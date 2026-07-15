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Đinh Ngọc Diệp: 'Matt Damon vẫn rất phong độ ở tuổi 55'

Bình Nguyễn
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SVO - 'Cặp đôi trăm tỷ' của màn ảnh Việt Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp đã có buổi gặp gỡ hai 'ngôi sao' Matt Damon và Tom Holland, đồng thời gửi tặng ê kíp phim 'The Odyssey' những món quà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

The Odyssey là "bom tấn" mới nhất do Christopher Nolan viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất cùng Emma Thomas. Bộ phim quy tụ "dàn sao" hạng A gồm Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron và Samantha Morton.

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Tại buổi giao lưu, Đinh Ngọc Diệp gây ấn tượng khi diện áo dài kết hợp quạt mo truyền thống như một cách giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Sau buổi chiếu, cô cùng Victor Vũ có cuộc trò chuyện trực tiếp với Matt Damon và Tom Holland.

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Khi được Victor Vũ hỏi về điều đặc biệt nhất trong quá trình thực hiện phim, Matt Damon cho biết bộ phim mang đến cho anh rất nhiều trải nghiệm chưa từng có: “Có rất nhiều “lần đầu tiên” trong tác phẩm này. Đây là lần đầu tôi vào vai một nhân vật mang tính biểu tượng trong văn học phương Tây. Về khía cạnh kỹ thuật, đây cũng là lần đầu chúng tôi quay những cảnh cảm xúc và thân mật với máy quay IMAX".

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Nam diễn viên Tom Holland cũng hài hước nhớ lại khoảnh khắc nhận được lời mời từ Christopher Nolan: “Tôi tưởng ông ấy gọi nhầm số rồi. Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ. Tôi thực sự cảm thấy rất xúc động. Ông ấy rất cẩn mật, mọi người chẳng biết Nolan đang thực hiện dự án gì. Rồi đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi. Tôi đã vô cùng hào hứng khi được gặp ông ấy nên đã nhảy ngay lên chuyến sớm nhất tới Los Angeles".

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Đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp đã trao tặng Matt Damon và Tom Holland một cặp tượng ngựa gốm thủ công độc bản lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Món quà không chỉ mang ý nghĩa về bản lĩnh và sức mạnh mà còn gắn liền với chính The Odyssey, khi hình tượng con ngựa thành Troy là mưu kế nổi tiếng giúp Odysseus cùng đoàn quân giành chiến thắng và từ đó mở ra hành trình trở về quê hương của vị anh hùng.

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Victor Vũ cũng chia sẻ rằng, con ngựa là biểu tượng của ý chí và nghị lực, đồng thời năm nay cũng là năm Ngọ, càng khiến món quà càng trở nên ý nghĩa. Matt Damon và Tom Holland tỏ ra vô cùng thích thú, liên tục ngắm nhìn món quà và không quên gửi lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam.

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Chia sẻ sau buổi gặp gỡ, Đinh Ngọc Diệp cho biết cô ấn tượng với sự gần gũi và thân thiện của hai "ngôi sao" Hollywood. Nữ diễn viên hài hước thừa nhận, trái ngược với hình ảnh phong trần, dãi dầu của Odysseus trên màn ảnh, Matt Damon ngoài đời vẫn rất phong độ ở tuổi 55. Trong khi, Tom Holland tạo thiện cảm bởi sự trẻ trung, tự nhiên và ấm áp.

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Về phần mình, Victor Vũ cho biết anh đã theo dõi gần như toàn bộ sự nghiệp của Matt Damon và luôn yêu thích lối diễn xuất chân thực của nam tài tử. Theo đạo diễn, chính sự gần gũi trong cách hóa thân của Matt Damon đã giúp một nhân vật trong sử thi hơn 3.000 năm tuổi trở nên sống động, giàu cảm xúc và dễ dàng chạm tới trái tim khán giả trong phim.

Bình Nguyễn
#Giao lưu ngôi sao Hollywood tại Việt Nam #Văn hóa Việt qua áo dài và quạt mo #Chương trình phim 'The Odyssey' của Christopher Nolan #Ý nghĩa biểu tượng con ngựa trong văn hóa Việt #Ấn tượng về diễn xuất của Matt Damon và Tom Holland

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