Môi trường học tập năng động giúp nữ sinh ULIS tự tin hội nhập

SVO - Không chỉ theo đuổi kiến thức chuyên ngành, Lê Kim Ngân (2006, Sơn Tây, Hà Nội), sinh viên năm thứ hai, ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ - ULIS (ĐHQG Hà Nội) luôn chủ động tìm kiếm trải nghiệm để hoàn thiện bản thân. Mới đây, nữ sinh vượt qua vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026', xem đó là thêm một cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

Chọn ULIS để học ngoại ngữ và trưởng thành từ những trải nghiệm

Với Kim Ngân, việc lựa chọn theo học Ngoại ngữ xuất phát từ mong muốn được khám phá nhiều nền văn hóa, mở rộng góc nhìn và chuẩn bị hành trang cho tương lai trong bối cảnh hội nhập.

Kim Ngân cho rằng, học một ngôn ngữ mới không đơn thuần là ghi nhớ từ vựng hay ngữ pháp, mà còn là quá trình tìm hiểu về con người, lịch sử và lối sống của một quốc gia. Chính suy nghĩ ấy khiến cô luôn chủ động tìm kiếm những cơ hội để học hỏi, cả trong lớp học lẫn ngoài giảng đường.

Lê Kim Ngân tích cực tham gia các hoạt động của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) để rèn luyện kỹ năng và tích lũy trải nghiệm.

Bên cạnh việc học, Kim Ngân đã tham gia CLB Lễ tân của trường, đồng thời tích cực góp mặt trong nhiều chương trình của trường và khoa. "Ban đầu, mình cũng khá ngại khi phải tiếp xúc với nhiều người. Nhưng càng tham gia các hoạt động, mình càng nhận ra, chỉ khi dám thử thì bản thân mới có cơ hội phát triển", Kim Ngân chia sẻ.

Theo nữ sinh, điều cô yêu thích ở ULIS không chỉ là chương trình đào tạo chuyên môn mà còn là môi trường học tập cởi mở, nơi sinh viên được khuyến khích tham gia hoạt động ngoại khóa, các chương trình giao lưu quốc tế và nhiều sân chơi phát triển kỹ năng mềm. Những trải nghiệm đó giúp cô không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn hình thành sự tự tin, tính chủ động và khả năng thích nghi trong nhiều môi trường khác nhau.

Từ những hoạt động của khoa đến bài học về trách nhiệm của người trẻ

Trong số những trải nghiệm đáng nhớ ở đại học, Kim Ngân cho biết, dấu mốc khiến cô trưởng thành nhiều nhất là khi tham gia công tác lễ tân tại “Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc”. Việc được trực tiếp tham gia một sự kiện lớn của khoa, gặp gỡ các thế hệ giảng viên, cựu sinh viên và lắng nghe câu chuyện về hành trình phát triển suốt nhiều thập kỷ đã giúp cô nhìn nhận ngành học dưới một góc độ khác. "Từ trước đến nay, mình chỉ nghĩ việc học là cố gắng đạt kết quả tốt. Nhưng sau chương trình đó, mình hiểu rằng, mỗi sinh viên còn là một phần của tập thể, có trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã xây dựng", cô nói.

Những tuần học quân sự mang đến cho Kim Ngân nhiều bài học về tinh thần tập thể, sự sẻ chia và tính kỷ luật.

Theo Kim Ngân, những buổi giao lưu với cựu sinh viên cũng mang đến nhiều bài học thực tế. Đó là câu chuyện về hành trình lập nghiệp, về việc sử dụng ngoại ngữ trong môi trường quốc tế, hay cách thích nghi trước những thay đổi của thị trường lao động.

Cô cho rằng, một trong những điểm khác biệt của ULIS là luôn tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào kiến thức chuyên ngành. Thông qua các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, chương trình giao lưu quốc tế và sự kiện quy mô lớn, sinh viên có cơ hội cọ xát thực tế, phát triển kỹ năng mềm và xây dựng tư duy hội nhập.

"Đối với mình, những trải nghiệm đó quan trọng không kém kiến thức trên lớp. Chúng giúp mình biết cách giao tiếp, làm việc với nhiều người và tự tin hơn khi bước vào những môi trường mới", Kim Ngân chia sẻ.

Kiên trì với mục tiêu và không ngại thử sức

Kim Ngân cho biết, để hoàn thiện bản thân, cô dành nhiều thời gian rèn luyện, từ ngoại hình, phong thái đến kỹ năng giao tiếp, ứng xử và vốn kiến thức.

Có giai đoạn, cô cảm thấy mệt mỏi vì phải cân bằng giữa việc học, tham gia hoạt động và những mục tiêu cá nhân. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như mong muốn, thậm chí, có thời điểm cô từng nghĩ đến việc dừng lại.

"Mỗi khi gặp khó khăn, mình thường nhắc bản thân rằng không ai có thể trưởng thành chỉ sau một ngày. Quan trọng là mình vẫn tiếp tục cố gắng, dù mỗi ngày chỉ tiến lên một chút", cô nói.

Kim Ngân đặc biệt yêu thích câu nói của Winston Churchill: "Thành công là đi hết từ thất bại này tới thất bại khác mà vẫn không đánh mất nhiệt huyết". Với cô, đây là lời nhắc nhở rằng, thất bại không đáng sợ nếu con người vẫn giữ được tinh thần học hỏi và không bỏ cuộc.

Lê Kim Ngân cho rằng, mỗi trải nghiệm mới đều là cơ hội để hoàn thiện bản thân và tích lũy hành trang cho tương lai (Ảnh: Lê Vượng)

Ngoài việc học, nữ sinh còn dành nhiều thời gian cho sở thích làm bánh. Mỗi dịp đặc biệt, Kim Ngân thường tự tay chuẩn bị những chiếc bánh nhỏ để gửi tặng những người thân yêu. "Đó là cách mình nói lời cảm ơn và thể hiện sự quan tâm. Mình luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy mọi người vui vì món quà do chính tay mình chuẩn bị", Ngân chia sẻ.

Trong thời gian tới, Kim Ngân mong muốn tiếp tục đầu tư cho việc học, nâng cao năng lực ngoại ngữ và tích lũy thêm nhiều trải nghiệm để chuẩn bị cho công việc sau khi tốt nghiệp.

Mới đây, Kim Ngân đã vượt qua vòng Sơ khảo để góp mặt tại vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Với cô, đây là cơ hội để tiếp tục học hỏi, rèn luyện bản thân và lan tỏa tinh thần sống tích cực, sự tử tế đến nhiều bạn trẻ hơn.