Bản lĩnh trên sân khấu, kiên định với sứ mệnh vì môi trường

SVO - Không chỉ gây ấn tượng bởi sự đa năng trên các sân khấu dẫn chương trình và bảng thành tích học tập 'đáng nể', Trần Khánh Dung (sinh năm 2007, ĐH Kinh tế Quốc dân) còn là một đại sứ thanh niên đầy nhiệt huyết. Bằng bản lĩnh, sự hoạt bát và định hướng rõ ràng, nữ sinh quê Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành một chuyên gia môi trường, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Trần Khánh Dung (sinh năm 2007) - sinh viên ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường, ĐH Kinh tế Quốc dân.

Bản tính hoạt bát, sáng tạo, cùng ước mơ chinh phục những lĩnh vực năng động đã sớm bộc lộ trong Khánh Dung từ những năm tháng học đường. Bên cạnh chuỗi thành tích học tập nổi bật như: Giải Ba Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh, giải Học sinh giỏi Văn cấp Tỉnh, Khánh Dung còn bén duyên với micro từ năm lớp 7.

Sau khi lên THPT, cô khẳng định vai trò thủ lĩnh khi vừa đảm nhiệm Trưởng ban Phát thanh CLB Truyền thông, vừa đồng sáng lập và làm Chủ nhiệm CLB Tranh biện đầu tiên của trường, kết hợp song song các hoạt động Đoàn - Hội và vai trò Đại sứ.

Bản tính hoạt bát, sáng tạo, cùng ước mơ chinh phục những lĩnh vực năng động đã sớm bộc lộ trong Khánh Dung từ những năm tháng học đường.

Bước chân vào ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU), Khánh Dung nhanh chóng biến mục tiêu thành hiện thực: Gia nhập Ban MC, thuộc CLB Thuyết trình – MC (PMC), đảm nhiệm vai trò MC Bản tin Gặp NEU Cuối tuần, nhận cơ hội thực tập và trở thành cộng tác viên tại công ty công nghệ và truyền thông. Mỗi trải nghiệm không chỉ là mảnh ghép trau dồi bản lĩnh sân khấu, mà còn là bước đệm vững chắc giúp Khánh Dung mở rộng cơ hội và kiến tạo tương lai.

Dù sớm gặt hái nhiều dấu ấn ở lĩnh vực truyền thông và nghệ thuật, nhưng “môi trường” mới là điểm tựa đam mê lớn và bền vững nhất của Khánh Dung. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Thái Nguyên, tình yêu cây cỏ trong cô lớn lên từng ngày, biến thành hành động qua các đề tài nghiên cứu, các buổi tranh biện chuyên sâu và quá trình tự học về kinh tế xanh.

Mỗi trải nghiệm không chỉ là mảnh ghép trau dồi bản lĩnh sân khấu, mà còn là bước đệm vững chắc giúp Khánh Dung mở rộng cơ hội và kiến tạo tương lai.

Đặc biệt, những biến động dữ dội của thời tiết và kinh tế trong cơn bão Yagi trên quê hương đã trở thành "cú huých" mạnh mẽ, giúp Khánh Dung nhận ra bài toán cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Không dừng lại ở phạm vi gia đình, cô khao khát được cống hiến ở quy mô lớn hơn, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Đó cũng là lý do khoa Môi trường, Biến đổi Khí hậu và Đô thị tại ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành mục tiêu tối thượng của cô. Ngày nhập học, câu nói của thầy Trưởng khoa: “Khoa Môi trường là nhà, chúng ta học Môi trường tiếp cận theo hướng Kinh tế”, đã khẳng định Khánh Dung đã chọn đúng nơi mình thuộc về.

Dù sớm gặt hái nhiều dấu ấn ở lĩnh vực truyền thông và nghệ thuật, nhưng “môi trường” mới là điểm tựa đam mê lớn và bền vững nhất của Khánh Dung.

Song song với việc tích lũy tri thức tại giảng đường, Khánh Dung tiếp tục lan tỏa thông điệp xanh thông qua các hoạt động chia sẻ kiến thức tại các CLB Tranh biện và dấn thân vào những chiến dịch thanh niên vì sự phát triển bền vững.

Tự nhận bản thân là người luôn kiên định với lời hứa, Khánh Dung từng bước hiện thực hóa những mục tiêu tưởng chừng vượt tầm tay: Từ giấc mơ đứng trên sân khấu Đường lên Đỉnh Olympia thời tiểu học, cho đến lời hứa với bố mẹ trước ngày biết kết quả đại học.

Cô từng quả quyết: “Nếu con đỗ ngành Môi trường của Kinh tế Quốc dân, con sẽ trở thành một trong những MC của trường, tiếp tục đi dẫn các sự kiện, tìm công việc thực tập và cống hiến cho khoa Môi trường”. Chỉ sau một năm bước chân vào giảng đường, tất cả những dự định ấy đều đã trở thành hiện thực.

Ước mơ của Khánh Dung là trở thành một chuyên gia môi trường giỏi, được khám phá mọi hình thái của tự nhiên. Trong tương lai gần, cô sẽ tiếp tục nỗ lực đạt thành tích học tập tốt trong năm thứ hai, thực hiện thành công các nghiên cứu và tham gia nhiều hoạt động chuyên môn về môi trường. Mục tiêu là sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân tại NEU, Khánh Dung có thể giành được học bổng du học Thạc sĩ ngành Môi trường. Hình ảnh mà cô hướng tới là một người trẻ nhiệt huyết và kiên định với đam mê Môi trường của bản thân.

Khánh Dung sở hữu bảng thành tích ấn tượng ở cả THPT và đại học: Thí sinh Đường lên Đỉnh Olympia Tuần 2, Tháng 1, Quý II, năm 2024.

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(Ảnh: NVCC)