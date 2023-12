‘Tấm gương của bạn’ và ‘câu chuyện cân bằng’ của nữ sinh Học viện Ngoại giao

Điều đó hoàn toàn đúng cho đến bây giờ khi mình đã là một sinh viên năm 2 của trường bởi Ngoại giao không chỉ cho bản thân được sống đúng ước mơ mà còn giúp mình được “sống mới”. Bởi từ đầu, mình đã muốn theo chuyên ngành Truyền thông nhưng đến phút cuối, mình đã tạo nên một “phép thử” với bản thân; một phép thử được coi là mạo hiểm bởi quyết định đó sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình về sau: đó là theo học Luật.

Là một người năng động, dễ thích nghi và hòa đồng nên mình đã tin rằng dù học ngành nào ở Ngoại giao thì mình vẫn sẽ được phát triển. Mình chưa bao giờ hối hận về quyết định phút chót ấy; dường như nó là một mũi tên trúng hai đích: mình vừa được bồi dưỡng trong môi trường mơ ước, vừa được thử thách, làm mới bản thân. Học Luật đã dung dưỡng tính cách trong mình trở nên trầm lắng, suy nghĩ kín đáo và trưởng thành hơn; mình học được lối tư duy logic, chặt chẽ; học được cách tạo dựng các mối quan hệ xung quanh. Mình đã được phát triển rất nhiều khi học Luật, không chỉ là những kiến thức chuyên môn mà đó còn là những kỹ năng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được khi tiếp xúc với ngành Luật.

Tuy nhiên, vì Luật không phải là định hướng ban đầu nên đôi khi mình vẫn cảm thấy bản thân lạc lõng và cô đơn. Thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ nếu học Truyền thông thì có lẽ mình sẽ thực hành tại phòng thu, làm báo hay phát thanh còn mình học Luật tham gia vào các cuộc thi Luật giả định. Điều này khiến cán cân công lý của mình chênh vênh trong khoảng thời gian đầu và thật sự mình chưa tìm được cách cân bằng giữa chuyên môn và đam mê. Nhưng sau đó, một người chị mình rất kính trọng và yêu quý trong Khoa đã thôi thúc mình “phá kén”: “Mỗi người có một định hướng riêng, em không nhất thiết phải đi theo con đường của mọi người. Em có cuộc đời và định hướng của riêng em, hãy làm điều em thích và phát triển nó”. Câu nói ấy đã trở thành động lực lớn nhất để mình quyết tâm theo đuổi đam mê đó là trở thành một người MC.

Mình đã tham gia vào MIC - Câu lạc bộ MC Học viện Ngoại giao để cân bằng cán cân công lý của bản thân. Và thật sự chiếc cân đã hoàn thiện, mình không chỉ được học hỏi, trau dồi kỹ năng mà còn xây dựng thêm rất nhiều mối quan hệ. Không chỉ MIC, Law Law Land - Hoạt động sinh viên Khoa Luật Quốc tế là nơi đã giúp mình hòa nhập tốt hơn với Luật và thầy cô, anh chị. Mình rất biết ơn từng cơ hội mình có được khi học tại Khoa Luật. Vì vậy, dù bạn đang theo đuổi chuyên ngành nào, dù đó không phải định hướng đầu tiên nhưng hãy cho bản thân một cơ hội để mở lòng và đón nhận nó. Đặc biệt, đừng bao giờ để đam mê vụt tắt bởi đến một lúc nhất định bạn sẽ nhận ra chính đam mê ấy là thứ giúp mình bình ổn cuộc sống.

Cuộc sống mình là tấm gương của chính bản thân. Trái ngược với một Nhật Hà mạnh mẽ tích cực khi ở đại học là Nhật Hà của quá khứ. Khi ấy, mình học tại một môi trường chưa phù hợp và không được đánh giá cao vì không chuyên về các môn Tự nhiên. Mình đã bị những người không có thiện chí đặt điều, tung tin sai lệch để bôi nhọ danh dự. Đó là những tấn công tinh thần quá lớn dành cho một cô gái mong manh dễ cảm xúc. Một bản tính lương thiện, rộng lượng và giàu lòng trắc ẩn đã bị lạm dụng để lại một hậu quả tâm lý quá lớn. Mình luôn chìm vào bất an, lo lắng thường trực, thậm chí mình đã có “Trust Issue” - vấn đề về lòng tin.

Mình đã tự buộc mình vào một chiếc kén thật dày để che giấu quá khứ bởi cảm giác tiêu cực đó quá đáng sợ và ám ảnh. Nhưng sau đó, điểm tựa gia đình đã giúp mình thức tỉnh khỏi cơn ác mộng dài. Mình cố gắng hơn, nỗ lực hơn để thoát khỏi tổn thương; tự dựng cho mình một bức tường hoàn hảo để bảo vệ đứa trẻ bên trong.

Sau đó, cột mốc quan trọng đầu tiên chính là vào năm lớp 11, mình tham dự kỳ thi Học sinh Giỏi các môn Văn hóa cấp Tỉnh cùng các anh chị khối 12 đạt giải Nhì duy nhất của môn Ngữ Văn toàn đoàn. Đó là khi mình nhận ra rằng đứa trẻ ngày ấy đã trưởng thành, đã khẳng định được bản thân và được công nhận. Tiếp theo là những ngày tháng miệt mài với ước mơ Học viện Ngoại giao, thậm chí thời gian đầu mình không dám tiết lộ nơi mình muốn gửi gắm thanh xuân 4 năm bởi còn tự ti và sợ cái nhìn đánh giá. Nhưng quả thực, có nỗ lực sẽ có hồi đáp, và sự nỗ lực của mình đã được đổi bằng những năm tháng hạnh phúc tại Học viện Ngoại giao.

Khi kể lại hành trình này, thật sự mình đã được truyền cảm hứng bởi một tuyển thủ người Hàn Quốc tên Kim “Deft” Hyuk-kyu. Anh ấy dành 10 năm để gắn bó với một môn thể thao và đã đạt được ước mơ vô địch thế giới sau 10 năm cố gắng không ngừng nghỉ. Có một câu nói của anh đã khiến mình vô cùng xúc động: “Tôi đã từng nhớ đứa trẻ đó. Đứa trẻ đã từng rất nhạy cảm. Nhưng Deft thì siêu cạnh tranh. Anh ấy không có cảm xúc. Và theo thời gian, khoảng cách giữa hai người đó sẽ lớn dần lên và nó sẽ tiếp tục trở nên lớn hơn, lớn hơn nữa”. Câu nói này đã nói lên tiếng lòng mình rằng đứa trẻ dễ cảm xúc, dễ tổn thương khi xưa sẽ không còn, thay vào đó sẽ là một Nhật Hà mạnh mẽ hơn, và tự tin hơn, sẽ luôn hướng đến những thay đổi tích cực và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Quá khứ vẫn luôn ở đó nhưng đời người chúng ta có được bao nhiêu lần mười năm? Những gắn bó khiến chúng ta phải đánh đổi có được bao nhiêu lần xuất hiện? Sinh nhật tuổi 20 của mình đang đến gần, khoảng cách từ đứa trẻ 10 tuổi đến một người 20 tuổi luôn khiến mình lặng tâm khi nghĩ lại "à thì ra mình đã lớn đến thế". Trách nhiệm của người trưởng thành đặt lên đôi vai của mình, phải lớn để đối mặt với cuộc sống, phải lớn để cảm ơn bản thân trong quá khứ đã không ngừng cố gắng.

Mình tin các bạn trẻ cũng sẽ cảm thấy như vậy. Chúng ta sẽ đều phải trưởng thành và hành trình ấy sẽ cần thật nhiều những nỗ lực, miệt mài hơn nữa. Mình còn rất nhiều mục tiêu cần đạt để tiến đến với thành công và mình tin rằng các bạn cũng vậy. Để làm được điều đó thì chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng và kỷ luật bản thân. Vì kẻ thù lớn nhất của bản thân là chính mình nên bước đầu tiên, mình phải tự chủ.

Còn với học tập, mình luôn ưu tiên việc học dù có những lúc công việc bên ngoài khiến mình xao nhãng thì mình vẫn sẽ sắp xếp, note lại những công việc cần làm trong ngày để hoàn thành toàn bộ không quên. Với các công việc và hoạt động bên ngoài thì mình sẽ dành thời gian nhất định để hoàn thành tốt nhất vì đó là trách nhiệm cũng như đam mê. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, đừng để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy công việc nhiều quá nhé; có sức khỏe mới có tất cả. Mỗi người sẽ có những cách làm việc và sắp xếp khác nhau nên mình tin chúng ta sẽ đạt được ước mơ bằng nhiều con đường mang đặc trưng riêng.

Quá khứ dù như thế nào vẫn là một phần của cuộc đời chúng ta và chính nhờ quá khứ đó mà chúng ta nhìn được những thiếu sót và những điểm mạnh. Nên khi nhìn vào bản thân hiện tại mình cảm thấy rất biết ơn bản thân trong quá khứ. Cảm ơn Nhật Hà đã luôn nỗ lực không bỏ cuộc. Cảm ơn Nhật Hà quá khứ để có một Nhật Hà hiện tại. Có rất nhiều những tấm gương tuyệt vời và hoàn hảo trong cuộc sống và ta sẽ cần gương để soi chiếu, nhưng chiếc gương nào mới là chiếc gương phù hợp với bạn nhất?

Thành tích của Nhật Hà:

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Hoàng Quốc Việt - tỉnh Quảng Ninh;

- Phó Trưởng ban Đối Ngoại Law Law Land - Hoạt động Sinh viên Khoa Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao;

- Top 10 Be Proud Tune - Cuộc thi Phát thanh tổ chức bởi BPT - NEU;

- Top 20 Tell Me By Your Voice - Cuộc thi về Giọng nói tổ chức bởi HMC - HLU;

- Từng làm Host Tiktok MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao;

- MC song ngữ, đơn ngữ cho nhiều chương trình, tọa đàm khác nhau.