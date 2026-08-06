Nữ sinh Lào Cai ước mơ lan tỏa văn hóa dân tộc Thái qua nghệ thuật

SVO - Khoác lên mình bộ áo cóm, chiếc khăn piêu duyên dáng, Phạm Huyền Nhi (sinh năm 2006, quê Lào Cai) gửi gắm trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào dành cho bản sắc dân tộc Thái. Nhìn về chặng đường nghệ thuật phía trước, nữ sinh trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khát khao dùng chính niềm đam mê diễn xuất để đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

Phạm Huyền Nhi (sinh năm 2006, quê Lào Cai) - sinh viên chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Phạm Huyền Nhi sinh ra và lớn lên tại vùng núi Tây Bắc, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng lại thấm đẫm văn hóa và những giá trị truyền thống của dân tộc Thái, cô đã có một tuổi thơ gắn liền với bản sắc độc đáo này. Chính vì lẽ đó, khi đứng trước lựa chọn trang phục cho bộ ảnh của mình, Huyền Nhi không ngần ngại chọn bộ trang phục dân tộc – một biểu tượng thân thuộc và gần gũi nhất với cô.

Huyền Nhi chia sẻ: "Với mình, trang phục truyền thống của dân tộc Thái không chỉ là một bộ quần áo đẹp, mà còn mang trong đó câu chuyện về quê hương, về nguồn cội và những giá trị văn hóa mà thế hệ trước đã gìn giữ. Càng lớn, mình càng nhận ra, những điều tưởng như rất bình dị ấy lại là một phần rất đẹp trong bản sắc của chính mình". Lời khẳng định này cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc và tình yêu chân thành mà cô dành cho văn hóa dân tộc.

Sinh ra và lớn lên tại vùng núi Tây Bắc, tuổi thơ của Huyền Nhi gắn liền với văn hóa và những giá trị truyền thống của người dân tộc Thái.

Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người Thái với áo cóm, váy đen, hàng khuy bướm tinh xảo và chiếc khăn piêu duyên dáng, Phạm Huyền Nhi không giấu được cảm xúc tự hào và xúc động.

Đối với Huyền Nhi, mỗi chi tiết trên bộ trang phục đều là một mảnh ghép quan trọng, giúp cô cảm nhận rõ hơn về cội nguồn dân tộc. Niềm tự hào này không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài, mà còn thấm sâu vào tâm hồn, giúp cô càng trân trọng, yêu hơn những giá trị truyền thống đã may mắn được sinh ra và lớn lên cùng. Bộ ảnh lần này là cách để Huyền Nhi thể hiện tình yêu đó, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước, để thế hệ của cô hôm nay vẫn có thể tự hào tiếp nối và lan tỏa.

Phạm Huyền Nhi không giấu được cảm xúc tự hào và xúc động khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái.

Thông qua bộ ảnh này, Phạm Huyền Nhi không chỉ muốn thể hiện tình yêu và niềm tự hào cá nhân, mà còn ấp ủ một mong muốn lớn hơn: Đưa hình ảnh văn hóa dân tộc Thái đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Huyền Nhi hy vọng, với một góc nhìn trẻ trung và hiện đại, những nét đẹp truyền thống sẽ không trở nên xa cách hay cũ kỹ. Ngược lại, chúng có thể tiếp tục được yêu thích, lan tỏa và gìn giữ theo một cách mới, phù hợp với hơi thở của thời đại.

Đối với Huyền Nhi, mỗi chi tiết trên bộ trang phục đều là một mảnh ghép quan trọng, giúp cô cảm nhận rõ hơn về cội nguồn dân tộc.

Với tư cách là một người trẻ đang theo đuổi diễn xuất, Phạm Huyền Nhi còn có những dự định xa hơn. Cô tin rằng, những nét đẹp văn hóa đã gắn liền với cô từ khi sinh ra và lớn lên sẽ là hành trang quý báu, giúp cô có sự thấu hiểu và trân trọng hơn, khi hóa thân vào những nhân vật vùng cao trong tương lai.

Huyền Nhi chia sẻ: "Mình mong rằng, sau này có thể dùng chính công việc của mình để kể những câu chuyện về quê hương, về con người và bản sắc dân tộc một cách chân thật, gần gũi nhất". Đây là một mục tiêu cao cả, cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của một nghệ sĩ trẻ đối với văn hóa dân tộc.

Thông qua bộ ảnh, Huyền Nhi mong muốn đưa hình ảnh văn hóa dân tộc Thái đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Khi được dùng ba từ để miêu tả bản thân trong bộ ảnh này, Huyền Nhi đã chọn: Cội nguồn – Tự hào – Lan tỏa. Cội nguồn là nơi cô sinh ra và lớn lên, là những giá trị văn hóa dân tộc đã gắn bó với cô từ những ngày đầu đời. Tự hào vì được khoác lên mình trang phục của dân tộc mình. Và lan tỏa vì cô mong rằng, thông qua bộ ảnh cũng như con đường nghệ thuật mà cô đang theo đuổi, Huyền Nhi có thể góp một phần nhỏ để đưa những vẻ đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam đến gần hơn với mọi người.

Bộ ảnh của Phạm Huyền Nhi là minh chứng sống động cho việc thế hệ trẻ ngày nay không chỉ tiếp nối, mà còn đang tìm cách đổi mới, sáng tạo để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, làm cho chúng trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn trong bối cảnh hiện đại.

(Ảnh: NVCC)