Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) đồng hành cùng nữ sinh ngành Du lịch trên hành trình chinh phục mục tiêu lớn

SVO - Vượt qua vòng Sơ khảo để góp mặt tại vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026', Tạ Thị Hoa (2005), sinh viên năm thứ tư, ngành Du lịch, trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) cho rằng, cột mốc này là kết quả của hành trình không ngừng học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân trong suốt những năm đại học.

Chọn ngành Du lịch để kể nhiều hơn những chuyến đi

Ngay từ khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, Tạ Thị Hoa đã xác định mình không muốn chọn ngành học chỉ vì cơ hội việc làm hay xu hướng. Cô quyết định gắn bó với ngành Du lịch từ tình yêu dành cho quê hương và mong muốn được giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với nhiều người hơn.

Theo Hoa, mỗi vùng đất đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Người làm du lịch không chỉ dẫn khách đến một điểm đến mà còn là người kết nối, truyền tải những giá trị về lịch sử, văn hóa và con người của nơi đó.

"Mình mong sau này có thể làm công việc liên quan đến du lịch để góp phần quảng bá hình ảnh quê hương "xứ chè" tới bạn bè trong và ngoài nước. Đó là lý do mình luôn cố gắng học tập và trau dồi kỹ năng ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường", Hoa chia sẻ.

Tạ Thị Hoa lựa chọn ngành Du lịch, với mong muốn góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Trong ba năm học vừa qua, nữ sinh luôn chủ động tham gia các hoạt động của khoa, của trường để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau.

Theo Hoa, chính quá trình ấy giúp cô nhận ra, điều tạo nên sự khác biệt của một sinh viên ngành Du lịch nằm ở vốn sống, khả năng quan sát, cách kết nối với mọi người và sự tự tin khi đứng trước những tình huống thực tế. “Mỗi hoạt động mình tham gia đều mang lại một bài học mới. Có khi là cách làm việc với tập thể, có khi là cách giải quyết vấn đề hoặc đơn giản là học cách lắng nghe nhiều hơn”, cô nói.

Nữ sinh cho biết, trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) luôn tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện thông qua nhiều hoạt động học thuật, ngoại khóa và trải nghiệm thực tế. Việc thầy cô khuyến khích sinh viên tham gia các chương trình của khoa và nhà trường giúp Hoa từng bước hoàn thiện bản thân, đồng thời hiểu rõ hơn yêu cầu của ngành nghề mình theo đuổi.

Với cô, quãng thời gian đại học là hành trình khám phá chính mình để chuẩn bị hành trang bước vào môi trường làm việc sau này.

Ba mùa liên tiếp giành Huy chương Vàng bóng đá

Nếu phải chọn một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đời sinh viên, Hoa nhớ về những mùa giải bóng đá của khoa.

Là người yêu thể thao, cô luôn hào hứng mỗi khi được cùng thầy cô và bạn bè tổ chức các hoạt động dành cho sinh viên. Đặc biệt, đội bóng của khoa đã giành Huy chương Vàng trong ba năm liên tiếp, trở thành ký ức mà nữ sinh luôn nhắc đến với niềm tự hào.

Theo Hoa, những tấm huy chương chỉ là kết quả cuối cùng. Điều cô trân trọng hơn cả là khoảng thời gian cả đội cùng tập luyện, động viên nhau vượt qua áp lực và theo đuổi mục tiêu chung.

“Có những buổi tập rất mệt, có trận đấu tưởng chừng không thể lật ngược tình thế nhưng thầy cô và các bạn vẫn luôn động viên nhau cố gắng đến phút cuối. Chính những khoảnh khắc đó giúp mình hiểu được tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và sự kiên trì", cô kể.

Những năm học tại trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) mang đến cho Tạ Thị Hoa nhiều cơ hội tham gia hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành qua từng trải nghiệm.

Thông qua thể thao, Hoa học được nhiều điều mà sách vở khó có thể mang lại. Đó là tinh thần kỷ luật, khả năng phối hợp, sự bình tĩnh trước áp lực và trách nhiệm với tập thể.

Ngoài bóng đá, nữ sinh còn dành thời gian chơi bóng chuyền để rèn luyện sức khỏe và giải tỏa căng thẳng sau những giờ học. Cô cũng thường xuyên tìm hiểu về văn hóa, du lịch và khám phá các địa điểm mới để mở rộng hiểu biết, đồng thời tích lũy thêm trải nghiệm phục vụ cho ngành học của mình.

Mỗi mục tiêu mới là một lần vượt qua chính mình

Nhìn lại ba năm đại học, Hoa cho rằng, điều thay đổi lớn nhất là cách cô đối diện với thử thách.

Để cân đối giữa việc học, các hoạt động phong trào và quá trình rèn luyện bản thân, nữ sinh từng nhiều lần rơi vào trạng thái áp lực. Có lúc cô tự hỏi, liệu mình có đang ôm đồm quá nhiều, hay có đủ khả năng theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra không.

Tạ Thị Hoa xem việc góp mặt tại vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' là cơ hội để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và chinh phục những mục tiêu mới.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, Hoa lựa chọn tiếp tục cố gắng: "Mình luôn tự nhắc bản thân rằng, nếu bỏ cuộc thì sẽ không bao giờ biết mình có thể đi được bao xa. Cơ hội chỉ đến một vài lần nên mình cần đủ dũng cảm để nắm lấy", cô chia sẻ.

Mới đây, Tạ Thị Hoa đã vượt qua vòng Sơ khảo để góp mặt tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh xem đây là một dấu mốc đáng nhớ, không phải bởi kết quả đạt được mà bởi cơ hội được đặt mình vào một môi trường hoàn toàn mới để học hỏi, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và bản lĩnh sân khấu.

"Mình không đến với cuộc thi chỉ để chinh phục một danh hiệu. Điều mình mong muốn là được gặp gỡ nhiều người giỏi, học thêm nhiều điều mới và hoàn thiện bản thân sau mỗi vòng thi", Hoa bày tỏ.

Ảnh: NVCC