Từ ‘Hạt giống tài năng’ đến hành trình theo đuổi trí tuệ nhân tạo của nam sinh USTH

SVO - Nguyễn Tuấn Dũng (năm cuối, ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH) có ba năm liên tiếp nhận học bổng A1 – mức học bổng cao nhất của trường. Nam sinh còn hai lần giành Huy chương Đồng Olympic Toán học sinh viên toàn quốc và trở thành thực tập sinh Chương trình Nhân tài AI Thực chiến của Vingroup. Những trải nghiệm trong học tập, nghiên cứu và thực tiễn giúp Dũng xác định định hướng theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cơ hội mở ra từ suất học bổng đầu tiên

Ba năm trước, Tuấn Dũng - cựu học sinh trường THPT Bình Yên (Thái Nguyên), là một trong những sinh viên được USTH trao học bổng A1, với mức hỗ trợ 100% học phí.

Sinh ra trong gia đình không quá dư dả, Dũng cho biết, việc học đại học tại Hà Nội từng là điều khiến mình và gia đình anh cân nhắc vì chi phí. Suất học bổng đầu vào giúp Dũng giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời tạo điều kiện để nam sinh theo học trong môi trường đào tạo quốc tế.

"Mình coi học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là cơ hội để được học trong môi trường phù hợp với định hướng của bản thân", Dũng chia sẻ.

Nguyễn Tuấn Dũng trong Lễ trao học bổng “Hạt giống tài năng”, năm 2023.

Sau khi nhập học, mục tiêu của Dũng không chỉ là duy trì kết quả học tập mà còn từng bước phát triển kiến thức chuyên môn. Với chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, học bổng A1 được xét lại sau mỗi năm học, vì vậy, sinh viên phải liên tục duy trì kết quả học tập ở mức cao. Trong ba năm liên tiếp, Dũng đều giữ được học bổng này.

Bên cạnh việc học trên lớp, nam sinh còn hai lần giành Huy chương Đồng môn Giải tích tại Olympic Toán học sinh viên toàn quốc. Theo Dũng, điều đáng nhớ nhất không phải là thành tích đạt được mà là quá trình ôn luyện cùng các thầy cô và các thành viên trong đội tuyển. "Điều mình ấn tượng nhất là sự hỗ trợ của nhà trường và các thầy cô. Từ việc ôn luyện đến di chuyển, chỗ ở khi tham gia kỳ thi đều được chuẩn bị chu đáo. Chúng mình chỉ cần tập trung học tập và cố gắng hết sức", Dũng nói.

Theo nam sinh, những trải nghiệm này giúp anh củng cố kiến thức nền tảng, rèn luyện tư duy và khả năng làm việc trong môi trường học thuật.

Nguyễn Tuấn Dũng (ngoài cùng, bên trái) cùng thầy cô và đội tuyển Olympic Toán của USTH, năm 2025.

Đưa kiến thức vào nghiên cứu và thực tiễn

Bước sang năm cuối đại học, Dũng thực hiện khóa luận, với đề tài "AI-based Flowchart Image Recognition and Understanding". Nghiên cứu tập trung vào việc giúp máy tính không chỉ nhận diện các ký hiệu trong sơ đồ quy trình (flowchart) mà còn hiểu được cấu trúc và mối liên kết giữa các thành phần.

Theo Dũng, bài toán này có khả năng ứng dụng trong các hệ thống Document Intelligence và chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sơ đồ trong tài liệu PDF hoặc ảnh quét thành dữ liệu có cấu trúc để phục vụ tìm kiếm, phân tích và tích hợp với các hệ thống AI.

"Điều mình học được nhiều nhất là tư duy nghiên cứu. Mỗi bài toán đều bắt đầu từ một nhu cầu thực tế và cần rất nhiều lần thử nghiệm để tìm ra hướng tiếp cận phù hợp. Quá trình đó giúp mình hiểu rõ hơn lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi", Dũng chia sẻ.

Nguyễn Tuấn Dũng trong buổi bảo vệ tốt nghiệp, ngày 17/7/2026.

Cùng thời điểm hoàn thành khóa luận, Dũng vượt qua nhiều ứng viên để trở thành thực tập sinh Chương trình Nhân tài AI Thực chiến, do Vingroup triển khai. Nam sinh là một trong 500 học viên của khóa thứ hai của chương trình.

Theo Dũng, chương trình giúp mình có góc nhìn cụ thể hơn về việc phát triển các hệ thống AI trong môi trường doanh nghiệp.

"Mình hiểu rõ hơn rằng, một hệ thống hoàn chỉnh có thể triển khai, vận hành ổn định và giải quyết được nhu cầu của người dùng", Dũng cho biết.

Qua quá trình thực tập, nam sinh cũng nhận thấy sự khác biệt giữa nghiên cứu trong trường đại học và việc phát triển sản phẩm AI trong thực tế, từ đó có thêm kinh nghiệm để định hướng công việc sau khi tốt nghiệp.

Sẵn sàng cho hành trình mới

Trong tháng Tám, Tuấn Dũng sẽ hoàn thành chương trình đại học và nhận bằng cử nhân ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông.

Nam sinh cho biết, anh muốn phát triển theo hướng AI Engineer, tập trung thiết kế và xây dựng các hệ thống AI hoàn chỉnh, từ xây dựng AI pipeline, tích hợp mô hình vào sản phẩm đến tối ưu hiệu năng, đánh giá chất lượng và đảm bảo hệ thống có thể vận hành ổn định trong môi trường thực tế. "Đề tài tốt nghiệp là nền tảng ban đầu để mình tiếp tục theo đuổi hướng này. Mình muốn tham gia phát triển những hệ thống AI có thể giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp và người dùng", Dũng chia sẻ.

Nhìn lại quá trình học tại USTH, Dũng cho rằng, điều anh nhận được không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là phương pháp học tập, tư duy nghiên cứu và cơ hội tham gia nhiều hoạt động học thuật cũng như trải nghiệm thực tế.

Từ suất học bổng đầu vào đến những kết quả đạt được trong học tập, nghiên cứu và thực tập, Dũng từng bước xác định định hướng phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Với nam sinh, đây là nền tảng để tiếp tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trên con đường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

(Ảnh: NVCC)