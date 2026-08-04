Từ phòng thí nghiệm đại học đến học bổng tiến sĩ toàn phần tại ĐH Công nghệ Nanyang của nữ cử nhân ngành Sinh học

SVO - Lựa chọn theo đuổi khoa học cơ bản, Nguyễn Vũ Thảo Trâm (sinh năm 2004, cử nhân ngành Sinh học, trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội) đã nhận gần 400 triệu đồng học bổng trong suốt 4 năm đại học. Cô đồng thời giành nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học và xuất sắc nhận học bổng tiến sĩ toàn phần của ĐH Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore). Theo Trâm, mỗi thành quả đều là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và tích lũy từng ngày.

Từ những bước đi chậm nhưng vững chắc

Thảo Trâm sớm nuôi dưỡng niềm yêu thích với khoa học, đặc biệt là Sinh học. Mẹ từng công tác trong lĩnh vực này nên từ nhỏ, Thảo Trâm đã có cơ hội tiếp xúc với môi trường học thuật và phòng thí nghiệm. Những trải nghiệm ấy dần khơi gợi sự tò mò, thôi thúc cô lựa chọn theo học ngành Sinh học tại trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội).

Theo Trâm, Sinh học thu hút cô không chỉ bởi kiến thức nền tảng mà còn ở tính ứng dụng trong y sinh và nghiên cứu bệnh học. Đó cũng là lý do cô lựa chọn chương trình đào tạo Tài năng để sớm được tiếp cận môi trường nghiên cứu ngay từ bậc đại học.

Nguyễn Vũ Thảo Trâm, cử nhân ngành Sinh học, trường ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội).

Những năm đầu đại học, Trâm đối mặt với không ít bỡ ngỡ, từ việc thích nghi với phương pháp học mới đến làm quen với các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm. Không ít lần, các thí nghiệm đầu tiên chưa cho kết quả như mong muốn, nhưng cũng từ đó cô từng bước tích lũy kinh nghiệm.

Sau giai đoạn đó, Trâm chủ động thay đổi phương pháp học bằng cách tự hệ thống kiến thức, học nhóm với bạn bè, trao đổi với giảng viên khi gặp vướng mắc và dành nhiều thời gian đọc tài liệu. Cô cũng tham gia nghiên cứu từ sớm để vận dụng kiến thức trên giảng đường vào thực tiễn trong phòng thí nghiệm, qua đó hiểu sâu hơn về chuyên ngành mình theo đuổi.

Trong bốn năm đại học, Trâm nhận nhiều học bổng dành cho sinh viên khoa học cơ bản, học bổng BMB-HUS, KBSV (ĐHQG Hà Nội), Vallet... với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Theo nữ sinh, các học bổng không chỉ là nguồn hỗ trợ về tài chính mà còn là sự ghi nhận cho quá trình học tập và nghiên cứu, tạo thêm động lực để cô tiếp tục theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích.

Thảo Trâm nhận học bổng Vallet.

Bước ngoặt từ kỳ thực tập nghiên cứu tại Singapore

Niềm yêu thích nghiên cứu của Trâm được hình thành từ thời học sinh, khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học. Tuy nhiên, phải đến năm thứ ba đại học, cô mới thực sự xác định được hướng đi rõ ràng, sau khi tham gia chương trình Research Internship tại ĐH Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

Tại đây, Trâm được tiếp cận công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas để nghiên cứu chức năng các gen liên quan đến cơ chế chống ung thư. Quan trọng hơn, môi trường nghiên cứu quốc tế giúp cô thay đổi cách nhìn về khoa học.

"Mình nhận ra, nghiên cứu không chỉ là thực hiện đúng quy trình thí nghiệm mà quan trọng hơn là biết đặt câu hỏi, xây dựng giả thuyết và tư duy độc lập. Môi trường làm việc tại NTU cũng giúp mình học được cách trao đổi, phản biện và tiếp cận vấn đề một cách chủ động hơn", Trâm chia sẻ.

Quá trình nghiên cứu tại NTU giúp Thảo Trâm tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện hồ sơ và chinh phục học bổng tiến sĩ toàn phần.

Sau kỳ thực tập, Trâm vận dụng những kiến thức và kỹ thuật đã học để thực hiện đề tài nghiên cứu, qua đó giành giải Nhất Hội nghị Khoa học Sinh viên cấp Khoa và giải Nhì cấp Trường. Theo cô, kết quả này là quá trình từng bước xác định lĩnh vực mình muốn theo đuổi và kiên trì đầu tư cho hướng nghiên cứu đó.

Quá trình thực tập cũng giúp Trâm tạo dựng mối liên hệ với giáo sư hướng dẫn tại NTU. Sau thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm, cô được khuyến khích nộp hồ sơ chương trình tiến sĩ.

Để chuẩn bị hồ sơ, Trâm tập trung vào kết quả học tập, kinh nghiệm nghiên cứu và định hướng học thuật. Cô hoàn thiện CV, bài luận cá nhân, đồng thời làm rõ những trải nghiệm với công nghệ CRISPR-Cas và kế hoạch nghiên cứu trong tương lai.

Vòng phỏng vấn là thử thách lớn nhất khi cô phải trao đổi trực tiếp với các giáo sư về chuyên môn và định hướng nghiên cứu. Nhờ kinh nghiệm làm việc tại NTU cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trâm đã giành học bổng Tiến sĩ toàn phần NTU Research Scholarship, với mức hỗ trợ 3.000 đôla Singapore mỗi tháng, ngay trước khi tốt nghiệp đại học.

Trong bốn năm đại học, Thảo Trâm nhận gần 400 triệu đồng tiền học bổng nhờ thành tích học tập và nghiên cứu khoa học.

Kiên nhẫn với con đường khoa học

Tháng tới, Trâm sẽ chính thức bắt đầu chương trình tiến sĩ tại NTU, với định hướng tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas trong tìm hiểu chức năng các gen liên quan đến cơ chế chống ung thư. Mục tiêu của cô không chỉ là xây dựng nền tảng nghiên cứu mà còn tạo ra những kết quả có giá trị, góp phần mở rộng hiểu biết trong lĩnh vực sinh học phân tử. Xa hơn, Trâm mong muốn có cơ hội trở về Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy.

Thảo Trâm mong muốn, sau quá trình học tập ở nước ngoài sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trâm cho rằng, theo đuổi khoa học cơ bản là một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh thần học hỏi không ngừng. Theo cô, thay vì quá áp lực phải đạt được những thành tựu lớn trong thời gian ngắn, sinh viên nên tập trung làm tốt từng bước, chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia nghiên cứu, trao đổi với thầy cô, mạnh dạn thử sức với các chương trình học bổng hoặc trao đổi quốc tế. Với Trâm, khi hiểu rõ mình đang theo đuổi điều gì và vì sao lựa chọn con đường đó, mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành nền tảng cho những bước tiến tiếp theo.

(Ảnh: NVCC)