Top 8 đội có khả năng xuyên phá hàng phòng ngự 'bê tông' của 'World Cup 2026'

Vòng bảng tạo lợi thế cho các đội tấn công; vòng loại trực tiếp sẽ thử thách họ. Ngay khi một trận đấu trở thành trận loại trực tiếp, không có lượt về và không có ngày mai, đối thủ sẽ ngừng cướp bóng ở khu vực cao trên sân và tập trung vào việc ngăn chặn mọi đường chuyền: Hai hàng bốn người, cách nhau mười mét, khoảng trống phía sau hoàn toàn bị bịt kín.

Đức và Hà Lan đã bị loại vì họ biết cách di chuyển bóng trước bức tường đó trong chín mươi phút, nhưng không bao giờ xuyên thủng được nó. Kiểm soát bóng chưa bao giờ là vấn đề. Vấn đề là khả năng xuyên phá.

Vì vậy, câu hỏi bây giờ định nghĩa các ứng cử viên là rất hẹp và khắc nghiệt: Khi đội kia lùi sâu phòng ngự và không chịu dâng cao, ai thực sự biết cách phá vỡ hàng thủ? Không phải trong các pha phản công hay ở khoảng trống, nơi bất kỳ đội bóng mạnh nào cũng có vẻ nguy hiểm, mà là chống lại một khối phòng ngự chắc chắn, với lối chơi chậm rãi và những đường chuyền ngắn.

1. Tây Ban Nha : "Cỗ máy được xây dựng chính xác cho vấn đề này"

Mọi thứ Tây Ban Nha làm đều được thiết kế để làm xáo trộn hàng phòng ngự không muốn di chuyển. Bóng được luân chuyển để kéo khối phòng ngự về một phía, sau đó lối chơi được chuyển sang tấn công khu vực giữa sân trước khi khối phòng ngự kịp tập hợp lại: Bóng đến khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ ngay trước khi bất kỳ ai có thể cản phá.

Unai Simón và Pau Cubarsí (Tây Ban Nha) chúc mừng nhau sau trận đấu với Áo hôm thứ Năm tuần trước (Jae C. Hong / AP-LaPresse).

Lamine Yamal và Nico Williams bám sát đường biên và buộc các hậu vệ cánh đối phương phải vào những pha đối đầu một chọi một mà không hậu vệ nào thắng được trong suốt trận đấu. Pedri 'tỏa sáng' giữa các tuyến, Rodri là trụ cột của đội. Không đội nào khác tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn trước một hàng phòng ngự chặt chẽ như vậy. Ngoại lệ duy nhất là khả năng dứt điểm, Cape Verde đã dựng 'xe buýt' và Tây Ban Nha không thể xuyên thủng, nhưng đó là vấn đề về khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, chứ không phải vấn đề về khả năng tạo ra cơ hội.

2. Anh: "Sự kiên nhẫn và khả năng xuyên phá trong cùng một đội bóng"

Thomas Tuchel đã xây dựng nên một đội bóng hiếm hoi có khả năng làm được cả hai điều đó. Họ có thể giữ bóng và thăm dò khi trận đấu đòi hỏi sự kiểm soát, và họ có thể khai phá khoảng trống ngay khi có cơ hội. Jude Bellingham dâng cao từ tuyến sau, các cầu thủ chạy cánh cắt vào trong, tiền đạo lùi sâu để tạo ra sự áp đảo ở tuyến giữa rồi xoay người phía sau hàng phòng ngự. Bởi vì hàng phòng ngự đủ vững chắc để dựa vào, Anh có thể dâng cao đội hình mà không sợ bị phản công.

Harry Kane của đội tuyển Anh ăn mừng bàn thắng đầu tiên cùng Jude Bellingham của đội tuyển Anh trong trận đấu vòng 32 "World Cup 2026" giữa Anh và Cộng hòa Dân chủ Congo tại sân vận động Atlanta. (Ảnh: Getty Images).

Sự kết hợp đó, kiểm soát bóng cộng với mối đe dọa thực sự từ việc xuyên phá hàng thủ là phản ứng tốt thứ hai trong giải đấu đối với một hàng phòng ngự không muốn dâng cao.

3. Argentina: "Công cụ phá khóa mà không cấu trúc nào có thể thay thế"

Có một cách để phá vỡ một hàng phòng ngự hoàn hảo mà không liên quan gì đến hệ thống: Một cầu thủ duy nhất nhìn thấy đường chuyền mà cấu trúc đó không thể tạo ra. Argentina có điều đó. Lionel Messi lùi xuống tuyến giữa, thu hút hai hậu vệ và giải phóng hậu vệ thứ ba, là công cụ phá khóa đáng tin cậy nhất, và sự di chuyển của Julián Álvarez cung cấp cho anh một mục tiêu không bao giờ đứng yên.

Đó không phải là một cỗ máy, Argentina dựa vào một người duy nhất để giải quyết những trận đấu căng thẳng, và đó là một rủi ro trong suốt một tháng, nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp, cá nhân có khả năng tạo ra điều kỳ diệu từ không gì cả lại đáng giá hơn bất kỳ lối chơi cố định nào.

4. Bồ Đào Nha: "Dụng cụ tốt nhất, nhưng đôi tay lại vụng về"

Về tài năng sáng tạo thuần túy, Bồ Đào Nha có nhiều hơn bất kỳ ai: Bruno Fernandes thực hiện những đường chuyền quyết định, Vitinha kiểm soát nhịp độ, Bernardo Silva tìm kiếm khoảng trống, Rafael Leão tấn công một chọi một bên cánh trái. Họ có đủ nguyên liệu để phá vỡ bất kỳ hàng phòng ngự nào. Điều cản trở họ là cấu trúc đội hình.

Cristiano Ronaldo chiếm giữ không gian trung tâm mà một tiền đạo cơ động sẽ tấn công bằng sự di chuyển, và đội bóng có xu hướng giữ nguyên trạng thái tĩnh: Phô trương trước hàng thủ, hiếm khi xuyên thủng hàng thủ. Tiềm năng là nằm trong top hai đội bóng hàng đầu, điểm yếu là kiểm soát bóng quá nhiều nhưng không dẫn đến đâu.

5. Pháp xuất sắc, nhưng chỉ khi bạn cho họ không gian

Đây là điều gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng. Pháp nằm trong số những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, và chính yếu tố này giúp họ duy trì vị trí ở giữa bảng xếp hạng, bởi vì phản ứng của họ trước lối chơi phòng ngự lùi sâu không phải là một hệ thống, mà là Kylian Mbappé. Khi có khoảng trống, họ rất nguy hiểm, khi bị hạn chế khoảng trống, họ chờ đợi một khoảnh khắc 'tỏa sáng' cá nhân thay vì tự tạo ra cơ hội.

Digne và Doué ăn mừng chiến thắng cùng Mbappé tại Philadelphia.

﻿(JEWEL SAMAD / AFP)

Đó là một kế hoạch tốt khi đối đầu với một đội bóng buộc phải chơi tấn công để giành chiến thắng, nhưng lại là một kế hoạch yếu kém khi đối đầu với một đối thủ sẵn sàng phòng ngự khu vực của mình trong suốt 90 phút. Xuất sắc trong những pha phản công, nhưng lại 'tầm thường' khi cần phá vỡ hàng phòng ngự.

6. Bỉ: "Chỉ một vũ khí và là một vũ khí tốt"

Bỉ phá vỡ hàng phòng ngự như một chuyên gia đá phạt: Bằng ý chí kiên cường. Những đường chuyền sắc bén và những pha tạt bóng vào vòng cấm của Kevin De Bruyne vẫn là một phương pháp khả thi trước lối chơi phòng ngự lùi sâu, cách duy nhất hiệu quả mà đội bóng này biến những pha kiểm soát bóng khô khan thành cơ hội ghi bàn. Khả năng rê bóng của Jérémy Doku có thể tạo ra khoảnh khắc quan trọng mà một đường tạt bóng cần.

Ngoài ra, sự sáng tạo chỉ xuất hiện trong chốc lát chứ không phải những đợt bùng nổ liên tục, và hàng tiền vệ không còn đủ tốc độ để uy hiếp phía sau hàng phòng ngự. Khi De Bruyne có bóng, họ rất nguy hiểm, còn khi không có anh ấy, cánh cửa thường bị đóng kín.

7. Brazil: "Tự mình xây dựng khoảng trống bằng cách cố tình chuyền bóng hỏng"

Đội tuyển Brazil của Carlo Ancelotti rất nguy hiểm khi có thể tấn công ở khoảng trống, nhận bóng ở vị trí thuận lợi, đối mặt với hàng phòng ngự lùi sâu, cho phép Vinícius Júnior và các tiền đạo khai thác những khoảng trống đó. Nhưng hàng phòng ngự chặt chẽ đã ngăn cản họ làm điều đó, và chỉ kỹ năng đặc biệt là phá vỡ bằng cách cố tình chuyền bóng hỏng mới giúp họ giành được khoảng trống.

8. Na Uy: "Một tiền vệ kiến ​​tạo đáng tin cậy, một tiền đạo dễ lên kế hoạch"

Na Uy có mặt trong nhóm này nhờ Martin Ødegaard, người có nhãn quan chuyền bóng quyết định, là lý do họ có thể gây khó khăn cho một hàng phòng ngự được tổ chức tốt. Vấn đề là những gì đang chờ đợi phía trước.

Khi đối đầu với một hàng thủ lùi sâu, vũ khí mạnh nhất của Erling Haaland, những pha chạy chỗ phía sau hàng phòng ngự sẽ không có chỗ để phát huy tác dụng, và một đội bóng được xây dựng để chuyền bóng cho anh ta sẽ trở nên đơn điệu khi không gian anh ta cần bị thu hẹp. Ødegaard giúp họ duy trì sự nguy hiểm, cấu trúc xung quanh anh ta khiến họ trở thành hàng công dễ bị kiềm chế nhất trong danh sách này.