Internet có thể sẽ gặp sự cố nghiêm trọng và bạn nên chuẩn bị sẵn sàng

SVO - Sẽ đủ tệ nếu Internet bị gián đoạn trong vài giờ vì mất điện sau một cơn bão, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Internet ngừng hoạt động vô thời hạn, ở hầu như mọi nơi?

Theo Robert Siciliano, chuyên gia phân tích an ninh và tác giả cuốn Bảo vệ quyền riêng tư trước nguy cơ đánh cắp danh tính: Giải pháp an ninh và phòng ngừa gian lận, nếu muốn duy trì khả năng hoạt động trong trường hợp xảy ra mất điện hoặc mất Internet, tất cả mọi người đều nên chuẩn bị.

Hãy xây dựng một phương án dự phòng cho kết nối Internet

Sean Gold, chủ sở hữu trang web TruePrepper, người có bằng về quản lý tình trạng khẩn cấp và từng làm công tác quản lý khẩn cấp trong Không quân Mỹ cho biết: "Việc chuẩn bị cho những sự cố mất Internet hoặc mất điện ở phạm vi cá nhân khá đơn giản. Bạn cần có các phương án truy cập Internet dự phòng hoặc khả năng tự tạo ra nguồn năng lượng cho mình. Một điểm phát sóng di động là cách đơn giản để vượt qua một hoặc hai ngày mất kết nối Internet. Tuy nhiên, nếu sự cố xảy ra trên diện rộng, phương án này sẽ kém hiệu quả hơn nhiều do các trạm phát sóng di động bị quá tải. Nhiều người chuẩn bị ứng phó đang bắt đầu sử dụng Starlink và các nhà cung cấp Internet vệ tinh, ngay cả khi họ không sống ở những khu vực quá xa xôi".

Starlink, dịch vụ thuộc sở hữu của Elon Musk. Đây là một nhà cung cấp Internet vệ tinh, vì vậy nếu các trạm phát sóng di động gặp sự cố, người dùng vẫn có thể truy cập Internet thông qua công nghệ vệ tinh. Tuy nhiên, Starlink có chi phí khá cao: dịch vụ dành cho hộ gia đình có mức giá khoảng 80–120 đôla Mỹ/tháng, và người dùng cần mua thiết bị cài đặt với giá 349 đôla Mỹ. Bạn có thể cân nhắc các lựa chọn khác như: Hughesnet với các gói cước bắt đầu từ 49,99 đôla Mỹ/tháng trong năm đầu tiên, nhưng yêu cầu ký hợp đồng hai năm. Ngoài ra còn có Viasat, một nhà cung cấp Internet vệ tinh lớn khác, với các gói cước bắt đầu từ 69,99 đôla Mỹ/tháng.

Các nhà cung cấp Internet vệ tinh không phải không có hạn chế. Thời tiết cực đoan có thể làm gián đoạn kết nối Internet. Tuy nhiên, ít nhất khi bầu trời quang đãng trở lại, bạn vẫn có khả năng truy cập Internet.

Bạn có thể lập một danh sách mua sắm với mục tiêu "Tôi sẽ không để mất khả năng sử dụng công nghệ" và cân nhắc trang bị ít nhất một số vật dụng sau:

- Pin sạc dự phòng.

- Trạm điện di động: Các thiết bị này tương tự máy phát điện nhưng không sử dụng nhiên liệu. Chúng lưu trữ điện trong pin và có thể duy trì hoạt động cho các thiết bị gia dụng thiết yếu, giống như máy phát điện.

- Máy phát điện.

- Đèn pin.

- Đài radio chạy bằng pin.

Chris Reynolds, chuyên gia về quản lý tình trạng khẩn cấp với hơn 35 năm kinh nghiệm, Trưởng khoa phụ trách tiếp cận học thuật và phát triển chương trình tại American Public University System, cho biết: "Trong các tình huống khẩn cấp, sự cố mất Internet và mất điện có thể khiến ngân hàng cũng như máy ATM không thể truy cập được, khiến mọi người mất quyền tiếp cận các nguồn tiền kỹ thuật số. Bạn nên giữ một khoản tiền mặt khẩn cấp nhỏ, bao gồm các tờ tiền mệnh giá nhỏ ở một nơi an toàn và chống nước. Nếu muốn chuẩn bị kỹ hơn, có thể cân nhắc mua một thẻ ghi nợ trả trước để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như mua thực phẩm hoặc đổ xăng. Hãy giữ chiếc thẻ này tách biệt với các tài khoản bạn sử dụng hằng ngày. Những thẻ này có thể được dùng nếu bạn mất quyền truy cập vào ngân hàng chính nhưng vẫn tìm được các thiết bị thanh toán đang hoạt động. Và nếu muốn chuẩn bị ở mức cao hơn nữa, là xây dựng một nhóm hỗ trợ không chính thức với hàng xóm để giúp đỡ nhau trong việc cung cấp các khoản tiền ngắn hạn, nhu yếu phẩm hoặc những vật dụng nhỏ khác".

Xây dựng kế hoạch gia đình trước khi Internet gặp sự cố

- Một địa điểm gặp mặt, nếu các thành viên trong gia đình sống tương đối gần nhau.

- Kế hoạch về thời điểm và tần suất liên lạc, nếu các thành viên không sống gần nhau.

- Danh sách những người có thể chuyển tiếp thông tin, chẳng hạn như một thành viên gia đình hoặc người bạn được chỉ định, sống gần những người mà bạn muốn kiểm tra tình hình.

Dù đưa những nội dung gì vào kế hoạch, bạn cũng nên ép plastic tài liệu đó và phát cho các thành viên trong gia đình.