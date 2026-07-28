Nữ sinh gen Z Lê Trần Bảo My đến với ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ để học hỏi và lan tỏa những giá trị tích cực

SVO - Từ những ngày ghi danh tham dự ‘Hoa hậu Việt Nam’, Lê Trần Bảo My đã trở thành thí sinh gây chú ý khi sở hữu chiều cao 1,76m và theo học song song trường ĐH Ngoại thương và trường ĐH Công đoàn.

Lê Trần Bảo My (sinh năm 2005) "gây thương nhớ" với nhan sắc trong trẻo tựa "nàng thơ". Cô nàng gen Z cũng là một trong số các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 theo học song song hai trường là ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐH Ngoại thương và ngành Quan hệ lao động và Công đoàn của trường ĐH Công đoàn.

Với Bảo My, cả hai giảng đường này đều mang đến những kiến thức trong chuyên ngành kinh tế và bổ trợ cho nhau. Trong thời gian học tập, 'người đẹp' luôn cố gắng duy trì kết quả học tập tốt, chủ động trau dồi tri thức và kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ để làm nền tảng vững chắc.

Bên cạnh đó, Bảo My tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, được góp mặt trong một số chương trình văn hóa hay trên các báo, tạp chí...

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Trần Bảo My mong muốn mang đến hình ảnh và năng lượng như thế nào?

Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, mình như một “tờ giấy trắng” đầy nhiệt huyết. Dù chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào, nhưng mình xem đây là lợi thế để bản thân giữ trọn sự nguyên bản, chân thành và tinh thần cầu thị. Mình mong muốn mang đến hình ảnh một cô gái chân thành, giản dị và giàu năng lượng tích cực. Đến với cuộc thi bằng tâm thế ham học hỏi, mình hy vọng sự chân thật cùng tinh thần tích cực như thế sẽ lan tỏa được nguồn năng lượng ấm áp đến với mọi người.

Hành trình trưởng thành của mình được đúc kết từ những ngày tháng gắn bó, đồng hành cùng gia đình. Chính những trải nghiệm đời thường ấy đã dạy mình biết trân trọng những giá trị mộc mạc và biến điều từng là điểm yếu thành nét riêng biệt của bản thân.

Theo học cùng lúc hai trường đại học, Bảo My xếp lịch học như thế nào để tham gia Hoa hậu Việt Nam một cách trọn vẹn mà vẫn không ảnh hưởng đến học tập ?

Việc theo học cùng lúc tại hai trường đại học đã dạy cho mình bài học về kỷ luật và quản lý thời gian. Để chuẩn bị trọn vẹn nhất cho cuộc thi này, mình đã chủ động sắp xếp, hoàn thành trước các học phần nặng và xin phép nhà trường tạo điều kiện về lịch trình. Với mình, việc học hai trường không phải là rào cản, mà là môi trường rèn luyện sự dẻo dai. Khi đã bước vào cuộc thi, mình luôn tập trung 100% năng lượng cho từng khoảnh khắc, để vừa giữ vững kết quả học tập, vừa cống hiến trọn vẹn cho Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trường ĐH Ngoại thương vốn nổi tiếng là một ngôi trường có nhiều người đẹp thành danh từ Hoa hậu Việt Nam, Bảo My có ngưỡng mộ Hoa hậu, Á hậu nào và được truyền cảm hứng ra sao từ họ?

Là sinh viên của Ngoại thương, mình vô cùng tự hào khi ngôi trường của mình là nơi trưởng thành của rất nhiều biểu tượng về vẻ đẹp và tri thức. Với mình, mỗi đàn chị bước ra từ Hoa hậu Việt Nam đều mang một sắc thái riêng và truyền cảm hứng rất lớn.

Mình học được ở Hoa hậu Mai Phương Thúy sự bản lĩnh, nhạy bén và tư duy hiện đại. Ở Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, mình trân trọng nét đẹp ngọt ngào, chỉn chu và thái độ sống vô cùng khiêm nhường. Mỗi người chị là một mảnh ghép rực rỡ, nhưng điều mình học được sâu sắc nhất từ các chị không phải là cách 'tỏa sáng' dưới ánh hào quang, mà là bản lĩnh giữ gìn những giá trị cốt lõi khi bước ra cuộc sống.

Bảo My có áp lực như thế nào khi là một thí sinh Hoa hậu Việt Nam đến từ trường ĐH Ngoại thương và thủ đô Hà Nội, bởi đây đều là những nơi ghi dấu ấn của nhiều thế hệ Hoa hậu Việt Nam?

Đây là món quà và là động lực lớn lao để mình rèn luyện mỗi ngày. Những dấu ấn rực rỡ của các thế hệ đi trước chính là tấm gương để mình học hỏi về tinh thần cống hiến, trí tuệ và thái độ sống tích cực. Thay vì tạo áp lực trước những “cái bóng” quá lớn, mình chọn nối tiếp tinh thần ấy bằng sự cầu thị, học hỏi và một trái tim chân thành. Tình yêu dành cho quê hương và ngôi trường chính là nguồn năng lượng ấm áp, giúp mình mang đến cuộc thi nét riêng chân thật, mộc mạc và bản lĩnh.

Đến từ Hà Nội, Bảo My sẽ mang đến “Miền hương sắc” nào, khi chủ đề cuộc thi năm nay rất đặc biệt và ý nghĩa như thế?

Sinh ra tại thủ đô và trưởng thành từ những bài học lao động chân chính của mẹ, mình hiểu rằng, cái đẹp vững bền phải xuất phát từ sự nỗ lực và chiều sâu tâm hồn. Mang “Miền hương sắc” mộc mạc nhưng kiên định ấy đến cuộc thi, mình mong muốn đóng góp phần nào góc nhìn trẻ trung, đầy nhiệt huyết, với hình ảnh người con gái Hà Nội hôm nay luôn sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và lan toả nguồn năng lượng tích cực đến với cộng đồng.

Dành niềm yêu thích cho bộ môn múa dân gian đương đại và nhảy hiện đại, Bảo My sẽ thuyết phục ban giám khảo như thế nào?

Múa dân gian đương đại và nhảy hiện đại không chỉ là sở thích, mà còn là phương thức tuyệt vời nhất giúp mình lắng nghe và kết nối với bản thân. Nếu múa dân gian đương đại dạy mình sự mềm mại, đằm thắm và tinh thần trân trọng những giá trị cội nguồn, thì nhảy hiện đại lại rèn luyện cho mình sự năng động và nhiệt huyết của người trẻ. Mình tin rằng, sự thuyết phục nhất không nằm ở kỹ thuật hoàn hảo, mà ở sự chân thật trong cảm xúc và năng lượng mà mình truyền tải qua từng chuyển động. Đến với phần thi tài năng, mình mong muốn kết hợp hài hòa hai sắc thái ấy để gửi tới ban giám khảo hình ảnh một cô gái Việt Nam vừa sâu lắng, gìn giữ bản sắc, vừa hiện đại và tràn đầy năng lượng tích cực.

Với chiều cao 1m76 và đã có kinh nghiệm làm người mẫu, Bảo My coi đó là lợi thế hay áp lực, khi mọi người sẽ chú ý nhiều hơn về kỹ năng sân khấu của bạn?

Với chiểu cao 1m76 và trải nghiệm làm người mẫu, đây là một cơ duyên may mắn giúp mình làm quen với ánh đèn sân khấu. Mình nhìn nhận, đây là một điểm tựa về sự tự tin, nhưng không phải là lợi thế để tự mãn. Sàn diễn thời trang cần sự lạnh lùng và góc cạnh, nhưng sân khấu của Hoa hậu Việt Nam lại cần sự ấm áp, chân thành và khả năng kết nối bằng ánh mắt, nụ cười. Với tinh thần ham học hỏi, mình không xem kinh nghiệm cũ là “chiếc áo an toàn”, mà xem sự chú ý của mọi người là động lực để nỗ lực bước ra khỏi “vùng an toàn”, rèn luyện kỹ năng trình diễn, mang trọn vẹn năng lượng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Cảm ơn Lê Trần Bảo My!