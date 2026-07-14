Đặt tên cho chú gấu trúc con mới sinh của Everland đang thu hút toàn cõi mạng

SVO - Một cuộc thi đặt tên sẽ được tổ chức trực tuyến trong bảy ngày, bắt đầu từ ngày 13/7 (giờ Hàn Quốc), và các bài dự thi có thể được gửi qua các tài khoản mạng xã hội chính thức của Everland.

Chú gấu trúc con khổng lồ của Hàn Quốc sắp được đặt tên và người hâm mộ gấu trúc sẽ quyết định tên đó là gì.

Một cuộc thi đặt tên sẽ được tổ chức trực tuyến trong bảy ngày, bắt đầu từ ngày 13/7 (giờ Hàn Quốc), theo thông báo từ bộ phận khu nghỉ dưỡng của Samsung C&T, đơn vị điều hành công viên giải trí Everland.

Các bài dự thi có thể được gửi qua các tài khoản mạng xã hội chính thức của Everland, bao gồm kênh YouTube Ppuppa tv, Instagram và Zootopia Cafe trên Naver. Mỗi bài dự thi cần kèm theo lời giải thích về ý nghĩa của cái tên được đề xuất cho chú gấu trúc con.

Thông tin về quy trình tuyển chọn cuối cùng sẽ được công bố vào thời điểm sau.

Sinh ngày 3/6, đây là bé gấu trúc cái thứ tư được sinh ra bằng phương pháp sinh sản tự nhiên tại Hàn Quốc, con của bộ đôi nổi tiếng, gấu trúc mẹ Ai Bao và gấu trúc bố Le Bao. Lúc sinh ra, gấu trúc con nặng 171 gram và hiện đã nặng 1,4 kg theo kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây.

“Chú gấu trúc con út, thành viên thứ sáu của gia đình Bao, đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của người dân khắp cả nước. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ đặt cho bé một cái tên ý nghĩa và phù hợp nhất với bé”, Kang Cheol Won, một người chăm sóc động vật kỳ cựu tại Everland, cho biết.

Ai Bao và Le Bao, cặp gấu trúc khổng lồ được gửi đến Hàn Quốc như một biểu tượng của tình hữu nghị vào năm 2016, đã chào đón bốn chú gấu con: Fu Bao năm 2020, cặp song sinh Rui Bao và Hui Bao năm 2023 và một chú gấu con chưa được đặt tên.