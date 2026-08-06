Nữ sinh Học viện Tài chính: Dám thử, mới biết mình có thể đi xa đến đâu

SVO - Bùi Đặng Thảo Trang không xem những năm đại học chỉ là khoảng thời gian để bồi đắp kiến thức chuyên môn. Với nữ sinh Học viện Tài chính, mỗi hoạt động ngoại khóa, mỗi lần tham gia câu lạc bộ, hay nhận một công việc mới đều là cơ hội để cô tích lũy kỹ năng, qua đó giúp cô tự tin hơn khi đứng trước những thử thách mới.

Đại học giúp nữ sinh Phú Thọ thay đổi cách nhìn về chính mình

Những năm đầu đại học, Bùi Đặng Thảo Trang khá rụt rè khi tham gia các hoạt động tập thể. Nhìn bạn bè tự tin dẫn chương trình, biểu diễn hay tham gia tổ chức sự kiện của trường, cô thường nghĩ, mình chưa phù hợp để bắt đầu: "Mình từng tự nhủ, chắc gì mình đã làm được".

Bùi Đặng Thảo Trang - sinh viên Học viện Tài chính.

Sự rụt rè đó đã biến mất khi Trang quyết định không tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội được tham gia để trải nghiệm. Cô bắt đầu đăng ký tham gia các hoạt động của trường, nhận làm những phần việc phù hợp và chủ động thử sức ở những lĩnh vực trước đây chưa từng nghĩ đến.

Theo Trang, môi trường học tập tại Học viện Tài chính mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội trải nghiệm thông qua các câu lạc bộ, chương trình tình nguyện và hoạt động phong trào. Việc được làm việc cùng những người bạn năng động cũng giúp cô thay đổi cách nhìn về bản thân. "Mỗi lần nhận một công việc mới, mình lại học thêm một điều mới. Có việc làm tốt, có việc chưa tốt, nhưng lần nào cũng giúp mình có thêm kinh nghiệm", nữ sinh cho biết.

Trang cho rằng, trải nghiệm là phần không thể thiếu của quãng đời sinh viên. Bên cạnh việc học, Trang bắt đầu cố gắng dành thời gian tham gia các hoạt động phù hợp để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng thích nghi.

"Chỉ khi dám thử, mình mới biết bản thân có thể đi xa đến đâu", Trang nói.

Những buổi tập cùng CLB Bạn yêu nhạc, CLB Guitar

Trong những năm học tại Học viện Tài chính, CLB Bạn yêu nhạc và CLB Guitar là nơi để lại nhiều kỷ niệm nhất với Thảo Trang.

Trước mỗi chương trình của trường, các thành viên thường dành nhiều buổi để tập hát, tập đàn và ghép cùng ban nhạc. Có hôm, cả nhóm tập đến tối muộn để chỉnh lại từng tiết mục trước khi biểu diễn. "Mọi người đều mệt nhưng rất vui vì được cùng nhau hoàn thiện một tiết mục", Trang nhớ lại.

Theo nữ sinh, điều cô học được sau mỗi buổi tập không chỉ là kỹ năng biểu diễn. Quá trình chuẩn bị giúp cô hiểu hơn về tinh thần làm việc nhóm, biết lắng nghe ý kiến của người khác và có trách nhiệm với phần việc được giao.

Thảo Trang tích cực tham gia các hoạt động trong thời gian học tập tại Học viện Tài chính.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình của trường cũng giúp Trang tự tin hơn khi xuất hiện trước đông người. Nếu trước đây, cô còn e ngại mỗi khi đứng trước tập thể, thì sau nhiều lần tham gia hoạt động, cảm giác đó dần được thay thế bằng sự chủ động.

Trang cho rằng, những trải nghiệm ngoài giảng đường mang đến nhiều bài học mà giáo trình khó có thể truyền tải. Đó là cách phối hợp với tập thể, quản lý thời gian và thích nghi với những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động.

Vì vậy, bên cạnh việc học, Thảo Trang luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia những hoạt động phù hợp, coi đó là cơ hội tích lũy thêm kỹ năng cho bản thân.

Cân bằng giữa học tập và trải nghiệm

Bên cạnh việc học, Thảo Trang còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Có thời điểm, cô phải cân bằng giữa việc học, công việc và lịch trình của các chương trình trong trường nên không tránh khỏi áp lực. "Có lúc, mình cũng tự hỏi, liệu mình có thể cân bằng hay không. Nhưng mình nghĩ, nếu chưa cố gắng hết sức mà đã dừng lại thì sau này sẽ tiếc", Trang chia sẻ.

Theo nữ sinh, mỗi trải nghiệm đều mang lại một bài học. Có hoạt động giúp cô cải thiện kỹ năng giao tiếp, có hoạt động rèn khả năng làm việc nhóm, cũng có những lần khiến cô nhận ra bản thân còn thiếu điều gì để tiếp tục hoàn thiện.

Thảo Trang vượt qua vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' sau nhiều năm tích lũy học tập và trải nghiệm.

Những trải nghiệm tích lũy trong môi trường đại học cũng giúp Trang tự tin hơn khi quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Với cô, việc vượt qua vòng Sơ khảo không đơn thuần là kết quả của một cuộc thi, mà là dấu mốc cho thấy bản thân đã sẵn sàng thử sức ở một lĩnh vực trước đây chưa từng nghĩ đến.

Sau cột mốc này, Thảo Trang cho biết, cô sẽ tiếp tục tập trung cho việc học và tham gia các hoạt động phù hợp tại Học viện Tài chính. Nữ sinh mong muốn, mỗi trải nghiệm trong quãng đời sinh viên đều mang lại cho mình thêm kiến thức, kỹ năng và những góc nhìn mới trước khi bước vào môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Ảnh: NVCC