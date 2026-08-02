Bắn pháo hoa từ cửa sổ toà nhà cao tầng có thể bị phạt bao nhiêu?

SVO - Một cuộc tranh cãi về việc thiếu ý thức an toàn đang 'nổ' ra sau khi một video quay cảnh một người đốt pháo hoa từ tầng cao của một tòa nhà văn phòng kiêm chung cư.

Một cuộc tranh cãi về việc thiếu ý thức an toàn đang 'nổ ra' sau khi một video quay cảnh một người đốt pháo hoa từ tầng cao của một tòa nhà văn phòng kiêm chung cư ở Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, lan truyền rộng rãi trên mạng.

Vào ngày 28/7, một video quay cảnh một người bắn pháo hoa từ một tòa nhà văn phòng kiêm chung cư ở Changwon bắt đầu lan truyền trên các cộng đồng mạng. Tòa nhà được đề cập được cho là đã hoàn thành vào tháng 10 năm ngoái và cư dân mới bắt đầu chuyển đến ở gần đây.

Người A, người cho biết đã tận mắt chứng kiến ​​video, mô tả tình huống như sau: “Tôi đang đi dạo vào khoảng 8h20 tối ngày 17/7 và giật mình đến mức suýt ngã. Nếu nghe kỹ, họ thậm chí còn hét lên Yaho!. Tôi đã báo cáo lên Hệ thống Kiến nghị Quốc gia, nhưng không thể báo cáo cho cảnh sát vì không xác định được số tầng. Thật đáng sợ khi sống cùng khu phố với những người thiếu suy nghĩ như vậy”.

Cư dân mạng xem video cũng bày tỏ sự lo ngại: Đây là một việc làm thực sự nguy hiểm, vậy mà họ vẫn làm; Không thể tin được. Đây có phải là Hàn Quốc thật không?; Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ; Liệu có gây cháy nếu tàn lửa từ pháo hoa bay sang nhà khác không?; Trông như thể tàn lửa có thể rơi xuống người đi bộ trên đường...

Trong khi đó, việc sử dụng súng, chất nổ hoặc các vật dụng khác có nguy cơ gây nổ mà không có sự thận trọng đầy đủ, hoặc sử dụng chúng để giải trí, tại những nơi tập trung đông người hoặc có nhiều người qua lại, sẽ bị xử phạt theo Điều 3 của Luật Xử phạt các hành vi vi phạm nhỏ: "Phạt tiền lên đến 600.000 won (khoảng gần 11 triệu đồng), giam giữ hoặc phạt tiền nhẹ".