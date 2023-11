Nữ sinh viên đa tài và những trải nghiệm đầu tiên tại VTV: 'Cơ hội luôn sẵn có cho tất cả mọi người'

SVVN - Trần Hoàng An (sinh năm 2002) là sinh viên xuất sắc chuyên ngành Marketing và Truyền thông của Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô sinh viên gây ấn tượng với hình ảnh nữ MC tài năng, duyên dáng và đồng thời, Hoàng An cũng đang là thực tập sinh “đa năng đa hệ” tại Ban Sản xuất Các chương trình Giải trí (VTV3) của Đài truyền hình Việt Nam. Dù ở vai trò nào, Hoàng An cũng để lại những dấu ấn đặc biệt.

Hành trình vạn dặm, bắt đầu từ một bước chân

Bén duyên với sân khấu rất sớm, Hoàng An đã luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như kể chuyện diễn cảm trước lớp, hát lĩnh xướng,... từ những ngày còn là học sinh tiểu học. Lên lớp 8, nữ sinh viên đã có sân khấu dẫn đầu tiên tại trường thuộc Dự án “Trường học An toàn, Thân thiện và Bình đẳng” của tổ chức Plan International UNICEF tài trợ. Cô chia sẻ: “Sân khấu đầu tiên nhưng mình không có cảm giác hồi hộp hay lo lắng chút nào. Thay vào đó, mình rất phấn khích, hào hứng, muốn chia sẻ, muốn kết nối với mọi người. Bởi từ khi nhỏ xíu, mình đã rất thích cảm giác được đứng trước đám đông. Khi lớn lên, mình nhận ra đó không chỉ là cảm giác vu vơ nhất thời mà là một mong muốn thực sự, mong muốn được đứng trên sân khấu để truyền tải những thông điệp, những câu chuyện có ý nghĩa đến mọi người”.

Chương trình yêu thích nhất của Hoàng An khi cô học lớp 10 là Talkshow Ghế không tựa do MC Công Tố dẫn dắt. Đây là một talk show rất sáng tạo và độc đáo tại thời điểm đó, nơi các khách mời có cơ hội chia sẻ, bày tỏ quan điểm và trải nghiệm của mình về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Nữ sinh chia sẻ: “Ghế không tựa là chương trình để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng mình. Đôi khi, ta sẽ gặp được những người cùng “tần số” - đồng điệu, cùng quan điểm. Nhưng cũng có khi, nơi đó sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ giữa những người hoàn toàn trái ngược, khác biệt. Cái hay của show nằm ở hai yếu tố “chân thành” và “chân thực” khiến mình cứ mãi tò mò, mong muốn được lắng nghe và tưởng tượng rằng chính mình đang được tham gia vào những cuộc trò chuyện đó. Cũng từ đây, mình nhận ra là “À, mình mê cảm giác này. Mình mong muốn được dẫn dắt một chương trình như thế này”. Có thể nói, chính Ghế không tựa đã giúp mình cảm nhận được rõ ràng hơn cái gọi là “niềm đam mê”.

Sau đó, để tiếp tục phát triển kỹ năng MC, Hoàng An quyết định thử sức ở một cuộc thi tìm kiếm tài năng MC trẻ - The Next MC dù chỉ mới là học sinh lớp 10. Là thí sinh nhỏ nhất trong lịch sử cuộc thi, The Next MC không chỉ là cơ hội để thể hiện tài năng mà còn là dịp để cô tiếp xúc, học hỏi từ những anh chị lớn hơn, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực MC. Hoàng An chia sẻ: “Cuộc thi The Next MC đã giúp mình nhận ra rằng, để trở thành một MC giỏi, không chỉ cần tài năng mà còn cần lòng đam mê, sự kiên trì và luôn luôn học hỏi. Mình rất biết ơn các huấn luyện viên cũng như các anh chị thí sinh đã giúp đỡ, hướng dẫn mình trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Cuộc thi đã mang đến cho mình nhiều trải nghiệm quý báu”. Cuối cùng, với tinh thần trẻ và học hỏi hết mình, Hoàng An đã xuất sắc lọt vào top 6 của cuộc thi, một thành tích đáng tự hào đối với một học sinh lớp 10.

MC "An Nhiên"

Không nghỉ ngơi trên đà “cố gắng”, Hoàng An tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để hoàn thiện bản thân hơn. Một trong những bước đi quan trọng của cô là quyết định tham gia các dự án của các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là những dự án liên quan đến bảo vệ quyền lợi của trẻ em gái, bình đẳng giới... Các chương trình này không chỉ yêu cầu khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp mà còn đòi hỏi sự nhạy bén, tinh tế và hiểu biết sâu rộng về vấn đề mà dự án hướng đến. Dần dà, Hoàng An bắt đầu đi dẫn nhiều hơn, từ tọa đàm online, talk show đến một số hội nghị Thành phố,... Nữ sinh viên ‘bỏ túi’ thêm nhiều kinh nghiệm dẫn và xây dựng được một nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển ở nhiều vai trò khác.

Có một điều đặc biệt về Hoàng An, đó là có nhiều bạn bè vẫn nhớ đến cô với cái tên “MC An Nhiên”. Lý giải về điều này, nữ sinh viên tâm sự: “Hồi xưa, khi mới đi dẫn, mình hay tự giới thiệu tên An Nhiên vì đó là cái tên có ý nghĩa đặc biệt với mình và gia đình. An Nhiên mang hàm ý chỉ sự bình yên, tự tại và không bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn bên ngoài. Tên này phản ánh một tâm hồn thanh thản, luôn tìm kiếm sự cân bằng và hòa mình vào vũ trụ một cách nhẹ nhàng. Đồng thời, nó cũng tượng trưng cho việc luôn biết tìm về chính mình, không bị lạc lối trong những cám dỗ và sự hối hả của thế giới hiện đại. Tuy bây giờ đi dẫn không trực tiếp giới thiệu bằng tên đó nữa nhưng thực chất, Hoàng An và An Nhiên vẫn luôn là một.”

Khi lên đại học, bắt đầu ở một môi trường hoàn toàn mới nhưng với tinh thần xông pha, năng nổ, Hoàng An được ưu ái “chọn mặt gửi vàng” kha khá chương trình lớn tại trường như: Lễ Kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam, Chào Tân, Lễ Tốt nghiệp,... Nữ sinh viên chia sẻ: “Mình nhớ nhất lần được trao cơ hội dẫn tại Chung kết Tìm kiếm Tài năng Học sinh Sinh viên Đại học Quốc gia. Mọi thứ xảy đến rất “duyên”. Lần đó, mình đang tập trung cho đợt xét chọn Học bổng Sinh viên xuất sắc của POSCO, Hàn Quốc. Tại lễ trao học bổng, mình đã không ngần ngại xung phong là Đại diện Sinh viên Việt Nam lên phát biểu. Khi ấy, mình chỉ nghĩ đơn giản là mình muốn làm điều này mà không biết nó cũng mở ra một cơ hội mới cho bản thân. Ngay sau buổi lễ, mình nhận được một cuộc gọi từ Ban tổ chức Chung kết Tìm kiếm Tài năng Học sinh Sinh viên Đại học Quốc gia. Và bạn biết không, chính là Đoàn thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội mời mình tham gia dẫn chương trình. Mình hết sức bất ngờ và cảm thấy rất may mắn.”

Hoàng An tiếp tục kể về một vài khoảnh khắc đáng nhớ tại các chương trình mà cô từng dẫn dắt: “Trên hành trình trải nghiệm, mình nghĩ những sự cố trên sân khấu đã góp phần giúp mình lớn lên nhiều lắm, đôi khi lại rất khôi hài nữa. Ví dụ như lần mình được dẫn dắt một chương trình quy mô lớn. Vào khoảnh khắc quan trọng nhất thì một sự cố kỹ thuật không mong muốn đã xảy ra. Cảm giác đang đứng trên sân khấu, giữa hàng nghìn ánh mắt kỳ vọng, không chỉ mình mà cả BTC đã thực sự lo lắng. Nhưng chỉ sau khoảng 3 giây thôi, mình ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, tìm cách dẫn dắt tình huống ấy một cách nhẹ nhàng nhất, rằng “Cũng giống như để đến được đỉnh vinh quang, chính những ngày tháng khó khăn sẽ là bài học lớn nhất cho chúng ta…”. Một tình huống dở khóc dở cười khác mà mình không thể quên là trong lễ tốt nghiệp của trường, mình đến khá sớm để chuẩn bị, không ngờ trong quá trình tập duyệt đôi giày cao gót của mình bị gãy. May mắn là mình đến sớm và có đủ thời gian để chạy đi thay giày trước khi buổi lễ diễn ra. Những tình huống như vậy, dù khi ấy có thể khiến mình bối rối, nhưng bây giờ nhìn lại, chúng trở thành những kỷ niệm rất đáng nhớ. Tất nhiên, chẳng ai muốn sự cố xảy ra nhưng qua những tình huống đó, chính mình đã nhận được nhiều bài học quý giá và trở nên vững vàng hơn.”

Thực tập sinh “đa năng đa hệ”

Tháng 6/2023, Hoàng An chính thức thực tập tại Ban Sản xuất Các chương trình Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam. Khi được hỏi về duyên cớ trở thành thực tập sinh tại VTV3, nữ sinh tâm sự: “Mình đến với người bạn lớn (VTV3) từ một cuộc thi MC. Tháng 3/2023, VTV3 tuyển người dẫn chương trình, với hơn 1000 thí sinh đăng kí, mình may mắn lọt Top 20 chung cuộc. Cuộc thi là một trải nghiệm quý giá giúp mình hiểu bản thân cần rèn luyện học hỏi thêm điều gì, cần tiết chế lại điều gì nếu muốn trở thành một MC truyền hình. Mình cảm thấy mình không chỉ tham gia một cuộc thi mà còn như đang được học một khóa học thực tế về truyền hình. Sau cuộc thi, mình có cơ hội được thực tập tại Đài. Mỗi ngày đến đài là một cơ hội để học hỏi, từ cách sản xuất chương trình, cách làm việc với đội ngũ sản xuất, cách giao tiếp với khách mời, cho đến việc tự mình lên ý tưởng và thực hiện chương trình.”

Với sự nhiệt huyết và lòng chăm chỉ, Hoàng An không chỉ dừng lại ở việc học hỏi mà còn thực sự áp dụng và thể hiện tài năng của mình trong từng công việc. Sự tận tụy và tài năng của Hoàng An đã giúp cô nhận được sự tín nhiệm từ các anh chị đồng nghiệp, cấp trên. Và cơ hội lớn đã đến với nữ sinh viên khi được chọn làm MC cho chương trình “Rước đèn trông Trăng 2023” do Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào ngày 22/9 vừa qua. Đây không chỉ là một trách nhiệm lớn mà còn là minh chứng cho sự phát triển và trưởng thành của Hoàng An trong lĩnh vực truyền hình.

“Đó là một sự kiện lớn, dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung Thu và việc được giao trọng trách này đối với mình là một vinh dự lớn cũng là một thách thức,” Hoàng An chia sẻ. “Chị Hằng” trong tâm trí của nhiều thế hệ người Việt luôn là hình mẫu của sự dịu dàng, tốt bụng và yêu trẻ. Việc hóa thân thành nhân vật này không chỉ đòi hỏi kỹ năng MC chuyên nghiệp mà còn cần phải thấu hiểu tâm hồn trẻ thơ, để có thể tạo ra một kết nối mạnh mẽ với khán giả nhí. Mình đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nhân vật, cách ứng xử và cách nói chuyện sao cho giống “chị Hằng” nhất có thể. Đồng thời, mình cũng phải tập trung vào việc kết nối với các bé, để các bé cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi tham gia chương trình. Có thể nói, đây là một dấu ấn tuyệt vời trong quá trình thực tập của mình”.

Thực tập tại VTV3 là một bước ngoặt trong hành trình phát triển của Hoàng An. Quá trình này đã giúp cô nhận ra rằng, làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và đòi hỏi cao như truyền hình không chỉ cần sự nhiệt huyết và tài năng. Đó còn là tính kiên nhẫn, tập trung và sự chuẩn bị tốt cho mọi tình huống. “Mình từng là cô bé sợ nhận những feedback “không như mơ” từ mọi người, nhưng giờ mình đã học được cách đón nhận và thay đổi suy nghĩ mỗi khi gặp khó khăn. Có thể vẫn buồn, vẫn khóc là chuyện bình thường thôi. Nhưng sau đó, mình biết bản thân cần tập trung để tìm ra giải pháp và tiếp tục tiến lên. Mọi cơ hội đều xuất phát từ bản lĩnh, sự chủ động, dám đón nhận thách thức và nỗ lực hết mình để chinh phục những nấc thang của cuộc sống. Là một cô gái trẻ, mình thực sự còn muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực lắm! Và những bài học từ trải nghiệm về MC, Truyền thông, Marketing,... chắc chắn sẽ là người bạn lớn đồng hành với mình trên hành trình này. Mình luôn tin rằng, chỉ cần chúng ta biết mình muốn gì và dấn thân với tất cả lòng đam mê, sự kiên trì bền bỉ, tinh thần cầu thị thì cơ hội sẽ luôn sẵn có cho tất cả mọi người”.