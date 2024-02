Nữ sinh ngành Luật trong tà áo dài đón Tết Nguyên đán 2024 với nhiều khát vọng phát triển bản thân

SVVN - Sở hữu nhan sắc xinh đẹp tựa nàng thơ, Hoàng Thu Thảo (sinh năm 2003) đến từ Ninh Bình được mọi người biết đến là một MC, mẫu ảnh, người sáng tạo nội dung số với 2 triệu lượt xem trên TikTok. Bên cạnh đó, Thảo còn là nữ sinh viên trường Luật tài năng sở hữu thành tích học tập nổi bật. Năm nay, cô nàng đón Tết cổ truyền với niềm vui hân hoan, hạnh phúc khi hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra và mong chờ một năm mới 2024 tràn đầy hy vọng.

Tỏa sáng với đam mê nghiên cứu khoa học

Thu Thảo hiện là sinh viên năm 3 khoa Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô luôn tự hào khi đã nỗ lực và được học tập tại ngôi trường Việt Nam thuộc top 1000 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới. Nữ sinh cho biết, để thi vào được ngôi trường mơ ước, bản thân cô đã phải cố gắng vượt qua rất nhiều thí sinh khác. Với số điểm 27,5 khối C, Thu Thảo may mắn lọt top 100 học sinh - sinh viên đạt điểm cao trong cuộc thi tuyển sinh đại học và giành được học bổng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Tại môi trường giáo dục năng động, đề cao tính sáng tạo, Thu Thảo được truyền cảm hứng rất lớn trong việc học tập, nghiên cứu, tham gia cuộc thi học thuật và thực hành nghề từ các thầy cô cùng anh chị đi trước. Nhờ vậy, nữ sinh quê Ninh Bình có thêm động lực và niềm tin hơn trong hành trình theo đuổi nghề Luật. “Những kiến thức, kỹ năng mình học được cùng những người bạn mình đã quen từ ngôi trường tuyệt vời này đã giúp bản thân dần trưởng thành và hoàn thiện hơn.” - Nữ sinh bộc bạch.

Ngay từ năm nhất đại học, Thu Thảo đã may mắn khi là 1 trong 14 thí sinh đại diện Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội được bồi dưỡng, hoàn thành khóa đào tạo về kiến thức, kỹ năng tranh tụng và tham gia hiệu quả hoạt động Phiên tòa giả định "Xét xử vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" dành cho sinh viên tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Sau chuyến đi đến thăm trường bạn, Thu Thảo được giao lưu và học hỏi rất nhiều kĩ năng về chuyên môn ngành nghề, tăng thêm sự hiểu biết, mở rộng tư duy luật học đồng thời nắm chắc các kỹ năng tham gia phiên toà xét xử.

Với niềm say mê nghiên cứu kiến thức chuyên ngành, năm 2023 là một cột mốc đánh dấu sự thành công bước đầu của Thu Thảo khi cô cùng nhóm sinh viên đã đạt giải nhất Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học "Pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã" từ ngày 12/1/2023 - 19/3/2023. Không chỉ vậy, bài nghiên cứu của Thu Thảo đã được Nhà xuất bản Lao động xuất bản thành cuốn “Kỷ yếu Hội thảo khoa học Pháp luật về phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.”

Nữ sinh cho biết: “Qua cuộc thi, mình và đồng đội đã học hỏi, đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, trở nên can đảm và kiên cường hơn khi đối mặt với những khó khăn, thử thách học tập.”

Câu lạc bộ Diễn án tại Trường Đại học Luật chính là chiếc nôi giúp Thu Thảo có được nền móng kiến thức để hoàn thành tốt các cuộc thi. Tham gia câu lạc bộ ngay từ năm nhất, nữ sinh không chỉ có thêm sự tự tin, được cung cấp nguồn kiến thức mà còn nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình từ các anh chị tiền bối để có thể đạt được kết quả như hôm nay. Theo Thu Thảo, mỗi bạn sinh viên hãy tham gia ít nhất một câu lạc bộ học thuật tại đại học để lĩnh hội nhiều điều tuyệt vời.

Lưu giữ nét đẹp Tết qua tà áo dài, kỳ vọng một năm mới bình an

Chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong về ý nghĩa của Tết nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, Thu Thảo bày tỏ: “Tết Nguyên đán là dịp để những người xa xứ có thể trở về đoàn viên cùng gia đình, người thân, bạn bè. Tết cổ truyền bao giờ cũng làm mình háo hức và mong chờ. Điều khiến mình luôn thêm yêu Tết bởi đó là dịp mà bố mẹ được nghỉ ngơi, gia đình được sum vầy sau một năm dài vất vả làm lụng. Là dịp mà ngôi nhà tràn ngập hoa lá rực rỡ, cũng là dịp để mọi người lì xì mừng tuổi, gửi nhau những lời chúc may mắn tốt lành.”

Tết năm nay, Thu Thảo đã cố gắng hoàn thiện việc học và sắp xếp công việc để trở về nhà sớm, phụ gia đình dọn dẹp chào đón mùa Xuân. Với cô, cảm giác đi xa và được trở về nhà thật vui và đầm ấm. Trong ngày đầu năm mới, Thu Thảo thường cùng gia đình đi lễ chùa cầu chúc cho một năm an khang ấm no và bình an.

Bên cạnh đó, nữ sinh đón Tết cổ truyền trong niềm vui phấn khởi khi năm qua cô đã hoàn thành các mục tiêu cả trong học tập và công việc bản thân đặt ra. Ngay từ năm nhất tới hiện tại, Thu Thảo đã đi làm thêm và trải qua nhiều công việc khác nhau từ bồi bàn đến nhân viên chăm sóc cá cảnh, sáng tạo nội dung, MC dẫn chương trình, thậm chí đã từng làm diễn viên quần chúng,... Những công việc ấy không chỉ giúp nữ sinh có thêm thu nhập mà điều quan trọng nhất đã cho bản thân tích lũy trải nghiệm và kinh nghiệm sống.

Với sự quyết tâm và lộ trình phù hợp, Thu Thảo đạt được 3 mục tiêu lớn của bản thân khi: Xây dựng kênh Tik Tok đạt trên 2 triệu lượt xem, tự chủ kinh tế với thu nhập ổn định và mua được nhiều vật dụng phục vụ cho việc học tập có giá trị cao. Nữ sinh bộc bạch: “Có thể với nhiều người những thành tích đó chẳng đáng là bao nhưng với mình là minh chứng cho sự chăm chỉ và không ngừng cố gắng.”

Cũng như mọi năm, nữ sinh quê Ninh Bình dành cho áo dài truyền thống Việt Nam một tình cảm đặc biệt. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng nét đẹp dịu dàng của người con gái Việt, Thu Thảo diện tà áo dài vào ngày Tết với hy vọng mang lại may mắn và thịnh vượng và sự khởi đầu tươi sáng cho năm mới.

Cô cho biết: “Áo dài là Quốc phục biểu tượng của dân tộc Việt Nam và trở thành trang phục vô cùng quan trọng vào dịp Tết Nguyên đán. Vào dịp Tết, tà áo dài truyền thống luôn là trang phục mình chọn để đi du Xuân và chụp các bộ ảnh lưu giữ tuổi trẻ. Bởi giữa nhịp sống hiện đại hối hả, áo dài vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với mỗi người Việt Nam, toát lên sự duyên dáng và tôn vinh những nét đẹp văn hóa, giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc từ xa xưa.”

Thu Thảo hy vọng sang năm 2024 vẫn luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, cố gắng và nỗ lực hơn hiện tại để thanh xuân trở nên ý nghĩa. Đồng thời, nữ sinh mong muốn nhắn gửi tới độc giả chuyên trang Sinh Viên Việt Nam lời chúc trong dịp Tết Giáp Thìn: “Chúc mọi người có một năm mới đủ đầy, 365 ngày bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dù cho phía trước có nhiều khó khăn hay chông gai, mong các bạn chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi đường đời viên mãn.”

(Ảnh: NVCC)