Hoa khôi Ngoại thương Lê Phương Nghi: Mang tri thức và bản lĩnh đến Hoa hậu Việt Nam 2026

SVO - Từ danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 đến sân chơi Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi không xem hành trình của mình là cuộc đua để trở nên hoàn hảo. Với nữ sinh Trường Đại học Ngoại thương, điều ý nghĩa nhất là mỗi ngày được vượt qua những giới hạn của chính mình, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và dùng sức trẻ để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Lê Phương Nghi (SBD 05), sinh năm 2006, là sinh viên năm hai chương trình Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. Trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025, đồng thời giành giải Người đẹp Ống kính. Bên cạnh thành tích học tập với IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội năm 2025, Phương Nghi còn tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và các dự án giáo dục, thiện nguyện.

Tỏa sáng bắt đầu từ khi chấp nhận chính mình

Trước khi bước vào Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi từng chia sẻ mong muốn “vượt giới hạn bản thân để tỏa sáng”. Đến khi có mặt tại vòng Chung khảo, cô nhận ra rào cản khó chinh phục nhất không phải kỹ năng hay áp lực từ bên ngoài, mà là những kỳ vọng do chính mình đặt ra.

“Mình luôn muốn làm thật tốt, nên đôi khi áp lực không đến từ người khác mà đến từ nỗi sợ bản thân chưa đủ giỏi”, Nghi chia sẻ. Theo người đẹp, cuộc thi đã giúp cô thay đổi góc nhìn về sự hoàn hảo. Thay vì cố gắng che giấu những điểm chưa hoàn thiện, cô học cách chấp nhận cả ưu điểm lẫn hạn chế của bản thân để tự tin hơn trên hành trình của mình.

“Dù vẫn còn những điều chưa hoàn hảo, mình tin rằng chỉ cần phát huy điểm mạnh và không ngừng hoàn thiện những điểm còn hạn chế thì mỗi người đều có thể tỏa sáng theo một cách rất riêng.”, cô tâm sự.

Danh hiệu Hoa khôi không phải chiếc 'khuôn' để trở nên hoàn hảo

Sở hữu danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025, Phương Nghi thừa nhận cô hiểu rằng công chúng sẽ dành cho mình nhiều sự kỳ vọng hơn khi bước vào Hoa hậu Việt Nam.

Lê Phương Nghi trong đêm đăng quang "Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025"

Tuy nhiên, nữ sinh Ngoại thương không xem danh hiệu ấy là áp lực phải trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình: “Danh hiệu Hoa khôi luôn là niềm tự hào, nhưng cũng khiến mình ý thức rằng mọi người sẽ kỳ vọng nhiều hơn. Tuy nhiên, mình không xem đó là áp lực phải hoàn hảo, mà là động lực để luôn chỉn chu, tử tế và không ngừng học hỏi".

Theo Phương Nghi, điều khiến một người được yêu mến không nằm ở việc không mắc sai sót, mà ở sự chân thành, tinh thần cầu tiến và thái độ sống tích cực.Những năm tháng học tập tại Trường Đại học Ngoại thương cũng góp phần định hình suy nghĩ ấy. Với cô, môi trường đại học không chỉ mang đến tri thức mà còn là nơi nuôi dưỡng bản lĩnh, nhân cách và khả năng thích nghi.

“Mỗi ngày ở Ngoại thương đều là cơ hội để mình học hỏi, nuôi dưỡng cả tri thức, nhân cách và bản lĩnh. Thay vì áp lực phải theo một hình mẫu nào đó, mình tin rằng chỉ cần sống là chính mình và sống có giá trị thì mỗi người đều mang một vẻ đẹp rất riêng.”

Bản lĩnh được rèn từ những lần dám vượt qua thử thách

Khoảng thời gian chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam diễn ra với cường độ cao khiến Phương Nghi phải thay đổi nhiều hơn cô từng nghĩ. Không chỉ rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử hay xây dựng hình ảnh cá nhân, cô còn phải chủ động sắp xếp lịch học, lịch tập luyện và tự chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình.

“Mình nghĩ thay đổi lớn nhất là trở nên bản lĩnh và chủ động hơn. Có những lúc khá áp lực vì mọi thứ diễn ra liên tục, nhưng chính điều đó đã giúp mình học cách sắp xếp công việc, bình tĩnh trước mọi tình huống và chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân.”

Với Phương Nghi, điều tạo nên sự tự tin không phải là việc đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mà là tinh thần luôn sẵn sàng học hỏi và không ngừng hoàn thiện chính mình.

Danh hiệu là mục tiêu, nhưng cống hiến mới là giá trị lâu dài

Là một trong những gương mặt nổi bật của Trường Đại học Ngoại thương tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi không giấu mong muốn chinh phục danh hiệu cao nhất. Tuy nhiên, cô cho rằng giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng.

Phương Nghi bộc bạch: “Mình nghĩ rằng bất kỳ cô gái nào ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam đều mong muốn chạm đến danh hiệu cao nhất. Nhưng điều mình trân trọng hơn cả là hành trình được rèn luyện bản lĩnh để vượt qua giới hạn của chính mình, được trao quyền để cất lên tiếng nói và dùng sức trẻ để hành động vì những giá trị tốt đẹp.”

Nữ sinh cho biết, nếu may mắn đạt được một danh hiệu, cô sẽ dành một phần tiền thưởng để đồng hành cùng các dự án cộng đồng mà mình theo đuổi.Hơn cả một cuộc thi sắc đẹp, Phương Nghi mong khán giả sẽ nhớ đến mình như một cô gái tri thức, dịu dàng nhưng bản lĩnh; một người trẻ luôn nỗ lực học hỏi và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

“Bởi mình tin rằng giá trị thật sự của một con người nằm ở sự cống hiến.” Cô cũng hy vọng hành trình của mình sẽ truyền thêm động lực cho những bạn trẻ đang mang trong mình nhiều hoài nghi về bản thân.“Xuất phát điểm không quyết định giới hạn của mỗi người. Dù kết quả cuối cùng thế nào, nếu mình có thể lan tỏa một điều tích cực đến ai đó thì đó đã là một thành công rất ý nghĩa.”

Có lẽ, chính tinh thần ấy mới là điều Phương Nghi muốn mang theo trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026: không chỉ chinh phục một danh hiệu, mà còn chứng minh rằng vẻ đẹp của người trẻ hôm nay được tạo nên từ tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Thành tích học tập - Lớp trưởng chính quy lớp K63E - chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại. - Đạt học bổng Khuyến khích học tập HK1 năm học 2024 - 2025 và HK1 năm học 2025 - 2026. - Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Chi hội năm 2025. - Đạt IELTS 7.5; chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5. - Học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai. - Đạt giải Ba và giải Khuyến khích Học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lí - 2 năm liền đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Địa lí - Huy chương Vàng cuộc thi Olympic 30/4 môn Địa lí

Hoạt động ngoại khóa - Đạt danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 và danh hiệu Người đẹp Ống kính. - Gương mặt truyền thông của Ban Quản lý Đào tạo - Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. - Quán quân Hội thi “Học sinh Thanh lịch và Tài năng” năm học 2023 - 2024 của trường THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai. - Đại sứ truyền thông cho các chương trình, cuộc thi về học thuật, truyền thông và xã hội quy mô toàn quốc: Chiến dịch Đổi sách lấy cây của tổ chức từ thiện Fly To Sky, dự án Thắp sáng vùng cao, sự kiện TEDxFTU… - Khách mời của các talkshow và phóng sự về giáo dục và thiện nguyện: khách mời trong talkshow “Chuyện người Gia Lai” số 54, phóng sự thiện nguyện “Mùa hè yêu thương - Hành trình sẻ chia cùng CLB Thầy và trò” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai cũng như podcast “Ngoại thương: Chuyện Nhà Đoàn” của Đoàn Trường Đại học Ngoại thương - Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: NVCC