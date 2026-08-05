Nữ thủ khoa Luật Quốc tế biến áp lực thành động lực để vươn ra thế giới

SVO - Khép lại 4 năm tại Học viện Ngoại giao, Hoàng Thủy Phương xuất sắc trở thành Thủ khoa ngành Luật Quốc tế, với GPA 3.92/4.0. Không chỉ ghi dấu tại các đấu trường tranh tụng quốc tế, nữ sinh còn nhận lời mời học Thạc sĩ từ 6 trường đại học hàng đầu châu Âu. Hành trình 4 năm của Thủy Phương là minh chứng cho sự nỗ lực và bản lĩnh của một người trẻ không ngừng vượt qua giới hạn.

Hoàng Thủy Phương tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa ngành Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Biến áp lực đồng trang lứa thành động lực bứt phá

Dù sở hữu bảng điểm gần như tuyệt đối với 7/8 học kỳ giành học bổng khuyến khích học tập, tuy nhiên, Thủy Phương từng trải qua khoảng thời gian chênh vênh vì áp lực đồng trang lứa. Trong những năm đầu ở Học viện Ngoại giao, việc gặp gỡ quá nhiều cá nhân xuất sắc từng khiến cô nảy sinh sự hoài nghi về năng lực của bản thân.

Tuy nhiên, thay vì lùi bước, nữ sinh chọn cách đối diện để thay đổi tư duy: "Sau này, mình dần học được rằng, dù mình có tiến bộ đến đâu thì phía trước vẫn luôn có những người xuất sắc hơn. Thay vì xem điều đó là một sự thua kém, mình coi đó là lời nhắc rằng, mình vẫn còn rất nhiều điều để học".

Hoàng Thủy Phương cho rằng, thành tích đến từ việc duy trì kỷ luật và sự bền bỉ trong học tập mỗi ngày.

Về bí quyết duy trì thành tích, Thủy Phương thừa nhận, ở những năm đầu đại học, cô từng phải đánh đổi bằng cách sẵn sàng cắt giảm thời gian nghỉ ngơi để học và đi làm. Nhưng khi nhận ra cơ thể không thể duy trì nhịp độ đó mãi, nữ sinh thiết lập lại nguyên tắc sinh hoạt. "Mình cố gắng ngủ đủ khoảng 5-6 tiếng mỗi ngày, chia các đầu việc lớn thành nhiều phần nhỏ và làm song song để ngày nào mọi công việc cũng có tiến triển", cô chia sẻ. Ngoài ra, việc duy trì tập gym cũng giúp cô giữ tinh thần tỉnh táo và năng lượng làm việc. Với tân thủ khoa, chìa khóa thành công "không phải là làm thật nhiều trong một ngày, mà là duy trì được nhịp độ đó trong thời gian dài".



Khi thành tích quốc tế mở cánh cửa tới châu Âu

Không chỉ tập trung vào việc học trên giảng đường, Thủy Phương còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đoạt giải Nhất cấp Học viện năm 2025. Cô cũng đại diện Học viện Ngoại giao tham gia cuộc thi FDI Moot Court khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2025, cùng đội tuyển lọt Top 5 khu vực và đạt Top 13 thí sinh tranh tụng xuất sắc (Oralist). Năm 2026, Thủy Phương tiếp tục góp mặt tại cuộc thi Vis East Moot, tổ chức ở Hong Kong (Trung Quốc). Những trải nghiệm tại các cuộc thi tranh tụng quốc tế giúp nữ sinh tích lũy kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện kỹ năng phản biện, ứng biến và làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Hoàng Thủy Phương còn tích cực tham gia các hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngoại giao.

Hồ sơ toàn diện cùng năng lực ngoại ngữ xuất sắc đã mang về cho Thủy Phương "cơn mưa" lời mời nhập học bậc Thạc sĩ từ 6 đại học danh tiếng bậc nhất: LSE, KU Leuven, University of Amsterdam, Maastricht University, Erasmus Rotterdam University và Queen Mary University of London. Đáng chú ý, dù nhận được đề nghị từ LSE – ngôi trường trong mơ của rất nhiều sinh viên ngành Luật, Thủy Phương lại quyết định chọn ĐH KU Leuven (Bỉ). Nữ sinh lý giải: "Càng tìm hiểu, mình càng nhận ra, điều quan trọng hơn là chương trình học có thực sự phù hợp với định hướng và khiến mình hứng thú hay không... mình chọn KU Leuven vì mình thấy môi trường và chương trình đào tạo ở đó phù hợp với bản thân hơn".

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Thủy Phương sẽ tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ tại ĐH KU Leuven (Bỉ).

Đứng trước ngưỡng cửa du học tại một môi trường quy tụ những cá nhân tinh hoa, Thủy Phương giữ tâm thế vô cùng bình tĩnh: "Mình không kỳ vọng mình sẽ là người giỏi nhất... Mình chỉ hy vọng mình vẫn giữ được sự tò mò, sự kỷ luật và tinh thần sẵn sàng học hỏi để từng bước theo kịp những tiêu chuẩn cao hơn". Thay vì lo lắng cho bản thân, cô lại dành nhiều tâm sức nhất cho việc chuẩn bị tâm lý cho gia đình, "chứng minh rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân, tự giải quyết vấn đề và sẽ ổn khi sống một mình ở nước ngoài".



"Đừng đợi đến khi đủ giỏi mới bắt đầu"

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau tất cả những thành tích ấy, Thủy Phương vẫn cho rằng, mình "hiếm khi cảm thấy đã đủ giỏi". Đằng sau lời nói đùa dí dỏm về việc "chỉ là lỡ diễn vai người giỏi lâu quá nên giờ không dám OOC (thoát vai)", là một thông điệp vô cùng mạnh mẽ mà tân thủ khoa muốn gửi gắm đến các thế hệ sinh viên đi sau.

Cô cho rằng, ai cũng sẽ có lúc nhìn sang người khác và thấy áp lực, nhưng thay vì nản chí, hãy biến nó thành động lực. Nữ sinh khẳng định: "Mình luôn nghĩ, nếu người ta vừa rất giỏi, vừa rất chăm chỉ thì mình càng không có lý do để dừng lại".

Nữ thủ khoa mong muốn truyền cảm hứng để các bạn trẻ mạnh dạn bắt đầu và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

“Đừng đợi đến khi cảm thấy mình đủ giỏi mới bắt đầu. Cứ đi trước đã, rồi năng lực sẽ dần theo kịp những mục tiêu mình đặt ra”, Thủy Phương chia sẻ. Với cô, việc chủ động thử sức ở những môi trường mới và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn là cách để mỗi người tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân và từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.

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