Lý Nhã Kỳ không còn đặt áp lực phải chứng minh bản thân

SVO - Đón tuổi mới, Lý Nhã Kỳ thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách ngọt ngào, nữ tính nhưng không kém phần sang trọng. Nữ diễn viên mang đến hình ảnh của một người phụ nữ đang tận hưởng sự bình yên sau nhiều năm không ngừng chinh phục những cột mốc mới.

Ở thời điểm hiện tại, Lý Nhã Kỳ cho rằng, thành công không còn được đo bằng số lượng sự kiện xuất hiện hay những dự án nghệ thuật liên tiếp, mà là khả năng tạo dựng những giá trị bền vững cho chính cuộc sống của mình.

“Tôi nghĩ, mỗi độ tuổi sẽ có một ưu tiên khác nhau. Nếu trước đây, tôi thích chinh phục, thích thử sức ở nhiều lĩnh vực, thì hiện tại tôi muốn mọi thứ phát triển theo chiều sâu thay vì chỉ mở rộng về quy mô", "nữ hoàng kim cương" chia sẻ.

Nói về mong ước của tuổi mới, Lý Nhã Kỳ bày tỏ: “Có lẽ, mọi người sẽ sớm nhận được một tin vui. Tôi hy vọng, năm nay sẽ là một cột mốc thật đặc biệt, không chỉ trong công việc, mà còn trong cuộc sống cá nhân”.

Nữ diễn viên không xác nhận cụ thể, nhưng cũng không phủ nhận khi được hỏi liệu đó có phải là chuyện kết hôn sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm: “Tôi vốn là người rất ít chia sẻ về chuyện riêng tư. Đúng thời điểm, tôi nghĩ niềm vui sẽ tự nhiên được chia sẻ với mọi người. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng mình đang rất hạnh phúc và mong mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch".

Bước sang tuổi mới, Lý Nhã Kỳ cho biết cô không còn đặt áp lực phải chứng minh bản thân với bất kỳ ai. Điều khiến cô hạnh phúc nhất hiện nay là được làm công việc mình yêu thích, có gia đình ở bên, có những người bạn đồng hành đáng tin cậy và đủ thời gian để chăm sóc cuộc sống cá nhân.

“Tôi nhận ra, thành công lớn nhất không phải là mình sở hữu bao nhiêu tài sản, mà là mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy bình yên, được làm điều mình thích và có những người yêu thương ở bên cạnh. Khi đã có sự bình yên đó, mình sẽ đủ tự tin để bước sang những cột mốc mới", nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia cho biết.

Dù dành phần lớn thời gian cho lĩnh vực kinh doanh, Lý Nhã Kỳ khẳng định, nghệ thuật vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô sẽ tiếp tục tham gia các dự án phù hợp, đồng thời đồng hành cùng những hoạt động cộng đồng và các chương trình có ý nghĩa.