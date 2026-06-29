BTS vẫn thua Lim Young Woong về độ nhận diện thương hiệu

Bảng xếp hạng được xác định dựa trên phân tích các chỉ số về độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia của người tiêu dùng, tương tác và nhận thức cộng đồng của các 'ngôi sao', sử dụng dữ liệu lớn thu thập từ ngày 29/5 đến ngày 29/6.

Lim Young Woong vươn lên dẫn đầu danh sách tháng này, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.708.723, tăng 1,63% so với tháng Năm. Ca sĩ Lim Young Woong cũng đã phá vỡ một kỷ lục khác của chính mình khi vượt qua 14,1 tỷ lượt stream tích lũy trên Melon, gia nhập "Câu lạc bộ DIA" để trở thành nghệ sĩ có số lượt stream tích lũy cao nhất trong lịch sử Melon. Bằng việc tăng thêm 100 triệu lượt stream trong khoảng ba tuần, anh đã chứng minh khả năng cạnh tranh bền bỉ của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nam ca sĩ sẽ tổ chức sự kiện ‘IM HERO - THE STADIUM 2 IN GOYANG’ tại Khu liên hợp thể thao Goyang trong ba ngày, từ ngày 4 đến 6/9.

BTS đứng ở vị trí thứ hai, sát nút, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.681.350 trong tháng Sáu. BTS sẽ tổ chức "BTS THE CITY ARIRANG" kết hợp với tour diễn "ARIRANG" tại Sân vận động Tottenham Hotspur ở London, Anh Quốc, vào ngày 6 và 7/7 (giờ địa phương). "The City" là một dự án quy mô lớn tái hiện toàn bộ thành phố London như một không gian trải nghiệm âm nhạc, sử dụng "ARIRANG", một di sản văn hóa độc đáo của Hàn Quốc và cũng là tên album, làm tiêu đề. Vào ngày 6/7, vòng quay London Eye, một biểu tượng của London, sẽ được nhuộm màu đỏ rực rỡ, màu chủ đạo của "ARIRANG". Đồng thời, một chiếc thuyền lớn mang logo "ARIRANG" sẽ nổi trên sông Thames, chảy qua trung tâm thành phố. Bằng cách đảm bảo sự hiện diện dọc theo bờ sông ở trung tâm thành phố, sự kiện này nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người dân và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Điểm nhấn lớn nhất của dự án là sự hợp tác với "Outernet", một trung tâm truyền thông toàn cầu tự hào có lượng người đi bộ cao nhất châu Âu và tập trung công nghệ tiên tiến. Một sự kiện nghệ thuật truyền thông đặc biệt với sự góp mặt của BTS sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 8 đến 10/7. Kế hoạch là sử dụng một màn hình LED kỹ thuật số khổng lồ với hình ảnh của "ARIRANG" để mang đến trải nghiệm thị giác ly kỳ và cảm giác đắm chìm mạnh mẽ. Trong khi đó, kể từ khi ra mắt vào năm 2013, BTS đã vươn lên trở thành "nhóm nhạc nam hàng đầu toàn cầu" với những bản hit như "Dynamite", "Butter" và "Permission to Dance". Sau thời gian phục vụ quân đội, họ đã phát hành album phòng thu thứ năm, "ARIRANG", vào tháng Ba năm nay, và các bài hát bao gồm ca khúc chủ đề "Swim", cũng như "Body to Body", "Hooligan" và "2.0" đã đạt được sự nổi tiếng rộng rãi.

Lee Jung Hoo vươn lên vị trí thứ ba, sau khi chỉ số danh tiếng thương hiệu của anh tăng 76,91%, đạt 6.205.247 trong tháng Sáu. Yu Jae Seok đứng thứ tư trong tháng, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5.132.404. Cuối cùng, Heo Nam Jun đứng thứ năm trong tháng Sáu, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5.042.536.