Nhạc phim 'Moana' phiên bản người thật đóng 'phủ sóng'

Nhạc phim cho phiên bản người thật đóng của Moana do Lin-Manuel Miranda sáng tác, với sự tham gia của Dwayne Johnson và Catherine Laga'aia, nữ diễn viên gốc Polynesia đầu tiên đóng vai chính trong loạt phim. Catherine Laga'aia và Dwayne Johnson sẽ thể hiện cả mười ba bài hát trên màn ảnh thay vì thu âm riêng biệt trong phòng thu.

Bản năng sáng tác của Miranda trong phiên bản hoạt hình gốc là viết những bài hát làm nổi bật tính cách nhân vật hơn là tạo hiệu ứng thị giác. Mỗi bài hát trong phim đó đều thúc đẩy một logic cảm xúc, giống như những tác phẩm âm nhạc Broadway hay nhất, thay vì làm gián đoạn hành động để tạo ra một khoảnh khắc gây ấn tượng thị giác thuần túy. Trở lại với cùng loạt phim cho phiên bản người thật đóng, anh mang đến cùng một cấu trúc.

Bản nhạc của Miranda ở đây đang làm điều mà những tác phẩm nhạc kịch hay nhất luôn làm với các nghệ sĩ có quãng giọng khác nhau: sử dụng khoảng cách giữa những gì một bài hát đòi hỏi và những gì một giọng hát có thể mang lại như một công cụ biểu cảm, chứ không phải là một vấn đề cần được giải quyết bằng kỹ thuật phòng thu.

Toàn bộ nhạc phim Moana, gồm 13 ca khúc hiện đã có trên Spotify và các nền tảng liên kết thông qua MusicBrainz. Bộ phim người đóng sẽ được phát hành rộng rãi vào 10/7, và lượng người nghe album có khả năng sẽ tăng lên khi thời gian chiếu rạp kết thúc và phim đến tay khán giả tại nhà.