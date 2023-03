Học Thạc sĩ từ năm 4, nữ sinh xuất sắc trường Nhân văn từng bị hiểu nhầm lêu lổng vì đam mê xe 67

Thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa của Kiều Nhi Giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 9.

Thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lịch sử, khóa 2016-2019.

Huy chương bạc Kỳ thi Olympic Truyền thống 30/4 khu vực phía Nam, môn Lịch sử lớp 10.

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2019 (dành cho học sinh có điểm thi THPT cao trên toàn quốc)

Sinh viên 5 tốt cấp liên chi hội khoa Ngữ văn Anh năm 2021.

Chi hội trưởng xuất sắc khoa Ngữ văn Anh năm 2021.

Chứng chỉ TESOL (Teaching English of Speakers of Other Languages) loại Giỏi.

Giáo viên tiếng Anh tại Simple English.

Trưởng ban Piano (Gen 1) CLB Âm nhạc Lalaband (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành); thành viên CLB Guitar Nhân văn (ĐH KHXH&NV); nhạc công keyboard tại nhiều chương trình ca nhạc.

Khách mời tư vấn hướng nghiệp tại CKT Connection Day - Ngày hội tư vấn hướng nghiệp đại học trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành năm 2023.