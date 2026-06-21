ATEEZ 'lên ngôi' tại 'Seoul Music Awards'

Tại Lễ trao giải Âm nhạc Seoul lần thứ 35 được tổ chức tại Nhà thi đấu Incheon Inspire vào ngày 20/6, ATEEZ đã chứng tỏ tài năng của mình bằng cách giành cả giải Chính và giải Nhất. Vì giải Nhất tại Lễ trao giải Âm nhạc Seoul chỉ được trao cho một nhóm nhạc duy nhất, nên ý nghĩa và tầm quan trọng của nó càng lớn hơn.
Trong khi đó, ATEEZ đã phá kỷ lục doanh số bán hàng của chính mình với mini-album thứ 13, Golden Hour: Part 4 đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng album chính của Billboard Mỹ, Billboard 200. Đồng thời, họ củng cố vị thế toàn cầu bằng cách lập kỷ lục lọt vào Top 3 trong sáu album liên tiếp. Doanh số tuần đầu tiên của họ cũng vượt qua 1,54 triệu bản, đánh dấu album thứ sáu đạt triệu bản của nhóm.
BOYNEXTDOOR đã giành được tổng cộng bốn giải thưởng, bao gồm "Album xuất sắc nhất", "Nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới", "Giải thưởng R&B/Hip Hop" và một giải Bonsang. Lee Chan Won cũng mang về bốn giải thưởng năm nay, bao gồm "Nghệ sĩ xuất sắc nhất SMA", "Giải thưởng được yêu thích nhất", "Giải thưởng nhạc Trot" và một giải Bonsang.
ZEROBASEONE và LE SSERAFIM mỗi nhóm giành được ba giải thưởng: ZEROBASEONE giành được "Album xuất sắc nhất", "Nhóm nhạc xuất sắc nhất" và một giải Bonsang, trong khi LE SSERAFIM giành được "Bài hát xuất sắc nhất", "Nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới" và một giải Bonsang.
Giải Daesang (Giải thưởng lớn): ATEEZ
Bài hát hay nhất: LE SSERAFIM
Album hay nhất: BOYNEXTDOOR, ZEROBASEONE
Giải Bonsang (Giải thưởng chính): ALPHA DRIVE ONE, ATEEZ, BOYNEXTDOOR, Dayoung (WJSN), Hearts2Hearts, KiiiKiii, Kwon Eun Bi, LE SSERAFIM, Lee Chan Won, ZEROBASEONE
Nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới: BOYNEXTDOOR, LE SSERAFIM
Nghệ sĩ xuất sắc nhất SMA: Lee Chan Won
Biểu tượng mới: Doh Kyung Soo (D.O. của EXO)
Giải thưởng Phục hưng vàng: EXO
Giải thưởng đặc biệt Làn sóng Hàn Quốc: BTS
Nhóm nhạc xuất sắc nhất: ZEROBASEONE
Nghệ sĩ solo xuất sắc nhất: Dayoung (WJSN)
Giải thưởng R&B/Hip Hop: BOYNEXTDOOR
Giải thưởng Nhạc phim hay nhất: Sung Han Bin (ZEROBASEONE)
Giải thưởng Trot: Lee Chan Won
Giải thưởng Rock/Ballad: HANRORO
Giải thưởng Nhóm nhạc: Dragon Pony
Giải thưởng Màn trình diễn xuất sắc nhất: izna, xikers
Lựa chọn K-Pop Thế giới (Nhóm nhạc): Super Junior
Lựa chọn K-Pop Thế giới (Solo): Yeonjun (TXT)
Tân binh của năm: AHOF, ALPHA DRIVE ONE, CLOSE YOUR EYES, IDID
Giải thưởng Tân binh Toàn cầu SMA: idntt, MODYSSEY, SAY MY NAME
Giải thưởng Được yêu thích nhất: Lee Chan Won
Giải thưởng Huyền thoại SMA: Roo’ra