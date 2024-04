Tân Nam vương USSH: Học lực xuất sắc, từng là cầu thủ trẻ PVF

SVVN - Trần Tuấn Huy, 20 tuổi, vừa đăng quang Nam vương Tài sắc Nhân Văn - USSH Gralent 2023. Cuộc thi do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức từ cuối năm ngoái, nhằm tìm ra chủ nhân mới cho vương miện hoa khôi và nam vương.

Gần 10 ngày sau đêm chung kết, mỗi khi vào lớp hay bắt gặp bạn bè trên sân trường, Tuấn Huy lại nhận được câu nói quen thuộc “Ơ nam vương kìa!”. Cảm xúc vỡ oà trong niềm hân hoan, hạnh phúc xen lẫn tự hào khi được hoa hậu Lương Thuỳ Linh trao vương miện trước hàng trăm khán giả là kỷ niệm đáng quý với chàng trai năm nhất của khoa Du lịch học.

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Tuấn Huy cho biết: “Từ một cầu thủ bị loại khỏi câu lạc bộ bóng đá, rồi trở thành sinh viên một đại học lớn, tới khi đoạt danh hiệu Nam vương của ngôi trường ấy. Đây là một hành trình rất dài và thật khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được trọn vẹn cảm xúc của mình”.

Sinh năm 2004 tại Hải Phòng, Tuấn Huy bắt đầu xa nhà năm 14 tuổi sau khi trúng tuyển Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Cậu có 3.5 năm tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp cho hai câu lạc bộ PVF và Hà Nội. Do không đáp ứng được yêu cầu nên cậu phải nghỉ tập năm 18 tuổi, quay lại việc học văn hoá để tìm hướng đi mới.

Với tính cách năng động, quảng giao, thích khám phá kiến thức mới và làm việc với người nước ngoài, Huy chọn ngành Quản trị khách sạn. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cậu đảm nhận chức Chi hội phó của lớp và có điểm học tập loại xuất sắc 3.72/4.0 trong học kỳ đầu tiên.

Ngoài giờ học, Huy là thành viên CLB Tiếng Anh du lịch trực thuộc khoa Du lịch học và FC USSH - CLB Bóng đá nam của trường. Cậu lựa chọn tham gia cùng lúc hai câu lạc bộ về học thuật và thể thao, bởi mong muốn vừa theo đuổi đam mê, vừa phát triển kỹ năng phục vụ cho ngành học và phát triển toàn diện bản thân.

Khi nhà trường phát động cuộc thi Tài sắc Nhân Văn, với chiều cao 1.75m, ngoại hình sáng và thành tích học tập ấn tượng, Huy được ban cán sự lớp động viên nộp đơn dự thi. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để lan tỏa thông điệp tích cực và khám phá giới hạn của bản thân, cậu quyết định đăng ký.

Mong muốn đó cuối cùng đã được hiện thực hoá ở vòng thi Tài năng, với phần thuyết trình chia sẻ về hành trình thi đấu và học tập của bản thân. Để đạt kết quả tốt nhất, Huy phải liên tục viết, chỉnh sửa kịch bản nhiều lần, mỗi ngày đều tập nói trước gương và nhờ bạn bè nhận xét, góp ý.

“Mình đã rất vui vì nhận được nhiều đánh giá tích cực từ ban giám khảo và một tràng pháo tay cổ vũ lớn từ các bạn sinh viên. Quan trọng hơn hết, mình đã chiến thắng chính mình và hy vọng phần nào truyền được cảm hứng tới các khán giả của ngày hôm ấy”, Huy nhớ lại.

Suốt 5 tháng diễn ra chương trình và trải qua 6 vòng thi, Huy được gia đình, thầy cô và bạn bè hỗ trợ tối đa. Bố, mẹ luôn theo sát tình hình và hỏi thăm việc tập luyện của con trai, cũng là “nhà tài trợ kim cương” cho các trang phục dự thi. Bạn gái giúp cậu ổn định và động viên tinh thần mỗi khi bước lên sân khấu.

Thầy cố vấn học tập dù không thể theo sát quá trình tranh tài của học trò nhưng trước chung kết đã nhắn tin dặn dò, chúc may mắn và đến xem trực tiếp đêm thi. Với Huy, sự quan tâm của mọi người chính là nguồn động lực to lớn giúp cậu vượt qua sự lo lắng khi lần đầu đứng trước sân khấu lớn của một cuộc thi tài sắc.

Tại đêm chung kết, sau khi thể hiện tốt ở phần thi trang phục truyền thống và dạ hội, Huy là một trong ba nam sinh được gọi tên vào phần thi ứng xử. Nhận được yêu cầu “trình bày lý do thuyết phục ban giám khảo chọn bạn là Nam vương”, cậu đã đưa ra câu trả lời cụ thể, chân thật và thể hiện được chất riêng.

Huy đã nói: “Đầu tiên, em là một người lễ phép với người lớn tuổi, không chỉ là các thầy cô, mà còn là các bác lao công trong khuôn viên trường chúng ta. Điều thứ hai, em là một sinh viên biết chia sẻ với mọi người, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các bạn. Từ đó, em có thể thấu hiểu, đồng cảm và giúp đỡ các bạn trở nên tốt hơn.

Điều cuối cùng, em là sinh viên có tính cạnh tranh. Cạnh tranh để bản thân trở nên tốt hơn so với chính mình của ngày hôm qua. Em sẽ cố gắng đưa hình ảnh trường Nhân Văn không chỉ giỏi, không chỉ tốt ở Hà Nội mà còn trên phạm vi toàn quốc”.

Trong vai trò mới là gương mặt đại diện cho sinh viên USSH, Tuấn Huy dự định sẽ học thêm lớp kỹ năng dẫn chương trình và trải nghiệm thêm lĩnh vực này nếu có cơ hội. Hình ảnh cá nhân mà cậu hướng tới là một nam vương thân thiện, hoà đồng, luôn cống hiến hết mình cho các hoạt động tập thể.

Nhìn lại những khoảnh khắc khó khăn, thử thách đã qua và dấu ấn đầu tiên thời sinh viên, Huy tổng kết bằng câu châm ngôn yêu thích “Everything happens for a reason - Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó”. Câu nói này đã giúp cậu duy trì tinh thần cởi mở, suy nghĩ tích cực và có thêm niềm tin vượt mọi chướng ngại vật.

Ảnh: NVCC