Liệu có thể giữ cho Mặt trời không lặn trong 24 giờ?

SVO - Liệu có khả thi việc phóng một tấm gương lớn vào không gian để phản chiếu ánh sáng Mặt trời và giữ cho Mặt trời không lặn trong 24 giờ?

Khái niệm về một "tấm gương không gian", tưởng chừng như chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, giờ đây sắp được đưa vào thử nghiệm.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) gần đây đã phê duyệt việc sản xuất và phóng "Eärendil-1", một vệ tinh thử nghiệm được thiết kế để triển khai một màn hình phản chiếu trong không gian bởi công ty khởi nghiệp không gian Reflect Orbital của Mỹ. Sự phê duyệt này chỉ giới hạn ở việc xác minh hiệu suất của một vệ tinh gương đơn lẻ. Công ty dự định phóng vệ tinh này trong năm nay.

"Eärendil-1" là một vệ tinh có kích thước bằng một chiếc tủ lạnh nhỏ, sẽ bay lên quỹ đạo cách Trái đất 625 km và triển khai một màn hình phản chiếu có kích thước 18 mét x 18 mét, kích thước của một sân tennis. Độ dày của nó chỉ bằng khoảng 1/28 độ dày của một sợi tóc người. Vệ tinh có thể điều chỉnh hướng của nó để hướng ánh sáng Mặt trời đến các vị trí mong muốn trên mặt đất và có thể tắt ánh sáng phản chiếu khi cần thiết. Kế hoạch cho cuộc thử nghiệm này là chiếu sáng một khu vực có diện tích khoảng 24 km vuông.

Độ sáng do một vệ tinh đơn lẻ tạo ra tương đương với ánh trăng tròn. Điều này không đủ để cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện Mặt trời. Công ty này đặt mục tiêu phóng 50.000 vệ tinh gương vào năm 2035. Họ tuyên bố rằng nếu có nhiều vệ tinh phản chiếu ánh sáng Mặt trời hơn, chúng có thể truyền tải mức năng lượng Mặt trời tương đương với giữa trưa. Nếu kế hoạch được thực hiện như dự định, sẽ có thể vận hành điện Mặt trời 24 giờ một ngày và tăng số giờ nắng cho cây trồng.

Tuy nhiên, có rất nhiều trở ngại cần vượt qua trước khi kế hoạch thành công. Việc triển khai các tấm gương siêu mỏng có kích thước bằng sân tennis trong không gian và điều khiển chúng theo hướng chính xác là không dễ dàng. Ngay cả một sự cố nhỏ trong thiết bị hoặc phần mềm cũng có thể ngăn cản màng phản chiếu được triển khai đúng cách. Các mảnh vụn không gian trôi nổi ở độ cao của vệ tinh cũng là một vấn đề. Va chạm lặp đi lặp lại có thể làm hỏng màng phản chiếu mỏng. Công ty khẳng định rằng, họ đã nhận được sự cho phép vận hành các vệ tinh sau khi đệ trình các kế hoạch tránh va chạm và tái nhập khí quyển cho FCC.

Cộng đồng thiên văn học cũng phản đối kế hoạch này. Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) không cấp phép, với lý do các vệ tinh phản xạ có thể làm tăng ô nhiễm ánh sáng và gây nhiễu các quan sát thiên văn. Mối lo ngại là nếu ánh sáng phản xạ mạnh chiếu vào kính viễn vọng siêu nhạy được thiết kế để thu nhận ánh sáng yếu ớt từ vũ trụ xa xôi, hình ảnh có thể bị mờ trắng, dẫn đến việc toàn bộ dữ liệu quan sát có thể bị loại bỏ. Công ty này tuyên bố sẽ điều chỉnh chính xác hướng của các gương và chỉ định khu vực xung quanh đài quan sát là "vùng cấm" không chiếu sáng khu vực xung quanh.