Cập nhật mới nhất cho chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm của BIGBANG

BIGBANG đã tiết lộ tên chính thức cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm của nhóm, XX: COSMOS. Thông báo này được đưa ra khi nhóm đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên sau chín năm, với các đêm diễn mở màn tại Goyang đã bán hết vé và nhiều điểm dừng chân mới đang được bổ sung vào lịch trình toàn cầu.

Vào ngày 15/7, YG Entertainment đã đăng tải những poster tour diễn mới trên các kênh truyền thông xã hội chính thức của mình để công bố tên tour. 'XX' tượng trưng cho hai thập kỷ kể từ khi nhóm ra mắt, trong khi 'COSMOS' thể hiện sự kết nối, mối quan hệ và sự tiếp nối. Công ty giải thích rằng 'COSMOS' tượng trưng cho "mọi thứ đã tồn tại trong quá khứ, hiện tại và sẽ tồn tại trong tương lai", gắn kết hành trình âm nhạc của nhóm và những năm tháng chia sẻ với người hâm mộ. Chính những ý tưởng của các thành viên đã trực tiếp góp phần tạo nên tên gọi này.

Người hâm mộ đã có lợi thế hơn trong việc đoán tên. Các chữ cái ghép thành từ 'COSMOS' được cài cắm vào các poster trước đó như những chi tiết ẩn, giúp người hâm mộ có thể ghép nối các mảnh ghép lại với nhau trước khi tên chính thức được tiết lộ.

Chuyến lưu diễn mở màn với ba buổi diễn tại Khu liên hợp thể thao Goyang từ ngày 21 đến 23/8/2026. Nhu cầu vé rất cao: Vé bổ sung được mở bán trước vào ngày 13/7 và bán rộng rãi vào ngày 14/7, và đã bán hết chỉ trong bảy phút.

XX : COSMOS sẽ đi khắp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Ban đầu dự kiến ​​18 thành phố với 31 buổi diễn, nay đã tăng lên 19 thành phố và 33 buổi diễn với việc bổ sung thêm một điểm dừng chân tại Manila, và dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều ngày diễn nữa.

Chuyến lưu diễn này đánh dấu lần đầu tiên G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng nhau lưu diễn vòng quanh thế giới kể từ LAST DANCE năm 2017. Các buổi hòa nhạc cũng nằm trong số các sự kiện K-pop lớn áp dụng hệ thống bán vé trước cho người hâm mộ trong nước, một bước mà các công ty quản lý đang thực hiện để hạn chế tình trạng bán vé chợ đen quy mô lớn và đảm bảo chỗ ngồi đến tay những người hâm mộ thực sự.