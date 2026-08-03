Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở lần đầu đưa AI vào nội dung đánh giá

SVO - Từ ngày 3/8, hàng nghìn Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu trên cả nước bước vào Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II. Ngoài kiến thức chính trị, nghiệp vụ, thí sinh sẽ được đánh giá về chuyển đổi số, ứng dụng AI, kỹ năng lãnh đạo và xử lý tình huống thực tiễn.

Sáng 3/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026, với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn".

Chương trình được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối tới các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên cả nước, đồng thời phát trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo T.Ư Đoàn; các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; các đơn vị đồng hành, đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cùng các cơ quan báo chí.

Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II.

Phát biểu tại Lễ phát động, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hội thi được tổ chức trong không khí tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", còn Đảng luôn xác định công tác cán bộ là khâu "then chốt" trong xây dựng Đảng. Trong giai đoạn đất nước triển khai các mục tiêu phát triển mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín và khả năng thích ứng với yêu cầu mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã xác định xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở là một trong năm nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội cũng đề ra phong cách rèn luyện "3 gần - 5 phải - 4 không", hướng tới xây dựng đội ngũ thủ lĩnh thanh niên đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới phương thức quản trị, điều hành ở địa phương. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở phải nâng cao năng lực thích ứng, tư duy đổi mới và kỹ năng tổ chức hoạt động.

"Hội thi không chỉ là sân chơi để cán bộ Đoàn thể hiện năng lực, mà còn là môi trường thực tiễn để tự học, tự rèn luyện, phát hiện và tôn vinh những cán bộ Đoàn tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Nội dung thi mở rộng, bổ sung AI và chuyển đổi số

Ban tổ chức cho biết, Hội thi năm nay được thiết kế theo hướng hiện đại hơn, kết hợp giữa kiến thức lý luận, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ số.

Nội dung thi bao quát các văn kiện quan trọng như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết và Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; lịch sử Đảng, lịch sử Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; các phong trào lớn của Đoàn qua các thời kỳ.

Thí sinh tham dự Hội thi.

Thí sinh cũng được đánh giá về kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Luật Trẻ em; nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác Hội, Đội; việc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó là các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nói trước công chúng, thiết kế và tổ chức hoạt động thanh thiếu nhi, nắm bắt tư tưởng, vận động, tập hợp thanh niên và đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn ở cơ sở.

Ba vòng thi, Chung kết tại Hà Nội

Hội thi gồm ba vòng.

Vòng loại diễn ra trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam trong bốn tuần, từ ngày 3/8 đến 29/8/2026.

Sau vòng loại, Ban tổ chức sẽ tổng hợp danh sách thí sinh hoàn thành đủ bốn tuần thi, xếp hạng theo tổng điểm và thời gian làm bài để gửi về 40 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Các đơn vị sẽ tổ chức vòng thi cấp tỉnh trước ngày 11/10 nhằm lựa chọn đại diện tham dự vòng Chung kết.

Lễ phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026 với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn".

Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội, với sự góp mặt của 36 cán bộ Đoàn xuất sắc nhất.

Trước Chung kết, các thí sinh sẽ được bồi dưỡng trên nền tảng học trực tuyến và Webex. Tại vòng Chung kết, thí sinh trải qua các phần thi "Sáng tạo", "Trải nghiệm", "Kiến thức" để chọn ra 20 người xuất sắc bước vào các phần thi đối kháng "Thông thái", "Nhạy bén" và "Bản lĩnh".

Điểm mới của Hội thi năm nay là bổ sung phần đánh giá kiến thức dành riêng cho đội ngũ Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu; đồng thời đổi mới luật thi nhằm đánh giá toàn diện khả năng tham mưu, tư duy phân tích, xử lý tình huống, ra quyết định và ứng biến trước áp lực.

Yêu cầu 100% Bí thư Đoàn cơ sở tham gia

Để Hội thi đạt hiệu quả thực chất, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành Đoàn coi đây là đợt sinh hoạt nghiệp vụ sâu rộng, đồng thời là dịp rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

Các địa phương cần tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm 100% Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu tham gia đầy đủ, nghiêm túc vòng thi trực tuyến; tổ chức khách quan vòng thi cấp Tỉnh để lựa chọn đúng những cán bộ tiêu biểu dự vòng Chung kết.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc.

Bí thư T.Ư Đoàn cũng đề nghị các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp bảo đảm hạ tầng công nghệ trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam hoạt động thông suốt, đồng thời xây dựng hệ thống bài giảng trực tuyến chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng hằng tuần ở vòng loại gồm: Một giải Nhất trị giá 2 triệu đồng, một giải Nhì 1,5 triệu đồng, một giải Ba 1 triệu đồng và hai giải Khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng.

Tại vòng Chung kết toàn quốc, quán quân sẽ nhận Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, phần thưởng 30 triệu đồng và được lựa chọn tham gia hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương".

Ngoài ra, Ban tổ chức trao hai giải Nhì (10 triệu đồng/giải), ba giải Ba (5 triệu đồng/giải), bốn giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải), giải "Cán bộ Đoàn được yêu thích nhất" trị giá 2 triệu đồng thông qua bình chọn và giải "Tác phẩm được yêu thích nhất" trị giá 1 triệu đồng.

Tất cả thí sinh tham dự vòng Chung kết sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2026.