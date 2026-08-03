Bỏ ngang một ngành học để theo đuổi nghề giáo, nữ sinh trường ĐH Hải Dương tìm thấy 'con đường' của mình

SVO - Từng quyết định chuyển trường để theo đuổi ngành Sư phạm, Dư Thanh Trà (2005), sinh viên song ngành Sư phạm Tiếng Anh và Toán học, trường ĐH Hải Dương, đã có hai năm đại học sôi nổi, với nhiều thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội và dự án cộng đồng.

Bắt đầu lại để theo đuổi điều mình thực sự muốn

Hai năm trước, Dư Thanh Trà đưa ra một quyết định mà không phải sinh viên nào cũng dám lựa chọn: Dừng việc học tại trường ĐH Mở Hà Nội để bắt đầu lại ở trường ĐH Hải Dương.

Khi đó, cô đang theo học ngành Ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, càng học, Trà càng nhận ra điều mình mong muốn không chỉ là sử dụng ngoại ngữ mà là trở thành một giáo viên, được đứng trên bục giảng và đồng hành cùng học sinh.

Đúng thời điểm ấy, trường ĐH Hải Dương tuyển sinh ngành Sư phạm Tiếng Anh. Không chần chừ quá lâu, nữ sinh quyết định chuyển trường. “Đó là lựa chọn khá mạo hiểm, nhưng mình nghĩ, nếu cứ tiếp tục một con đường không đúng với mong muốn thì sau này sẽ còn tiếc nuối hơn”, Thanh Trà chia sẻ.

Quyết định chuyển trường để theo đuổi ngành Sư phạm là bước ngoặt giúp Dư Thanh Trà tìm thấy môi trường học tập phù hợp với định hướng của mình.

Quyết định ấy mở ra một hành trình hoàn toàn mới. Không chỉ theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh, đến năm thứ ba, Trà tiếp tục đăng ký học thêm ngành Toán học để bổ sung kiến thức phục vụ công việc giảng dạy sau này.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, nữ sinh cho rằng, điều lớn nhất cô nhận được không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là cơ hội được thử sức trong nhiều môi trường khác nhau.

Hai năm đại học cũng là quãng thời gian Trà liên tục ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi. Cô đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh, năm học 2023 - 2024, giải Nhất “Hội thi Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Hải Dương 2025”, giải Nhất đồng đội cuộc thi "Trường học không ma túy 2024" do Bộ Công an tổ chức và giải Nhì Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc (HPIMUN) 2026.

Theo Trà, phía sau mỗi thành tích ấy đều là rất nhiều giờ chuẩn bị cùng sự hướng dẫn, đồng hành của giảng viên và bạn bè.

Tự mở lớp học để tập làm cô giáo từ khi còn là sinh viên

Trong số những việc đã làm, điều khiến Trà tâm huyết nhất là dự án dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh tại địa phương.

Xuất phát từ chương trình phối hợp giữa địa phương và nhà trường nhằm tổ chức các lớp học cộng đồng trong dịp Hè, Trà chủ động xây dựng kế hoạch mở lớp học cho học sinh tiểu học tại phường Nam Đồng (Hải Phòng).

Sau khi hoàn thiện đề xuất, dự án nhận được sự góp ý của giảng viên, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường ĐH Hải Dương trước khi chính thức triển khai.

Hiện, mỗi tuần, Trà trực tiếp đứng lớp, chuẩn bị giáo án, thiết kế trò chơi tương tác và tổ chức nhiều hoạt động giúp học sinh tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên hơn. Cuối khóa, cô dự kiến tổ chức chương trình "Rung chuông Vàng" để tạo động lực học tập cho các em.

Thanh Trà chia sẻ: "Đây giống như lớp học đầu tiên của mình. Mình muốn các bạn nhỏ yêu thích việc học ngoại ngữ thay vì cảm thấy áp lực”.

Bên cạnh học tập, Dư Thanh Trà tích cực tham gia các cuộc thi học thuật và hoạt động Đoàn - Hội, xem mỗi trải nghiệm là hành trang cho nghề giáo tương lai.

Không chỉ tham gia hoạt động cộng đồng, Trà còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình của trường ĐH Hải Dương. Với vai trò phụ trách mảng MC của CLB Truyền thông và Nghệ thuật, cô thường xuyên dẫn dắt các sự kiện, đồng thời tham gia nhiều hoạt động Đoàn - Hội và các cuộc thi học thuật.

Trong đó, cuộc thi "Trường học không ma túy 2024" là dấu mốc đáng nhớ nhất. Lần đầu đại diện nhà trường trình bày dự án trên sân khấu quy mô toàn quốc, nữ sinh không tránh khỏi áp lực. “Mình hiểu, mình không chỉ thi cho bản thân mà còn đại diện cho hình ảnh của trường. Chính sự động viên của thầy cô và các bạn đã giúp cả đội bình tĩnh để hoàn thành phần thi”, Thanh Trà chia sẻ.

Kết quả, giải Nhất không chỉ mang về niềm tự hào cho tập thể mà còn giúp Trà tự tin hơn khi bước lên sân khấu, trình bày ý tưởng và dẫn dắt các hoạt động sau này.

Điều đáng nhớ nhất sau vòng Sơ khảo là sự đồng hành của nhà trường

Cuối tháng Bảy vừa qua, Dư Thanh Trà đăng ký tham gia vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, với mong muốn hoàn thiện mình và tích lũy thêm trải nghiệm như một cách để thử sức ở sân chơi mới.

Để nữ sinh yên tâm tham gia cuộc thi, ngay từ sáng sớm, chị Đỗ Thanh Huyền - Bí thư Đoàn trường và chị Vũ Thị Hương - Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Hải Dương đã trực tiếp đưa Trà từ Hải Phòng lên Hà Nội để tham dự Sơ khảo, đồng thời luôn động viên, hỗ trợ Trà trong suốt quá trình chuẩn bị.

“Mình thực sự biết ơn vì thầy cô không chỉ ủng hộ về tinh thần mà còn đồng hành cùng mình ngay từ những điều rất nhỏ. Điều đó khiến mình cảm thấy tự tin và có thêm động lực để bước vào cuộc thi”, Trà chia sẻ.

Dư Thanh Trà tham gia vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026', với mong muốn thử sức ở một môi trường mới và tích lũy thêm trải nghiệm.

Dù không góp mặt ở vòng tiếp theo, nữ sinh cho biết, cô không xem đó là một thất bại. Với Trà, việc dám đăng ký, dám thử sức và được gặp gỡ nhiều bạn trẻ tài năng đã là một trải nghiệm đáng giá.

Nhìn lại ba năm học tại trường ĐH Hải Dương, điều khiến Trà ấn tượng nhất là sự đồng hành của thầy cô trong hành trình sinh viên. Từ các cuộc thi học thuật, hoạt động Đoàn - Hội đến những dự án cộng đồng hay trải nghiệm bên ngoài giảng đường, cô luôn nhận được sự hướng dẫn, động viên và tạo điều kiện từ nhà trường.

“Ở trường ĐH Hải Dương, mình luôn cảm nhận được rằng, chỉ cần sinh viên có ý tưởng và sẵn sàng nỗ lực thì thầy cô sẽ luôn ở phía sau để hỗ trợ. Chính điều đó giúp mình tự tin thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau và trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm”, Thanh Trà chia sẻ.

Giờ đây, Trà vẫn đều đặn đứng lớp trong dự án dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em tại địa phương và tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành một giáo viên. Với Trà, quyết định chuyển trường năm nào không chỉ đưa cô đến gần hơn với ước mơ nghề nghiệp, mà còn giúp cô tìm thấy một môi trường luôn khuyến khích sinh viên học hỏi, cống hiến và phát triển bản thân.

Ảnh: NVCC