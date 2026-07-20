Đang hạnh phúc bên Cindy Lư, Đạt G tiết lộ cách giúp bản thân trở thành phiên bản tốt hơn

SVO - Đạt G dành nhiều tâm tư vào dự án album 'Ác mộng đẹp'. Qua đó, nam ca sĩ tiết lộ thêm nhiều điều về cuộc sống cá nhân thông qua âm nhạc.

"Đây không chỉ là album thứ hai trong sự nghiệp, mà còn là cột mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của tôi. Có những cảm xúc trước đây, tôi chưa đủ độ chín để viết, nhưng bây giờ tôi đã có thể kể lại bằng âm nhạc. Album Ác mộng đẹp là cách tôi lưu giữ những điều từng khiến mình đau, nhưng cuối cùng lại giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn”, Đạt G bày tỏ.

Sau đám cưới tràn ngập hạnh phúc với cháu gái của NSƯT Bảo Quốc, Cindy Lư, Đạt G ngày càng chăm chỉ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Giờ đây, âm nhạc của anh phản ánh tinh thần cuộc sống hạnh phúc của mình. Trong đó, anh dốc hết tâm tư để sáng tạo 11 ca khúc.

Ác mộng đẹp được Đạt G xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh, với ba chương: Ác – Mộng – Đẹp. Anh muốn tái hiện những cung bậc cảm xúc trong một hành trình từ yêu, tổn thương, nuối tiếc đến sự chấp nhận và chữa lành.

“Đạt G muốn các ca khúc của mình sẽ là người bạn đồng hành với khán giả trước khi đi ngủ. Người nghe có thể nhìn thấy mình hay đồng điệu phần nào trong cảm xúc khi nghe nhạc. Để rồi, mỗi bài hát như một tư thế nằm khác nhau và bạn được đối diện với chính mình”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Nếu những ca khúc trước đây giúp khán giả nhớ đến Đạt G, với chất tự sự gần gũi, những giai điệu giàu cảm xúc, cùng khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, thì album lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới với góc nhìn sâu sắc và đa chiều hơn. Không chỉ khai thác những trải nghiệm cá nhân, Ác mộng đẹp còn là lời đối thoại của Đạt G với chính mình sau những biến cố, thành công và thay đổi trong cuộc sống.

Album thứ hai cũng đánh dấu sự chuyển mình của Đạt G trong vai trò người sáng tạo. Giọng ca Buồn của anh tiếp tục tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất và định hình màu sắc âm nhạc, hướng đến một sản phẩm có tính kết nối xuyên suốt, thay vì chỉ là tập hợp các ca khúc riêng lẻ.

Là dự án được đầu tư trong thời gian dài, Ác mộng đẹp được kỳ vọng sẽ khắc họa rõ nét hành trình trưởng thành của Đạt G với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.

Album không chỉ nối tiếp màu sắc ballad quen thuộc mà còn hứa hẹn mang đến những góc nhìn mới trong cách kể chuyện, đánh dấu bước tiến tiếp theo của nam nghệ sĩ trên con đường sáng tạo.