Hoa khôi Học viện Phụ nữ Việt Nam mong ước một lần có tên mình ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

SVVN - Lưu An Phương (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 Học viện Phụ nữ Việt Nam. Cô gái đến từ mảnh đất Phú Thọ sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng cao ráo xinh đẹp, An Phương luôn gây ấn tượng khó phai cho khán giả trong cuộc thi sắc đẹp “Sinh viên thanh Lịch 2022“. Không chỉ bằng sự xinh đẹp mà An Phương còn gây ấn tượng với màn trình diễn cực cuốn mắt với sự đam mê thể thao.

Nổi bật với gương mặt khả ái An Phương tạo dấu ấn bằng sự trẻ trung, năng động trong cuộc thi sắc đẹp. Được biết, ngay từ khi học cấp 3, An Phương đã nổi trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Với tài năng của mình cô gái xinh đẹp luôn góp mặt trong các cuộc thi thanh lịch do nhà trường cũng như chính quyền địa phương tổ chức. Hiện cô nàng là một trong những thành viên quan trọng của đội văn nghệ nhà trường. “Trong thời gian theo học và phấn đấu tại Học viện mình đã cố gắng trau dồi và tiếp thu kiến thức từ thầy cô. Đặc biệt mình đã vinh dự được nhà trường chọn trở thành sinh viên ưu tú và được theo học lớp cảm tình Đảng do Học viện tổ chức và xuất sắc đạt được bằng Giỏi thông qua bài thu hoạch sau lớp học cảm tình Đảng. Hiện tại mình vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để có thể được kết nạp Đảng và đạt được bằng Giỏi khi ra trường” - An Phương chia sẻ. Sinh viên Thanh lịch 2022 cũng nằm trong kế hoạch chinh phục của An Phương, vượt qua hơn 140 thí sinh và xuất sắc ghi tên mình tại vòng chung kết. An Phương chia sẻ thêm: “Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2022 là một sự khởi đầu mới cho những kế hoạch của mình về sau. Trong tương lai với sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, mình tin rằng ngày nào đó tên của mình sẽ có mặt trong đấu trường sắc đẹp “Hoa hậu Việt Nam”.” “Mình rất vui và bất ngờ khi giải Hoa khôi xứng tên mình, cảm xúc nghẹn ngào đầy tự hào ấy vì mình đã làm được. Mình luôn mơ ước sẽ làm được những điều lớn lao cho cộng đồng và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, kém may mắn xung quanh” - Phương chia sẻ trong niềm vui và may mắn sau khi được nhận giải. Chúc cho những kế hoạch, dự định trong tương lai của An Phương gặt hái thật nhiều thành công. Con đường đi sau này chắc chắn còn nhiều khó khăn, chỉ cần không bỏ cuộc giữa chừng, những bước đi của An Phương nhất định tiến xa hơn trên đấu trường sắc đẹp như Phương mong muốn. Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Trong giấc mơ của tôi có những trang sách và Celine Dion Hơn 1.000 sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng tham gia chạy bộ vì cộng đồng UpRace TikToker Nguyễn Tiến Đạt: ‘Mình muốn sống một cuộc đời ý nghĩa’ Tú Chân