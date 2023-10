Trúng tuyển 15 trường đại học nhờ tinh thần chủ động

SVVN - Nhờ tự học, chủ động tìm hiểu và mày mò, Kim Ngọc đã trúng tuyển hơn 10 trường đại học cùng một số học bổng từ trong nước đến quốc tế. Nữ sinh ngoại thành Hà Nội quyết định “Nam tiến”, theo học Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II để thực hiện ước mơ tạo lập doanh nghiệp riêng.

Nguyễn Kim Ngọc, sinh năm 2005, là cựu học sinh Trường THPT Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong đợt tuyển sinh đại học vừa qua, cô đã trúng tuyển 15 trường đại học lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số trường đại học tại Anh Quốc, Hoa Kỳ và Úc. Đặc biệt, vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18, cô đã nhận tin trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh tại ngôi trường mơ ước bấy lâu - Trường Đại học Ngoại thương.

“Giây phút nhận tin trúng tuyển, mình đã vỡ òa trong hạnh phúc và bật khóc không ngừng. Mọi sự cố gắng, nỗ lực suốt thời gian dài đã được đền đáp bằng kết quả xứng đáng”, Kim Ngọc nhớ lại.

Sinh ra và lớn lên ở ngoại thành, không phải học sinh trường chuyên hay trường trọng điểm nên du học, học bổng hay chứng chỉ quốc tế đều từng là những khái niệm mơ hồ với Ngọc.

Khi lên cấp ba, thông qua những bài viết trên Facebook hay video trên TikTok, cô dần tiếp xúc với các nội dung về học bổng, du học hay hoạt động ngoại khóa hữu ích.

Là chị cả trong nhà, cô muốn mình sẽ trở thành tấm gương để các em học tập và noi theo, đồng thời cũng không gây thêm áp lực tài chính cho bố mẹ. Cô đã tự mình tích luỹ hồ sơ, ôn luyện các bài thi chuẩn hóa, tìm hiểu về ngành học mà mình yêu thích.

Bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT, Kim Ngọc đã tham gia hai kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và lọt top thí sinh điểm cao.

Tại kỳ thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, cô đã đạt 112/150 điểm, nằm trong 4.4% điểm cao nhất. Dù vậy, cô thừa nhận mình còn thiếu 3 điểm nữa để đạt được mục tiêu nên cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Trong quá trình ôn thi các bài thi đánh giá năng lực, Ngọc thường tập trung vào những môn học thế mạnh để đảm bảo điểm số giữ ở mức ổn định. Với những môn còn lại, cô thường tập trung vào tổ hợp mà mình có ưu thế hơn.

Là học sinh ban D với ưu điểm học thuộc tốt nên cô thường học kỹ các môn Lịch sử, Địa lý để điểm của hai phần này chạm mức tối đa. Còn đối với các môn như Vật lý, Hoá học hay Sinh học, cô thường học thuộc công thức và luyện cách bấm máy tính để giải nhanh bài tập.

Cô còn sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0. Kim Ngọc cho biết cô đi lên từ con số 0, vốn là một học sinh rất sợ tiếng Anh, điểm thi tiếng Anh trên lớp vô cùng lẹt đẹt. Chỉ đến mùa hè năm học lớp 10, cô bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của ngoại ngữ nên đã quyết tâm dành cả mùa hè để học tiếng Anh thật nghiêm túc.

Cô chia sẻ: “Con số 7.0 có thể rất bình thường so với các bạn đồng trang lứa, nhưng với mình 7.0 là cả một phép màu, là tất cả mồ hôi, nước mắt, thời gian và sức khoẻ dồn vào đó. Nên mình rất hài lòng và tự hào với kết quả này”.

Trong đó, kỹ năng Viết (Writing) đạt 8.0. Đây vốn được xem là kỹ năng khó nhất và có điểm thấp nhất trong bốn kỹ năng của bài thi IELTS. Khả năng viết của Kim Ngọc cũng được chứng minh khi cô đạt huy chương bạc tại cuộc thi viết luận quốc tế International Student Essay Competition TSL 2023.

Tuy nhiên, cô vẫn khiêm tốn cho rằng kết quả trên một phần do may mắn, một phần do sở thích tư duy và viết bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đam mê ấy giúp cô học phần Writing luôn nhẹ nhàng, dễ dàng và thấy thích thú.

Ngoài ra, cô còn thường đọc những bài mẫu IELTS Writing đạt điểm 8.0 - 8.5 để có thể tích lũy kinh nghiệm viết và sử dụng các từ vựng sao cho hợp lý, hiệu quả.

Tất cả những điều này, Ngọc đều tự làm một mình, không nhờ đến trung tâm tư vấn hay người hỗ trợ, cũng không tiết lộ với ai về ý định của bản thân. Suốt hành trình đó, có nhiều khoảng thời gian cô muốn bỏ cuộc, nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ và tự đặt câu hỏi: “Liệu mình có thành công với lựa chọn hiện tại của bản thân hay không?”.

Cô dành nhiều thời gian tìm hiểu kĩ về các trường đại học muốn nộp đơn, sau đó chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của từng trường. Cô tìm kiếm và chủ động kết nối với những tấm gương đi trước để hỏi kinh nghiệm và lời khuyên. Quãng thời gian đó, ngày nào Ngọc cũng thức tới 3-4 giờ sáng, buổi sáng đi học có nhiều lần ngủ gật trên lớp.

Tuy nhiên, nhờ chủ động và tự làm mọi việc một mình, cô gái cũng rút ra bài học quý giá, đó chính là sự kiên trì, bền bỉ sẽ mang tới thành quả xứng đáng. Bởi trong lúc tự ứng tuyển, sẽ có không ít thứ khó hiểu, phức tạp và rắc rối xảy đến mà chúng ta phải tự mình xử lý.

“Đó là cả một quá trình dài, có vui, buồn, thất vọng xen lẫn. Thế nhưng, kết quả nhận được đã khiến mình thật sự mãn nguyện và cảm thấy tất cả những gì đã trải qua, bao nhiêu cố gắng, nỗ lực đều rất xứng đáng. Đúng là vũ trụ sẽ không bao giờ bỏ rơi một trái tim ngoan cường”, cô tâm sự.

Tranh biện là hoạt động ngoại khoá mà Kim Ngọc gắn bó nhất trong những năm phổ thông. Cô chọn tranh biện bởi nhận thấy đây là một hoạt động học thuật bổ ích.

Khi tham gia tranh biện, cô được nói lên những suy nghĩ, quan điểm của bản thân mà không sợ phán xét. Những tự ti trước đây cũng dần biến mất khi cô tham gia vào tranh biện. Cách suy nghĩ, lối tư duy cũng trở nên sắc bén hơn rất sau các lần chinh chiến ở nhiều cuộc thi tranh biện.

Cô là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi tranh biện và là Phó chủ nhiệm của Friot, câu lạc bộ tranh biện đầu tiên và duy nhất tại huyện Đông Anh. Năm 2021, cô là trưởng ban tổ chức giải tranh biện đầu tiên tại huyện Đông Anh, dành cho các bạn học sinh trên toàn quốc tham gia.

Kim Ngọc còn cùng thành viên câu lạc bộ tổ chức nhiều hoạt động mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Nhóm của cô đã thực hiện hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, hay gia đình nạn nhân trong vụ hoả hoạn tại Khương Hạ gần đây.

Cô gái trẻ chia sẻ quan điểm sống tích cực: “Mình luôn hướng đến việc sống hết mình ở hiện tại, không nghĩ về quá khứ, không hoài nghi tương lai. Đối với mình, mỗi sáng thức dậy, đặt tay lên ngực, thấy tim mình còn đập, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Vậy nên mình luôn cố gắng tận dụng triệt để thời gian trong một ngày để làm mọi điều mình muốn, phấn đấu, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu và ước mơ của bản thân”.