạch tuộc đã sử dụng gương để tìm thức ăn mà nó không thể nhìn thấy, đây là lần đầu tiên loài động vật không xương sống làm được điều này.

Khi cho một con bạch tuộc xem hình ảnh con cua trong gương, hóa ra nó có thể xác định được vị trí của con cua thật và lao thẳng đến đó, ngay cả khi con mồi thực sự không nằm trong tầm nhìn trực tiếp của nó. Đó là một kỹ năng mà các nhà sinh vật học chỉ ghi nhận được ở một số ít động vật có xương sống, và việc tìm thấy kỹ năng này ở một loài động vật có hệ thần kinh hoạt động theo một cách hoàn toàn khác đã vượt qua một ranh giới quen thuộc trong nghiên cứu về tâm trí.

Trong các thí nghiệm, những con bạch tuộc được cho xem hình ảnh con cua trong gương, với phần thưởng thực sự được đặt ở nơi chúng không thể nhìn thấy trực diện. Để nhận được phần thưởng, con vật phải quay lưng lại với hình ảnh hấp dẫn trong tấm kính và di chuyển đến vị trí mà hình ảnh phản chiếu chỉ ra. Bạch tuộc đã đoán đúng khoảng 73% số lần, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tìm kiếm ngẫu nhiên.

Việc đọc hình ảnh phản chiếu để định vị con mồi cho thấy bạch tuộc có thể sử dụng thông tin phản chiếu để định hướng chuyển động. Bạch tuộc có chung tổ tiên với động vật có xương sống hơn nửa tỷ năm trước, trước khi bộ não như chúng ta biết ngày nay tồn tại. Các tế bào thần kinh của chúng được phân bố chủ yếu qua các xúc tu chứ không tập trung ở một trung tâm điều khiển. Một sinh vật được cấu tạo khác biệt như vậy, giải quyết một câu đố không gian mà chúng ta thường liên tưởng đến vượn và cá heo, cho thấy rằng kiểu giải quyết vấn đề linh hoạt này có thể xuất hiện nhiều lần, bằng nhiều thiết kế khác nhau.

Nghiên cứu được thực hiện tại một phòng thí nghiệm chuyên về bạch tuộc và sử dụng bạch tuộc hai chấm California, một loài thường được nuôi để nghiên cứu, với một con cua sống làm phần thưởng khuyến khích. Tác giả chính đã mô tả kết quả này như là bằng chứng đầu tiên cho thấy một động vật không xương sống có thể sử dụng gương để hiểu môi trường xung quanh và tìm kiếm con mồi.