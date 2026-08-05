Nữ sinh Bắc Ninh mê viết kịch bản, thích sân khấu để kể những câu chuyện tích cực

SVO - Ngoài ngành học ở trường, Ngô Thị Mai Hoa (năm thứ ba, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ - ULIS, ĐHQG Hà Nội) còn dành nhiều thời gian cho niềm đam mê viết kịch bản và sáng tạo nội dung. Với nữ sinh Bắc Ninh, mỗi lần bước lên sân khấu là một cơ hội thể hiện bản thân và tích lũy trải nghiệm để trưởng thành.

Lần đầu góp mặt ở ‘Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ’, lần đầu vượt qua nỗi sợ

Trước khi tự tin xuất hiện trong nhiều cuộc thi học thuật và nghệ thuật, Mai Hoa từng là cô gái ngại đứng trước đám đông. Chính những lần chủ động thử sức trong quãng thời gian học đại học đã giúp nữ sinh dần vượt qua sự tự ti và thay đổi cách nhìn về bản thân.

Mai Hoa lựa chọn theo học ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc vì niềm yêu thích với ngôn ngữ và văn hóa của đất nước láng giềng. Càng học, cô càng nhận ra, ngoại ngữ không chỉ giúp kết nối con người mà còn mở ra nhiều cơ hội để khám phá những nền văn hóa khác nhau.

Cuộc thi “Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ” giúp Mai Hoa tự tin hơn khi đứng trên sân khấu và mạnh dạn thử sức ở những cơ hội mới.

Trong những năm học tại ULIS, cô chủ động tham gia nhiều cuộc thi để tích lũy trải nghiệm, từ "Ngôi sao Kinh tế", "Dấu ấn Trung Hoa" đến cuộc thi diễn kịch bằng Hán ngữ.

Bước ngoặt lớn nhất đến với Mai Hoa khi tham gia cuộc thi "Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ" – sân chơi được tổ chức trở lại sau 13 năm. Ban đầu, nữ sinh chỉ xem đây là cơ hội để thử sức, nhưng quá trình tập luyện và thi đấu đã giúp cô vượt qua sự tự ti vốn tồn tại nhiều năm. "Trước đây, mình luôn lo lắng khi đứng trước đông người. Sau cuộc thi, mình nhận ra nỗi sợ chỉ thực sự biến mất khi bản thân dám làm, dám thử và dám đối diện với nó", Mai Hoa chia sẻ.

Đối với cô, giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở thành tích Top 10 cuộc thi “Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ”, mà là sự thay đổi trong suy nghĩ. Mỗi lần dám bước lên sân khấu đều giúp cô thêm tự tin để đón nhận những thử thách mới.

Khi những bài tập trên lớp trở thành những vở kịch có ích

Ngoài việc học, Mai Hoa dành nhiều thời gian cho một sở thích khá đặc biệt: Viết kịch bản. Niềm đam mê ấy hình thành từ chính những bài tập và dự án học tập trên giảng đường. Những lần cùng bạn bè xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, rồi trực tiếp biểu diễn giúp cô nhận ra, mình yêu thích việc kể chuyện và truyền tải thông điệp thông qua sân khấu. "Mình thích cảm giác một ý tưởng trên giấy dần được hoàn thiện thành một câu chuyện có thể chạm đến người xem", cô nói.

Mai Hoa yêu thích viết kịch bản và sáng tạo nội dung, mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa qua các sản phẩm truyền thông và sân khấu.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là cuộc thi diễn kịch bằng tiếng Hán, nơi Mai Hoa cùng các thành viên trong đội xây dựng vở diễn lấy cảm hứng từ Tây du ký.

Thay vì kể lại câu chuyện quen thuộc, cả nhóm lồng ghép nạn lừa đảo công nghệ vào hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng, qua đó gửi gắm thông điệp nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Vở diễn đã giành giải Nhất cuộc thi diễn kịch bằng tiếng Hán mùa 3. Theo Mai Hoa, giải thưởng là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc của cả tập thể, nhưng điều khiến cô vui hơn là một sản phẩm sáng tạo có thể mang đến giá trị thiết thực cho người xem.

Trong thời gian tới, nữ sinh mong muốn tiếp tục theo đuổi việc viết kịch bản và sáng tạo nội dung, đặc biệt là các dự án truyền thông quảng bá văn hóa và lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Ba năm ở ULIS và những lần dám nói ‘có’ với cơ hội

Nhìn lại chặng đường đại học, Mai Hoa cho rằng, điều cô nhận được không chỉ là kiến thức chuyên ngành mà còn là sự trưởng thành từ những lần chủ động nắm bắt cơ hội.

Theo nữ sinh, môi trường học tập năng động của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tạo điều kiện để sinh viên tham gia nhiều sân chơi học thuật, hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế và các cuộc thi phát triển kỹ năng. Chính những trải nghiệm đó giúp sinh viên rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy sáng tạo, làm việc nhóm và bản lĩnh khi đứng trước đám đông.

Ba năm đại học cũng ghi dấu nhiều thành tích của Mai Hoa như giải Nhất cuộc thi diễn kịch bằng tiếng Hán mùa 3, giải Ba cuộc thi "Ngôi sao Kinh tế", giải Khuyến khích cuộc thi "Dấu ấn Trung Hoa" và Top 10 cuộc thi "Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ".

Mai Hoa cho rằng, mỗi lần dám thử sức ở một môi trường mới đều là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân (Ảnh: Lê Vượng)

Dù từng có lúc áp lực và mệt mỏi, Mai Hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Cô cho rằng, ai cũng sẽ có những giai đoạn chững lại, nhưng điều quan trọng là vẫn giữ được mục tiêu và tiếp tục tiến về phía trước. "Mình rất thích câu nói: 'Khi bạn dám thử, cơ hội của bạn ít nhất lớn hơn 0%. Còn không thử, cơ hội của bạn là con số 0 tròn trĩnh'. Đó cũng là điều mình luôn nhắc bản thân mỗi khi đứng trước một lựa chọn mới", cô chia sẻ.

Mới đây, Mai Hoa vượt qua vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Với nữ sinh ULIS, đây không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội để gặp gỡ những người truyền cảm hứng, rèn luyện bản lĩnh và tiếp tục hoàn thiện bản thân trên hành trình tuổi trẻ.