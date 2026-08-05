‘Người đẹp toàn năng’ Khánh Vi đến với ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ để không bỏ lỡ một hành trình rất đẹp của tuổi trẻ

SVO - Với Vũ Thị Khánh Vi, tri thức không chỉ được thể hiện qua thành tích học tập, mà còn ở khả năng học hỏi, lắng nghe và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Đó cũng là hành trang người đẹp này mang đến 'Hoa hậu Việt Nam 2026’.

Vũ Thị Khánh Vi (sinh năm 2004) quê ở Ninh Bình. Từ vòng Sơ khảo đến nay, cô gái gen Z tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin. Ngoài giải Người “đẹp toàn năng” tại Duyên dáng Ngoại thương 2022, Khánh Vi nổi bật với thành tích tốt nghiệp xuất sắc sớm ngành Kinh tế Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương.

Góp mặt tại vòng Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Vi được các chuyên gia, bác sĩ nhân trắc học của cuộc thi đánh giá là các tỷ lệ cơ thể cân đối. Ngoài ra, cô được khen ngợi khi có khuôn mặt hài hòa, cân đối và ưa nhìn. Những nhận xét này giúp Khánh Vi tự tin hơn khi bước vào các vòng tiếp theo. Với niềm vui vào Chung khảo toàn quốc, nữ sinh Ngoại thương đã dành cho Sinh Viên Việt Nam cuộc trò chuyện về hành trình đến với Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Nhan sắc có thể tạo nên ấn tượng ban đầu, nhưng chính bản sắc và nhân cách mới là điều giúp một người được nhớ đến lâu dài.

Khánh Vi chia sẻ một chút về khoảnh khắc được gọi tên vào Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026?

Khi được gọi tên, mình vui nhiều hơn là bất ngờ. Mình đã chuẩn bị cho cuộc thi với tất cả sự nghiêm túc, nên khoảnh khắc đó khiến Vi cảm thấy những cố gắng của mình đã được ghi nhận. Nhưng niềm vui ấy cũng đi cùng một lời nhắc nhở rằng, hành trình phía trước mới là điều quan trọng. Mình không muốn tự tạo áp lực phải trở thành ai cả. Mình chỉ mong, mỗi vòng thi đều có thể tốt hơn vòng trước. Và khi nhìn lại, có thể mỉm cười vì mình đã không bỏ lỡ một hành trình rất đẹp của tuổi trẻ.

Ngay từ Sơ khảo, nhiều nhận xét cho rằng, Khánh Vi có nét đẹp tựa như Á hậu Hoa hậu Việt Nam Bùi Phương Nga. Bạn cảm nhận gì về điều này?

Mình rất vui khi được mọi người nhắc đến cùng chị Phương Nga. Với Vi, chị là một Á hậu có nhan sắc, tri thức và cách ứng xử rất đáng ngưỡng mộ. Mình trân trọng sự so sánh này, bởi đó là một lời khen đẹp. Nhưng hơn cả, mình mong sẽ có cơ hội để khán giả hiểu và nhớ đến Khánh Vi bằng những điều rất riêng từ câu chuyện, cách sống và những giá trị mình theo đuổi. Mình nghĩ, nhan sắc có thể tạo nên ấn tượng ban đầu, nhưng chính bản sắc và nhân cách mới là điều giúp một người được nhớ đến lâu dài.

Đến từ trường ĐH Ngoại thương, vốn nổi tiếng với nhiều Hoa hậu, Á hậu bước ra từ Hoa hậu Việt Nam. Khánh Vi có dành sự ngưỡng mộ cho ai và vì sao?

Mình rất ngưỡng mộ Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Điều khiến Vi ấn tượng nhất ở chị không chỉ là danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, mà là cách chị gìn giữ giá trị của danh hiệu ấy bằng những hành động bền bỉ sau đăng quang. Đặc biệt, dự án "Cõng điện lên bản" giúp mình hiểu rằng, một Hoa hậu không chỉ lan tỏa vẻ đẹp, mà còn có thể tạo nên những giá trị rất thiết thực cho xã hội.

Là một sinh viên trường ĐH Ngoại thương, mình cảm thấy tự hào khi ngôi trường có những thế hệ phụ nữ vừa có tri thức, vừa biết dùng tri thức và sức ảnh hưởng của mình để cống hiến cho xã hội. Đó cũng là điều mình muốn học hỏi. Với Vi, danh hiệu không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình trách nhiệm. Nếu may mắn có cơ hội đi xa tại Hoa hậu Việt Nam, mình cũng sẽ dùng tiếng nói và khả năng của bản thân để tạo ra những giá trị tích cực, dù bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Ở 'Hoa hậu Việt Nam', kiến thức có thể giúp mình trả lời tốt một câu hỏi, nhưng sự bản lĩnh mới giúp mình đi được đường dài. Và đó là điều mình hy vọng đã được rèn luyện trong những năm tháng đại học.

Đã tốt nghiệp sớm chương trình học tại trường và còn đạt nhiều thành tích học tập khác, với Khánh Vi, đây sẽ là lợi thế ra sao khi bước vào Chung khảo toàn quốc?

Mình chưa bao giờ xem việc tốt nghiệp sớm là một danh hiệu để tự hào hơn người khác. Với Vi, điều đáng quý nhất là quá trình đó đã rèn cho mình tính kỷ luật và khả năng quản trị bản thân. Khi phải hoàn thành chương trình học trong thời gian ngắn, mình học được cách ưu tiên điều quan trọng, chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân và giữ sự bình tĩnh trước áp lực.

Để tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Vi đã chuẩn bị và tập luyện những kỹ năng gì?

Mình tập catwalk để cải thiện phong thái, sự tự tin trên sân khấu, học múa để tăng khả năng biểu cảm và sự mềm mại trong chuyển động. Đồng thời, mình luyện hát để hoàn thiện khả năng trình diễn và thể hiện bản thân. Bên cạnh đó, mình cũng chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ năng giao tiếp và xây dựng sự tự tin để có thể thể hiện tốt nhất trong cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam luôn đề cao vẻ đẹp đi cùng lòng nhân ái, tri thức. Khánh Vi sẽ mang đến "Miền hương sắc" nào cho cuộc thi, đúng như chủ đề năm nay?

Mình sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình. Đây là vùng đất có núi non hùng vĩ, có những dòng sông rất hiền và có những con người mộc mạc, chân thành. Có lẽ, vì lớn lên ở đó nên Vi luôn tin rằng, vẻ đẹp không nhất thiết phải rực rỡ để được nhìn thấy. Có những vẻ đẹp càng lặng lẽ lại càng bền vững. Với mình, "Miền hương sắc" không chỉ là vẻ đẹp của một vùng đất, mà còn là "miền" của những giá trị được nuôi dưỡng trong mỗi con người: Tri thức để hiểu, lòng nhân ái để sẻ chia và bản lĩnh để theo đuổi điều mình tin là đúng.

Mình mang đến Hoa hậu Việt Nam hình ảnh của một cô gái Ninh Bình dịu dàng nhưng không yếu đuối, khiêm nhường nhưng luôn dám đặt ra những mục tiêu lớn cho bản thân. Nếu sau cuộc thi, mọi người nhớ đến Khánh Vi không chỉ bởi nhan sắc, mà còn bởi cách đối xử với mọi người, cách học hỏi và những giá trị tích cực mình lan tỏa, thì đó sẽ là "miền hương sắc" đẹp nhất mà mình muốn mang đến.

Cảm ơn Vũ Thị Khánh Vi!