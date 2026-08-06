Nam sinh đạt GPA tuyệt đối, sở hữu thành tích đứng đầu ngành, cùng bài học về sự ưu tiên

SVO - Nguyễn Trọng Hiếu (năm cuối, ngành Thương mại điện tử, Phân hiệu trường ĐH Thủy lợi) đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, trở thành Sinh viên Xuất sắc và đứng đầu ngành, năm học 2025 - 2026. Với nam sinh, kết quả này đến từ sự chủ động, kỷ luật trong học tập, cùng những trải nghiệm từ công tác Đoàn – Hội và hoạt động tình nguyện, qua đó rèn luyện tinh thần trách nhiệm và khả năng xác định ưu tiên trong từng giai đoạn.

Kỷ luật trong học tập và biết cách nói "không" khi cần thiết

Năm học 2025 - 2026, Trọng Hiếu lần đầu đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, đồng thời trở thành Sinh viên Xuất sắc và đứng đầu ngành. Với nam sinh, đây là kết quả vượt ngoài kỳ vọng, ghi nhận quá trình duy trì việc học nghiêm túc và đều đặn suốt năm học.

"Mình luôn cảm thấy mức điểm tuyệt đối phần nào vượt quá khả năng của bản thân. Vì vậy, khi đạt GPA 4.0, mình xem đó là kết quả của việc học đều đặn, chủ động và có trách nhiệm với từng học phần, chứ không phải do cố gắng quá nhiều trong một thời điểm", Hiếu cho biết.

Trọng Hiếu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hà Nội) trong dịp tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam.

Để duy trì kết quả học tập, Hiếu chú trọng tiếp thu bài ngay trên lớp, hoàn thành bài tập đúng hạn và chủ động trao đổi với giảng viên, bạn bè khi gặp nội dung chưa hiểu. Nam sinh cũng xây dựng kế hoạch học theo từng tuần, ưu tiên những học phần có khối lượng kiến thức lớn và ôn tập sớm trước mỗi kỳ kiểm tra, thi.

Thử thách lớn nhất với Hiếu là cân bằng giữa học tập, công việc, hoạt động Đoàn - Hội và khóa luận tốt nghiệp trong năm cuối. Theo nam sinh, việc xác định rõ thứ tự ưu tiên, chia nhỏ công việc và sẵn sàng từ chối những nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết là cách để tránh quá tải. "Mình nhận ra, không nhất thiết phải tham gia tất cả mọi việc. Có những lúc, mình chủ động từ chối hoặc nhờ sự hỗ trợ của tập thể để tập trung hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng nhất. Quá trình đó giúp mình trưởng thành hơn trong cách quản lý thời gian và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình", Hiếu nói.

Công tác Đoàn giúp rèn tư duy trách nhiệm và kết nối tập thể

Bên cạnh học tập, Hiếu cũng đảm nhiệm nhiều vị trí trong công tác Đoàn như Bí thư Chi đoàn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn trường và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường. Quá trình này giúp nam sinh rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc, phối hợp tập thể và xử lý các tình huống phát sinh.

"Mình hiểu rằng, năng lực lãnh đạo không nằm ở chức vụ mà thể hiện qua tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối tập thể. Người phụ trách cần biết lắng nghe, đồng hành và sẵn sàng chịu trách nhiệm với công việc của mình", Hiếu bày tỏ.

Trọng Hiếu bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2026 tại Phân hiệu trường ĐH Thủy lợi.

Cùng với đó, việc tham dự Đại hội Hội Sinh viên cấp Tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam giúp Hiếu có dịp gặp gỡ nhiều sinh viên tiêu biểu, lắng nghe những mô hình, sáng kiến trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Theo nam sinh, trải nghiệm này không chỉ mở rộng góc nhìn mà còn giúp anh ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một đại biểu khi đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và hình ảnh của sinh viên tại đơn vị.

Giá trị của tình nguyện bắt đầu từ những việc nhỏ

Trong số nhiều hoạt động từng tham gia, chiến dịch Mùa Hè Xanh tại quê hương Đồng Nai là trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng nhất với Hiếu. Những ngày đồng hành cùng người dân địa phương và các tình nguyện viên giúp nam sinh nhận ra giá trị của sự sẻ chia không chỉ đến từ những việc làm lớn mà còn từ những đóng góp nhỏ, được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm.

"Điều mình nhớ nhất không phải là những công việc lớn lao mà là những việc nhỏ được mọi người cùng nhau hoàn thành bằng sự tự nguyện và trách nhiệm. Qua đó, mình hiểu rằng, hoạt động tình nguyện không chỉ tạo ra giá trị cho cộng đồng mà còn giúp mỗi người học được cách sẻ chia, thích nghi và trân trọng những điều mình đang có", Hiếu chia sẻ.

Trọng Hiếu tham gia chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' tại tỉnh Đồng Nai.

Từ những trải nghiệm trong học tập và công tác Đoàn - Hội, Hiếu cho rằng, để phát triển toàn diện, sinh viên cần xác định rõ mục tiêu và thứ tự ưu tiên trong từng giai đoạn. Theo nam sinh, học tập vẫn là nhiệm vụ chính, còn các hoạt động khác cần được sắp xếp phù hợp để không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Sau khi tốt nghiệp, Hiếu dự định làm việc trong lĩnh vực Thương mại điện tử hoặc Digital Marketing để tích lũy kinh nghiệm thực tế và hoàn thiện năng lực chuyên môn. Khi có điều kiện phù hợp, nam sinh sẽ tiếp tục học ở bậc cao hơn, đồng thời duy trì các hoạt động xã hội và hỗ trợ sinh viên trẻ bằng kinh nghiệm của mình.

(Ảnh: NVCC)